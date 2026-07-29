Bùng nổ dải sản phẩm xe máy điện: Mẫu nào, giá nào cũng có

Thị trường bứt phá, phủ kín mọi phân khúc

Những năm gần đây, bức tranh giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt. Tiếng động cơ gầm rú hay mùi khói xăng nồng nặc vào giờ cao điểm dần được thay thế bởi sự êm ái của những dòng xe máy điện.

VinFast Kinet mới ra mắt gây chú ý với thiết kế thể thao, động cơ 5.200W, tốc độ tối đa đạt 90 km/giờ, cùng hệ thống hai pin có thể đổi linh hoạt ẢNH: NGUYỄN DUY

Cú hích lớn nhất cho làn sóng này chính là sự chủ động mở rộng dải sản phẩm từ các nhà sản xuất trong nước, tiêu biểu là VinFast. Hãng xe Việt liên tục tung ra thị trường các dòng xe mới, tạo nên một hệ sinh thái di chuyển xanh phủ rộng từ học sinh, sinh viên cho đến nhân viên văn phòng và giới tài xế công nghệ.

Nếu như trước đây, người dùng gặp hạn chế khi chọn xe điện vì ít mẫu mã thì nay mọi nhu cầu đều được đáp ứng trọn vẹn. Ở phân khúc phổ thông và học sinh, các mẫu xe như VinFast Motio với mức giá chỉ từ 12 triệu đồng hay Evo Lite Neo khoảng 14,4 triệu đồng thu hút mạnh mẽ nhờ thiết kế gọn nhẹ, chiều cao yên vừa phải và khả năng vận hành linh hoạt.

Trong khi đó, ở nhóm xe tay ga trung cấp và đa dụng, các dòng xe như Evo200, Feliz hay Kyo dao động từ 18 đến 30 triệu đồng đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhân viên văn phòng. Riêng ở phân khúc xe thể thao hiệu năng cao, mẫu Kinet mới ra mắt sở hữu công suất tối đa tới 5.200W và tốc độ 90 km/giờ, mức giá từ 40 đến 49,9 triệu đồng, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các dòng xe tay ga chạy xăng cao cấp.

Sự đa dạng này lập tức phản ánh qua con số doanh số kỷ lục. Báo cáo thị trường cho thấy riêng trong tháng 3, VinFast đã nhận được tổng cộng hơn 135.000 đơn đặt hàng từ các đại lý phân phối trên toàn quốc và bàn giao hơn 93.000 xe máy điện đến tay người dùng. Trong đó, hai dòng xe "quốc dân" là VinFast Evo đạt khoảng 52.000 xe và VinFast Feliz đạt hơn 24.000 xe, đóng góp phần lớn sản lượng bàn giao.

Về xu hướng, VinFast ghi nhận sức mua tăng đều tại các địa phương, trong đó số lượng lớn nhất thuộc về hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Riêng tại thủ đô Hà Nội, chỉ trong tháng 3 đã có hơn 20.000 xe máy điện VinFast được giao cho khách hàng.

Bên cạnh giá bán cạnh tranh, chi phí vận hành siêu rẻ chính là động lực lớn nhất đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi. Theo tính toán thực tế, chi phí sạc điện cho một chiếc xe máy điện di chuyển quãng đường 100 km chỉ tốn khoảng 1/5 đến 1/6 so với tiền xăng của một chiếc xe tay ga cùng phân khúc. Đáng chú ý, chính sách miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc V-Green trên toàn quốc kéo dài đến hết tháng 5.2027 càng giúp người dùng tối ưu chi phí hằng ngày.

Đặc biệt, tâm lý lo ngại về độ bền và nguy cơ cháy nổ pin - vốn là rào cản lớn nhất trước đây - đã được giải quyết triệt để nhờ công nghệ pin LFP (Lithium Iron Phosphate). Công nghệ này sở hữu ưu điểm vượt trội với khả năng chịu nhiệt cao, hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ ngay cả khi va đập mạnh, đồng thời hoàn toàn thân thiện với môi trường khi không sử dụng các kim loại hiếm như Coban hay Niken. Tuổi thọ của pin LFP cũng đảm bảo hiệu suất ổn định sau hàng nghìn chu kỳ sạc xả.

