Bùng nổ lễ hội bia Đức Oktoberfest tại TP.HCM

Bà Andrea Sühl, Tổng lãnh sự CHLB Đức tại TP.HCM, thực hiện nghi thức khui thùng bia đầu tiên của lễ hội năm nay ảnh: thụy miên

Tiếp nối thành công kỷ lục của mùa lễ hội năm 2025 với hơn 11.000 lượt khách tham dự và hơn 25.000 lít bia được phục vụ, GBA Oktoberfest Vietnam (với GBA viết tắt từ Hiệp hội Doanh nghiệp Đức) đã quay lại TP.HCM với quy mô lớn hơn, trải nghiệm lễ hội được nâng tầm và một không gian tổ chức hoàn toàn mới.

Đêm khai mạc 24.6 có sự hiện diện của ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. HCM, bà Andrea Sühl, Tổng lãnh sự CHLB Đức tại TP.HCM; ông Alexander Ziehe, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA); và ông Peter Kompalla, Trưởng Đại diện AHK Vietnam, cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, cơ quan chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp Đức và quốc tế tại Việt Nam.

Sự hiện diện của các đại diện cấp cao từ Đức và Việt Nam tiếp tục khẳng định ý nghĩa của GBA Oktoberfest không chỉ là một lễ hội văn hóa thường niên, mà còn là nền tảng thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng, giao lưu nhân dân và tăng cường kết nối giữa Đức và Việt Nam.

Mỗi người khách tham dự đều được phát ly bia của lễ hội ảnh: thụy miên

Trải nghiệm chưa từng có

Trả lời Báo Thanh Niên, bà Andrea Sühl, Tổng lãnh sự CHLB Đức tại TP.HCM, cho hay đây là năm thứ hai bà tận hưởng không khí lễ hội bia Đức tại Việt Nam và mọi thứ thật tuyệt vời. "Oktoberfest tại Việt Nam hết sức đặc biệt, nhất là khi chúng tôi năm nay chuyển sang địa điểm mới. Nơi này từng là tư dinh của Tổng lãnh sự Đức tại TP.HCM, với một khu vườn rất đẹp. Không gian cũng lớn hơn năm ngoái".

Trong không gian mới giữa lòng TP.HCM, không khí Bavaria sôi động và đầy màu sắc đã được tái hiện với dãy bàn dài đặc trưng, ẩm thực truyền thống Đức, âm nhạc sôi động cùng hình ảnh khách tham dự trong những bộ trang phục Dirndl và Lederhosen rực rỡ.

Các thành viên ngoại giao đoàn ở TP.HCM ảnh: thụy miên

Việc đưa Oktoberfest 2026 đến dinh cũ của ngoại giao đoàn Đức tạo nên sự kết nối ý nghĩa giữa di sản, cộng đồng và tương lai, đồng thời mở ra một chương mới cho một trong những lễ hội văn hóa Đức được mong đợi nhất tại Việt Nam.

Không khí lễ hội càng trở nên sôi động với sự trở lại của ban nhạc Đức – Áo O'zapft Band, mang đến những giai điệu Bavaria truyền thống cùng các màn trình diễn trực tiếp đầy năng lượng. Ban nhạc cũng trình bày bài hát Việt Nam vô cùng được yêu thích: "Sài Gòn đẹp lắm!".

Bên cạnh bia Đức, khách tham dự còn được thưởng thức nhiều món ăn truyền thống Đức do các đầu bếp giàu kinh nghiệm chuẩn bị và phục vụ xuyên suốt đêm hội.

Bếp trưởng điều hành Đỗ Kiến Cường ảnh: thụy miên

Ẩm thực đậm chất Đức

Bếp trưởng điều hành Đỗ Kiến Cường của khách sạn Nikko Sài Gòn từ năm 2022 là người dẫn dắt đội ngũ ẩm thực, trực tiếp chuẩn bị và phục vụ các món ăn truyền thống chuẩn vị Đức cho chuỗi sự kiện GBA Oktoberfest.

