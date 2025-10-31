Bùi Tiến Tuấn biến hóa với lụa

Ở Lụa là, ngoài những tác phẩm mới sáng tác trong năm nay, Bùi Tiến Tuấn và giám tuyển còn dày công tuyển lựa những "nàng lụa" đã sáng tác trong nhiều năm qua. Đến với triển lãm, người xem có dịp thưởng thức những câu chuyện bằng tranh đặc sắc "như một tuyển tập truyện ngắn" được tinh tuyển công phu.

Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn và tác phẩm tại triển lãm Ảnh: NVCC

Nếu trước đây, trong triển lãm Hơi thở nhẹ (2018) của Bùi Tiến Tuấn, người xem cảm nhận được nhịp sống mong manh, thì ở Lụa là lần này, hơi thở ấy đã trở thành "hơi thở của sắc và bóng" - cái đẹp không nằm ở hình dáng mà ở cách nó ngân vang trong tâm tưởng. Những gương mặt nghiêng, đôi bàn tay uốn lượn, ánh mắt khẽ khép… tất cả như đang nói bằng một thứ ngôn ngữ không lời, ngôn ngữ của cảm giác và thời gian… từ lụa. Triển lãm diễn ra tại 66 - 68 Hai Bà Trưng, P.Sài Gòn, đến ngày 11.12.