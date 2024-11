Bùng nổ giao dịch, Cát Tường J-Home tạo sóng lớn, kích hoạt thị trường BĐS quý 4/2024

Sự kiện thu hút đông đảo khách hàng tham dự khẳng định sức nóng của dự án Cát Tường J-Home

Sức hút "khủng" từ khu compound trung tâm TP Thuận An

Ngay từ sáng sớm, hơn 300 khách hàng, nhà đầu tư đã có mặt tại sự kiện công bố dự án Cát Tường J-Home. Không khí sự kiện nóng lên từng theo từng phút. Chỉ sau 1 giờ mở bán, 100% sản phẩm nhanh chóng giao dịch thành công.

Theo các chuyên gia, hiện tượng "cháy hàng" của Cát Tường J-Home không quá bất ngờ khi dự án sở hữu nhiều lợi thế, từ vị trí mặt tiền đường lớn, thiết kế compound phong cách Nhật khép kín, chuỗi tiện ích nội khu toàn diện, đến các yếu tố đảm bảo an ninh 24/7 và pháp lý minh bạch.

Bên cạnh đó, uy tín từ đơn vị phát triển Cát Tường Group cũng là yếu tố bảo chứng quan trọng giúp dự án này tạo được niềm tin vững chắc. Với bề dày gần 14 năm kinh nghiệm, Cát Tường Group đã triển khai thành công nhiều dự án bất động sản, từ khu đô thị, khu dân cư đến các công trình thương mại và công nghiệp, luôn chú trọng vào thiết kế và chất lượng xây dựng. Điều này góp phần gia tăng sức hấp dẫn cho Cát Tường J-Home, giúp dự án nhanh chóng được thị trường đón nhận.

Với Cát Tường J-Home, Cát Tường Group dành trọn tâm huyết kiến tạo không gian sống hoàn mỹ ngay trung tâm TP Thuận An. Do đó, dự án được tích hợp đầy đủ các tiện ích phục vụ mọi nhu cầu từ giáo dục, vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe… Trong số đó, nhiều hạng mục tiện ích đã hoàn thiện, nổi bật là trường mầm non, công viên Kintaro, công viên Tenshi, công viên Mizumi. Đồng thời, việc hoàn thành nhà mẫu 2 tầng, nhà mẫu 3 tầng và khởi công xây dựng dãy nhà 3 tầng thể hiện tiến độ xây dựng thần tốc cũng như đảm bảo tính thanh khoản của dự án.

Việc tọa lạc mặt tiền DT743, trung tâm TP Thuận An, được bao quanh bởi 8 thành phố lớn (TP Thủ Đức, TP.HCM, TP Dĩ An, TP Thủ Dầu Một, TP Bến Cát, TP Tân Uyên, TP Mới Bình Dương, TP Biên Hòa) cũng là lợi thế giúp Cát Tường J-Home đón đầu làn sóng tăng trưởng bất động sản của khu vực. Điều này càng khẳng định triển vọng gia tăng giá trị theo thời gian của Cát Tường J-Home.

"Dậy sóng" thị trường, 100% sản phẩm đã có chủ trong 1 giờ công bố

Trong đợt đầu tiên công bố, Cát Tường J-Home được giới thiệu với chính sách ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán chỉ từ 990 triệu đồng (tương đương 30%) đến khi nhận nhà, phần còn lại ngân hàng hỗ trợ vay với lãi suất ưu đãi đến 30 năm, ân hạn gốc 12 tháng. Đặc biệt, chủ đầu tư trợ giá thuê trong vòng 6 tháng đầu và miễn phí quản lý trong 1 năm.

Cát Tường J-Home "cháy hàng" trở thành hiện tượng trên thị trường

Bất ngờ với chính sách hỗ trợ tốt, nhiều khách hàng không ngần ngại "xuống tiền" ngay tại sự kiện. Đáng nói, mặc dù số lượng sản phẩm công bố có hạn, nhưng phần lớn khách hàng vẫn háo hức có mặt từ rất sớm để chờ đợi cơ hội giành quyền sở hữu bất động sản như ý.

"So với mặt bằng chung của thị trường Bình Dương hiện tại, Cát Tường J-Home có giá khá tốt. Tôi sẵn sàng xuống tiền. Dự án ở vị trí tiềm năng, có tính thanh khoản cao và an toàn nhờ pháp lý đảm bảo. Nhất là dự án bàn giao hoàn thiện nên tôi rất hài lòng", anh Hoàng Hải (TP.Thủ Đức, TP.HCM) tham dự sự kiện chia sẻ.

Ghi nhận thực tế, tốc độ giao dịch tại Lễ công bố diễn ra rất nhanh, nhiều khách hàng do còn đôi phút phân vân mà đã "hụt tay" bỏ lỡ cơ hội đầu tư tốt. Điều này chứng minh sức nóng của Cát Tường J-Home, xứng danh là dự án được săn đón hàng đầu khu vực.

Xuyên suốt sự kiện là không khí sôi nổi, với sự quan tâm lớn từ phía khách hàng

Bình Dương định hướng đến năm 2030 sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, thị trường bất động sản Bình Dương thời gian gần đầy sôi động với sự xuất hiện của hàng loạt dự án mới, mang đến cho khách hàng thêm nhiều sự lựa chọn đa dạng về phân khúc và sản phẩm.

Thành công của Lễ công bố đợt 1 khu compound Cát Tường J-Home càng làm nổi bật sức hút của dự án. Sự kiện không chỉ tạo tiếng vang lớn mà còn mở ra một quý 4/2024 đầy khởi sắc cho thị trường khu vực, khẳng định vị thế của Cát Tường J-Home giữa hàng loạt lựa chọn cạnh tranh.