Bước chuyển của Giao Hàng Nặng: Từ giao nhận đến đối tác logistics cho kênh bán lẻ

Tái định vị để đảm nhận vai trò sâu hơn

Sự phát triển của siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các điểm bán quy mô nhỏ đang thay đổi cách hàng hóa được đưa ra thị trường. Bên cạnh việc chuyển khối lượng lớn đến nhà phân phối hoặc đại lý, nhiều nhãn hàng muốn đưa sản phẩm trực tiếp tới mạng lưới điểm bán rộng và phân tán hơn để chủ động kiểm soát dòng hàng và độ phủ.

Để minh họa cho mức độ phức tạp có thể phát sinh, ông Nguyễn Hà Anh, Giám đốc Vận hành Giao Hàng Nặng, dẫn một tình huống: "Trước đây, một lô hàng lớn có thể chỉ cần giao đến một số điểm phân phối. Hiện nay, cùng lượng hàng đó có thể phải được chia nhỏ và đưa đến hàng trăm điểm bán khác nhau", ông Nguyễn Hà Anh, Giám đốc Vận hành Giao Hàng Nặng, cho biết.

Khi số lượng điểm nhận tăng, hoạt động logistics cũng phát sinh thêm nhiều yêu cầu. Hàng hóa cần được chia chọn đúng nơi, sắp xếp theo thứ tự giao, theo dõi xuyên suốt hành trình và đáp ứng điều kiện tiếp nhận riêng tại từng điểm. Lịch trình vận chuyển phải được tính toán dựa trên sản lượng, mật độ điểm bán, khung giờ giao nhận và đặc tính của từng ngành hàng.

Yêu cầu cũng khác nhau giữa các ngành hàng. Thực phẩm có thể cần kết hợp kho khô, kho mát, kho lạnh, phương tiện chuyên dụng và khung giờ nhận nghiêm ngặt. Điện tử - điện máy lại đặt nặng việc bảo toàn hàng hóa cồng kềnh, dễ vỡ hoặc có giá trị cao; giao theo lịch hẹn, thu hồi chứng từ và có thể lắp đặt tại điểm nhận.

Bài toán không còn gói gọn trong việc đưa hàng từ điểm A đến điểm B. Đơn vị logistics phải đồng thời giúp khách hàng duy trì tốc độ giao hàng, độ an toàn và chi phí hợp lý trên toàn mạng lưới.

Ngày 30.7, tại Triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam - VILOG 2026, Giao Hàng Nặng công bố bộ nhận diện mới cùng định vị Đối tác giao hàng kênh bán lẻ toàn quốc. Đằng sau sự thay đổi về diện mạo là định hướng mở rộng và tham gia sâu hơn vào hoạt động logistics của khách hàng.

"Có khách hàng, Giao Hàng Nặng chịu trách nhiệm cho toàn bộ mạng lưới vận tải, đưa hàng từ kho đến hàng nghìn điểm bán trên toàn quốc. Có khách hàng, chúng tôi chịu trách nhiệm cả hạ tầng kho và vận tải; cũng có trường hợp tham gia tính toán lượng tồn tại các kho để tối ưu toàn bộ chuỗi cung ứng", ông Lương Duy Hoài, CEO Giao Hàng Nặng, chia sẻ.

"May đo" giải pháp trên một nền tảng chung

Theo ông Hoài, thay vì đưa ra một gói dịch vụ cố định, giải pháp cần bắt đầu từ mô hình kinh doanh và những vướng mắc cụ thể của khách hàng. Nền tảng để Giao Hàng Nặng triển khai định vị mới gồm hơn 22.000 nhân sự trên toàn quốc, hơn 2.000 phương tiện đa dạng tải trọng, hơn 1.100 điểm phân phối, hơn 200 trung tâm xử lý hàng hóa và phủ sóng tại 34 tỉnh, thành. Tuy nhiên, quy mô mạng lưới mới chỉ là một phần của bài toán. Thách thức còn nằm ở khả năng phục vụ nhiều yêu cầu riêng mà không phải xây dựng một bộ máy thực thi mới cho mỗi khách hàng.

Các giải pháp được Giao Hàng Nặng "may đo" cho mỗi khách hàng dựa trên ngành hàng, đặc tính sản phẩm, mạng lưới phân phối và mục tiêu ưu tiên. Khi thực thi, các yêu cầu riêng được chuyển thành tác vụ cụ thể trên hệ thống để nhân viên biết cần đi đâu, gặp ai, thu hồi giấy tờ nào và xác nhận hoàn tất theo hình thức nào.

"Với Giao Hàng Nặng, chúng tôi tập trung đẩy mạnh vào việc xây dựng một hệ thống công nghệ tích hợp AI. Nhân viên trên toàn mạng lưới không cần hiểu toàn bộ quy trình của từng khách hàng, mà chỉ cần thực hiện đúng hướng dẫn trên hệ thống. Dù có 100, 1.000 hay 10.000 khách hàng, đội ngũ vẫn có thể làm việc hiệu quả", ông Lương Duy Hoài cho biết.

Các nền tảng như GHN Smart Brain, Apollo Agent, GHN Smart Network & Delivery và Camera AI được ứng dụng để phân tích dữ liệu, hỗ trợ điều phối, chuẩn hóa quy trình và phát hiện sớm rủi ro. Công nghệ qua đó trở thành công cụ chuyển yêu cầu riêng của từng khách hàng thành quy trình có thể triển khai nhất quán trên toàn mạng lưới. Nhờ vậy, dù số lượng khách hàng hoặc điểm bán tăng, độ phức tạp của bộ máy không nhất thiết phải tăng tương ứng.

Được xây dựng trên nền tảng hạ tầng quy mô lớn, công nghệ tiên tiến và quy trình vận hành chuẩn hóa, Giao Hàng Nặng đã và đang triển khai hiệu quả các bài toán logistics phức tạp, đáp ứng linh hoạt nhu cầu phân phối, góp phần cùng doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững trên quy mô toàn quốc.

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