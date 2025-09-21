Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bùi Tiến Dũng nghẹn lòng trước người bố đơn thân nuôi 4 con khi vợ mất

Thạch Anh
Thạch Anh
21/09/2025 07:11 GMT+7

Hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Hồ Văn Định trong chương trình 'Mái ấm gia đình Việt' khiến cầu thủ Bùi Tiến Dũng không khỏi xót xa.

Tập 152 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của Lâm Vỹ Dạ. Trong chương trình, 2 khách mời gồm người mẫu Hoàng Thùy và cầu thủ Bùi Tiến Dũng cũng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Bùi Tiến Dũng nghẹn lòng trước người bố đơn thân nuôi 4 con khi vợ mất - Ảnh 1.

Dàn nghệ sĩ nghẹn lòng trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Hồ Văn Định

Ảnh: NSX

Câu chuyện của Hồ Thị Thùy (9 tuổi) khiến dàn nghệ sĩ xót xa. Mẹ mất hồi cuối tháng 6.2025, cô bé hiện sống cùng cha là Hồ Văn Định và 3 em nhỏ. Trước đây, anh Định làm thợ hồ, vợ lo việc đồng áng để nuôi sống cả nhà. Nhưng từ khi vợ mất, anh phải ở nhà chăm sóc bốn con còn quá nhỏ và cha già bị tai biến, không thể đi làm xa như trước.

Những lúc không đến trường, Thùy phụ nhặt rau, rửa chén, trông em nhỏ. Với cô bé, cha mẹ là những người tuyệt vời nhất trên đời. Những khi nhớ mẹ, mấy chị em lại đứng trước bàn thờ, thắp hương và thầm thì trò chuyện cùng mẹ.

Lâm Vỹ Dạ xót xa trước nỗi mất mát quá lớn của gia đình Hồ Thị Thùy. Điều khiến nữ diễn viên trăn trở là hình ảnh anh Hồ Văn Định – người cha đơn thân phải một mình “gà trống nuôi 4 con thơ”, trong đó bé nhỏ nhất chỉ mới 3 tuổi. Cảnh những đứa trẻ hồn nhiên chưa hiểu hết về nỗi đau mất mẹ khiến người làm mẹ như Lâm Vỹ Dạ nghẹn lòng.

Bùi Tiến Dũng nghẹn lòng trước người bố đơn thân nuôi 4 con khi vợ mất - Ảnh 2.

Bộ đôi khách mời nỗ lực thực hiện các thử thách trong chương trình

Ảnh: NSX

Bùi Tiến Dũng và dàn sao động viên các bé

Dù đây là lần thứ hai góp mặt trong chương trình, nhưng khi chứng kiến những mất mát của các em nhỏ, Hoàng Thùy không cầm được nước mắt. “Nhìn người mẹ còn quá trẻ đã ra đi, để lại bốn đứa con thơ, ai cũng phải xót xa. Bé nhỏ nhất vẫn chưa hiểu chuyện, vẫn hồn nhiên chạy nhảy. Hình ảnh ấy càng bóp nghẹt tim tôi. Không phải giọt nước mắt mà chính nụ cười hồn nhiên của bé khiến ai cũng thấy đau lòng”, Hoàng Thùy xúc động nói.

Với cầu thủ Bùi Tiến Dũng, khán giả không còn thấy một hình ảnh bùng nổ trên sân cỏ, mà là một người đàn ông gần gũi, giản dị trong đời thường. Theo dõi những câu chuyện của nhân vật, nam cầu thủ sinh năm 1995 nhiều lần rưng rưng xúc động. "Tôi nghĩ anh Định sẽ rất khó khăn và suy nghĩ rất nhiều. Tôi mong anh cố gắng để lo cho các bé", anh chia sẻ. Ở các phần thử thách, nam cầu thủ đẫm mồ hôi khi cùng chương trình mang đến tiếng cười, hạnh phúc và niềm hy vọng cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng tràn đầy nghị lực.

Kết thúc các phần thi, gia đình em Hồ Thị Thùy về thứ ba, nhận thưởng 17 triệu đồng. Em Vi Thị Viện về nhì, nhận 22 triệu đồng. Gia đình em Lương Thị Lê Na giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng tiền thưởng 55 triệu đồng. Ngoài ra, ca sĩ Đức Phúc, siêu mẫu Hoàng Thùy, cầu thủ Bùi Tiến Dũng cùng các nhà hảo tâm đã chung tay quyên góp thêm gần 400 triệu đồng gửi đến cả ba gia đình, tiếp thêm động lực để các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

bùi tiến dũng Hoàng Thùy Lâm Vỹ Dạ Mái ấm gia đình Việt
