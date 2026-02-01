Búi tóc chiếm trọn dạ dày bé trai 6 tuổi

Sáng 1.2, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một bé trai 6 tuổi mắc trichobezoar (búi tóc trong dạ dày) tiến triển thành hội chứng Rapunzel, một bệnh lý cực kỳ hiếm gặp.

Trước đó, bệnh nhi được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ kéo dài, ăn uống kém. Qua thăm khám và chụp CT scan, các bác sĩ phát hiện một búi tóc lớn chiếm gần như toàn bộ dạ dày và kéo dài qua tá tràng xuống ruột non, gây nguy cơ tắc nghẽn đường tiêu hóa.

Các bác sĩ khoa Ngoại, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã chỉ định phẫu thuật mở dạ dày để lấy ra búi tóc.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, hiện sức khỏe của bệnh nhi dần ổn định.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phi Phong, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, trichobezoar là tình trạng tóc không được tiêu hóa, tích tụ lâu ngày trong dạ dày và cuộn lại thành khối.

Búi tóc lớn chiếm gần như toàn bộ dạ dày, kéo dài xuống ruột non, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng phải phẫu thuật can thiệp ẢNH: Đ.X

Hội chứng Rapunzel là gì?

Trong một số trường hợp đặc biệt, búi tóc có thể kéo dài xuống ruột non, gây tắc ruột, khi đó được gọi là hội chứng Rapunzel.

"Hội chứng Rapunzel là bệnh lý vô cùng hiếm gặp, chủ yếu được ghi nhận ở trẻ em và thanh thiếu niên, thường liên quan đến hành vi ăn tóc (trichophagia) kéo dài do rối loạn hành vi tâm lý tiềm ẩn. Đa số các ca bệnh được báo cáo trên thế giới là bé gái từ 7 - 10 tuổi. Trường hợp bệnh nhi nam 6 tuổi này là rất đặc biệt", bác sĩ Phong cho biết.

Theo các bác sĩ, biểu hiện ban đầu của trichobezoar thường không đặc hiệu như đau bụng kéo dài, ăn kém, thiếu máu, suy dinh dưỡng nên dễ bị bỏ sót. Khi bệnh tiến triển nặng, búi tóc có thể gây tắc ruột, thậm chí dẫn đến biến chứng nguy hiểm như viêm, thủng ruột nếu không được can thiệp kịp thời.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phi Phong nhấn mạnh: "Trichobezoar không đơn thuần là hành vi nghịch ngợm của trẻ mà là một bệnh lý tiêu hóa thực sự. Phẫu thuật chỉ giải quyết hậu quả cơ học, còn để phòng ngừa tái phát, trẻ cần được đánh giá và theo dõi về mặt tâm lý - hành vi sau điều trị".

Không nên quát mắng khi phát hiện trẻ ăn tóc

Các bác sĩ khuyến cáo, việc quát mắng, trách phạt hay ép trẻ chấm dứt hành vi ăn tóc đột ngột không mang lại hiệu quả, thậm chí làm gia tăng căng thẳng tâm lý và khiến trẻ che giấu hành vi. Phụ huynh cần quan sát tinh tế, trò chuyện nhẹ nhàng và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi nghi ngờ.

Đáng lưu ý, nhiều trẻ mắc trichobezoar vẫn học tập và phát triển bình thường, không có biểu hiện rối loạn tâm lý rõ ràng, khiến gia đình khó phát hiện sớm.

Do đó, việc chẩn đoán thường chỉ được thực hiện khi bệnh đã tiến triển nặng. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ đi khám khi có các dấu hiệu như: Đau bụng kéo dài không rõ nguyên nhân, ăn uống kém, sụt cân, thiếu máu hoặc nghi ngờ trẻ có hành vi ăn tóc.

"Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa các biến chứng nghiêm trọng, bảo vệ sức khỏe lâu dài cho trẻ", bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phi Phong khuyến cáo.