Trả lời Báo Thanh Niên, ông Cường cho biết đội ngũ của ông có khoảng 2 tháng chuẩn bị, từ khâu lên thực đơn đến trù bị các món ăn cho GBA Oktoberfest 2026. Nói đến lễ hội bia Đức tất nhiên không thể thiếu món xúc xích nhập từ Đức. Tổng cộng sự kiện có đến 3 loại xúc xích, trong đó đặc biệt nhất là xúc xích Oktoberfest, tức loại xúc xích này tại Việt Nam chỉ xuất hiện trong dịp lễ hội bia Đức.

Ẩm thực đặc sắc của vùng Bavaria ảnh: thụy miên

Bếp trưởng còn tiết lộ món đầu tiên được trình làng tại GBA Oktoberfest 2026: bò hầm nấu chậm. Ông Cường cho hay đã nghiên cứu món bò hầm vốn được phục vụ trong các kỳ lễ hội Oktoberfest ở Đức để đưa vào thực đơn năm nay. "Các thành viên người Đức trong GBA khi ăn thử trước sự kiện đều nhất trí rằng món bò hầm nấu đúng chuẩn và rất ngon", ông hào hứng chia sẻ.

Ông Cường còn khuyến khích người tham gia không nên bỏ lỡ món súp "đám cưới" vô cùng đặc biệt, tức món súp được nấu trong lễ cưới ở Đức.

Hai vị khách trong trang phục truyền thống ảnh: thụy miên

Bí quyết đằng sau sự lan tỏa của Oktoberfest

Ông Alexander Ziehe, Chủ tịch GBA, khẳng định Oktoberfest không chỉ là một lễ hội bia. Đây còn là dịp tôn vinh văn hóa và truyền thống Đức, đồng thời gắn kết cộng đồng và tăng cường mối liên kết giữa Đức và Việt Nam.

Tổng lãnh sự Đức Sühl cũng dành lời khuyên cho những ai mới lần đầu tham gia lễ hội bia Đức đó là nên thưởng thức cả bia lẫn đồ ăn. "Đừng bao giờ chỉ uống bia mà không ăn gì, vì như vậy bạn sẽ nhanh chóng bị say", bà mỉm cười lưu ý. "Các bạn nhớ ăn xúc xích nhé. Cá nhân tôi đặc biệt thích Weißwurst, tức xúc xích trắng. Đây là món rất đặc trưng của vùng Bavaria", bà nói.

Có 3 loại bia Đức được phục vụ tại lễ hội ảnh: thụy miên

Về bí quyết giúp Oktoberfest ngày càng được ưa chuộng trên khắp thế giới sau gần 200 năm được tổ chức lần đầu ở Đức, Tổng lãnh sự cho rằng Oktoberfest là nơi kết nối mọi người, tạo nên một không gian rất đặc biệt cho phép mọi người thực sự có cơ hội tiếp xúc và trò chuyện với nhau.

Ban nhạc Đức – Áo O'zapft Band ảnh: thụy miên

Theo bà Sühl, lễ hội là một đóng góp tích cực cho các hoạt động của GBA tại Việt Nam. Và Oktoberfest thực sự là một cây cầu kết nối văn hóa Đức và Việt Nam.

"Tôi nghĩ rằng lễ hội là dịp hoàn hảo để người Việt Nam hiểu hơn về người Đức và biết rằng chúng tôi là những người như thế nào. Chúng tôi rất cởi mở và thân thiện, đặc biệt ở miền Nam nước Đức. Tôi phải nói rằng người Bavaria rất cởi mở, thân thiện và hiếu khách", nhà ngoại giao Đức cho hay.

Hãy tận hưởng những khoảnh khắc cùng nhau ảnh: thụy miên

"Tôi muốn khuyến khích mọi người hãy gặp gỡ nhau và đơn giản là tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Hãy chấp nhận sự khác biệt của mỗi người. Ai nấy đều có một xuất thân khác nhau, một nền văn hóa khác nhau, nhưng điều đó không quan trọng, bởi chúng ta gặp nhau với tư cách là những con người, cùng dành thời gian bên nhau và tận hưởng khoảnh khắc đó. Đó chính là hòa bình", Tổng lãnh sự kết luận.