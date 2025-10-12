Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Bùng nổ đồ chơi AI: Lợi ích chưa kịp thấy, hiểm họa đã gần

Kiến Văn
Kiến Văn
12/10/2025 10:06 GMT+7

Các chuyên gia đang đưa ra những lo ngại khi đồ chơi AI (được tích hợp trí tuệ nhân tạo) đang dần trở thành "người bạn đồng hành" mới của trẻ em.

Thị trường đồ chơi AI tại Trung Quốc được dự báo sẽ bùng nổ lên 14 tỉ USD vào năm 2030. Theo MIT Technology Review, hiện có khoảng 1.500 công ty đang hoạt động trong lĩnh vực đồ chơi AI tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Bùng nổ đồ chơi AI: Lợi ích chưa kịp thấy, hiểm họa đã gần - Ảnh 1.

Làn sóng đồ chơi AI của Trung Quốc đang lan rộng ra toàn cầu

ẢNH: REUTERS

Một trong những sản phẩm nổi bật là BubblePal, một thiết bị nhỏ gọn cỡ quả bóng bàn, có thể gắn vào đồ chơi của trẻ để tạo khả năng "trò chuyện". Với giá 149 USD, BubblePal có thể chuyển đổi giữa 39 nhân vật khác nhau, đã bán ra hơn 200.000 chiếc kể từ mùa hè năm ngoái. Sản phẩm này ra mắt tại Mỹ vào tháng 12.2024 và hiện có mặt ở Canada và Anh.

Không chỉ Trung Quốc, thị trường đồ chơi AI tại Mỹ cũng đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Công ty Curio, có trụ sở tại California, đã giới thiệu Grem - món đồ chơi nhồi bông được thiết kế và lồng tiếng bởi nhạc sĩ Grimes. Với giá 99 USD, Grem có thể trò chuyện, kể chuyện và học hỏi về tính cách của trẻ. Curio cũng đang phát triển thêm hai dòng sản phẩm khác mang tên Grok và Gabbo.

Gã khổng lồ Mattel cũng không đứng ngoài cuộc. Nhà sản xuất Barbie này vừa công bố hợp tác với OpenAI để phát triển các trải nghiệm AI mới, đồng thời thử nghiệm mẫu Sora 2 nhằm tạo ra thế hệ đồ chơi thông minh tiếp theo.

Synology tích hợp trí tuệ nhân tạo AI vào nhiều thiết bị bảo vệ dữ liệu

Mặt tối của đồ chơi AI

Tuy nhiên, sự bùng nổ của đồ chơi AI cũng kéo theo nhiều lo ngại. Dù các mô hình được lập trình để né tránh chủ đề nhạy cảm, một số tình huống cho thấy nội dung không phù hợp vẫn có thể lọt qua bộ lọc. Nghiêm trọng hơn, việc trẻ quá gắn bó với đồ chơi AI cũng gây ra những hệ lụy tâm lý. Gần đây, một phụ huynh tại Mỹ đã đưa đơn kiện sau khi con trai bà tự tử, bị cho là chịu ảnh hưởng từ chatbot mô phỏng nhân vật Daenerys Targaryen trong Game of Thrones.

Sự phát triển của đồ chơi AI mang lại nhiều cơ hội sáng tạo và giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra thách thức lớn về đạo đức, quyền riêng tư và an toàn cho trẻ nhỏ. Trong thế giới nơi công nghệ len lỏi vào từng góc đời sống, câu hỏi đặt ra là: Liệu "người bạn ảo" có đang thay thế quá nhiều cho tình cảm thật?

Phát hiện lỗ hổng bảo mật trong đồ chơi thông minh của trẻ nhỏ

Phát hiện lỗ hổng bảo mật trong đồ chơi thông minh của trẻ nhỏ

Các nhà nghiên cứu của Kaspersky đã phát hiện ra các lỗ hổng trong robot đồ chơi thông minh có thể biến trẻ em trở thành mục tiêu cho tội phạm mạng.