Để khẳng định chất lượng, VinFast áp dụng chính sách bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin (không giới hạn số km) đối với các dòng xe dùng pin LFP. Mức bảo hành này dài gấp đôi so với tiêu chuẩn của xe máy xăng trên thị trường, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Xe máy điện đang trở thành lựa chọn tất yếu trong quá trình đô thị hóa ẢNH: NGUYỄN DUY

"Mắt xích" quan trọng của đô thị xanh

Anh Minh Nhật (34 tuổi, ngụ P.Bình Thạnh, TP.HCM), người đã chuyển từ xe tay ga truyền thống sang sử dụng VinFast Feliz từ giữa năm 2025, chia sẻ: "Mỗi ngày tôi di chuyển khoảng 40 km cả đi lẫn về. Trước đây đi xe xăng tốn gần 500.000 đồng/tháng, chưa kể chi phí thay nhớt, bảo dưỡng định kỳ. Từ ngày đổi sang xe điện, nhờ tận dụng trạm sạc V-Green miễn phí và sạc thêm ở nhà, chi phí nhiên liệu gần như bằng 0. Xe đi cực êm, không mùi khói, cốp rộng rãi nên rất tiện khi chở con nhỏ đi học".

Tương tự, chị Thu Thảo (28 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) đánh giá cao mạng lưới xưởng dịch vụ rộng khắp: "Lúc đầu tôi lo xe điện hỏng không biết sửa ở đâu, đi rồi mới thấy hệ thống xưởng dịch vụ của VinFast phủ rộng ở hầu hết các quận huyện, bảo dưỡng rất nhanh và chuyên nghiệp. Nhiều phương ở Hà Nội hiện nay đã lắp trạm sạc và tủ đổi pin công cộng ngay tại UBND phường, di chuyển cực kỳ yên tâm".

Không chỉ phục vụ mọi nhu cầu của người tiêu dùng, xe máy điện còn đang khẳng định vai trò là mắt xích trung tâm trong hệ sinh thái di chuyển văn minh.

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh chóng tại Việt Nam, sự bùng nổ của các tuyến đường sắt đô thị (metro) tại Hà Nội và TP.HCM đang mở ra một phương thức di chuyển hoàn toàn mới. Tuy nhiên, để metro phát huy tối đa hiệu quả, hệ thống phương tiện cá nhân kết nối "km đầu tiên và km cuối cùng" đóng vai trò quyết định.

Đánh giá về xu hướng này , chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy nhấn mạnh: Mô hình kết nối metro với các phương tiện xanh như xe đạp điện công cộng, xe máy điện và xe buýt điện tạo thành một chuỗi di chuyển "không phát thải" từ nhà ra phố. Việc tích hợp các giải pháp giao thông xanh trên cùng một hệ sinh thái không chỉ giảm tải áp lực ùn tắc cho nội đô mà còn cứu nguy cho không khí đô thị vốn đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi khí thải động cơ đốt trong.

Đồng quan điểm, TS Vũ Anh Tuấn (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức) khẳng định, các phương tiện điện nhỏ gọn như xe máy điện chính là "đôi chân nối dài" hiệu quả nhất. Mức độ linh hoạt của xe máy điện giúp người dân dễ dàng di chuyển từ nhà riêng trong các ngõ hẹp ra ga metro trung chuyển, từ đó đi bằng metro hoặc xe buýt điện tới trung tâm làm việc mà không làm phát sinh thêm bất kỳ lượng khí thải nào.

Sự chuyển dịch từ xe máy xăng sang xe máy điện không còn là cuộc đua riêng lẻ của các doanh nghiệp, mà là sự đồng hành của toàn xã hội. Việc Chính phủ và chính quyền các địa phương áp dụng hàng loạt chính sách khuyến khích - từ tặng lệ phí trước bạ, hỗ trợ vay trả góp đến triển khai chương trình "Đổi xăng lấy điện" - đang tạo đà cho cuộc cách mạng giao thông xanh.

Mỗi chiếc xe máy điện lăn bánh trên đường không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí sinh hoạt mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết với quốc tế.