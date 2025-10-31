Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Bùi Tiến Tuấn biến hóa với lụa

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
31/10/2025 07:07 GMT+7

Chiều 30.10 tại TP.HCM, họa sĩ Bùi Tiến Tuấn giới thiệu triển lãm cá nhân thứ 12 của anh mang tên Lụa là, với những biến hóa độc đáo và lạ mắt; trong đó không dừng lại ở bề mặt mượt, mềm, mà lụa đã trở thành ngôn ngữ của cảm xúc.

Lụa là, ngoài những tác phẩm mới sáng tác trong năm nay, Bùi Tiến Tuấn và giám tuyển còn dày công tuyển lựa những "nàng lụa" đã sáng tác trong nhiều năm qua. Đến với triển lãm, người xem có dịp thưởng thức những câu chuyện bằng tranh đặc sắc "như một tuyển tập truyện ngắn" được tinh tuyển công phu.

Bùi Tiến Tuấn biến hóa với lụa- Ảnh 1.

Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn và tác phẩm tại triển lãm

Ảnh: NVCC

Bùi Tiến Tuấn biến hóa với lụa- Ảnh 2.

Nếu trước đây, trong triển lãm Hơi thở nhẹ (2018) của Bùi Tiến Tuấn, người xem cảm nhận được nhịp sống mong manh, thì ở Lụa là lần này, hơi thở ấy đã trở thành "hơi thở của sắc và bóng" - cái đẹp không nằm ở hình dáng mà ở cách nó ngân vang trong tâm tưởng. Những gương mặt nghiêng, đôi bàn tay uốn lượn, ánh mắt khẽ khép… tất cả như đang nói bằng một thứ ngôn ngữ không lời, ngôn ngữ của cảm giác và thời gian… từ lụa. Triển lãm diễn ra tại 66 - 68 Hai Bà Trưng, P.Sài Gòn, đến ngày 11.12.

