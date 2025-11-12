Bước chuyển mình đột phá, LG Clinic Luxury mang đến trải nghiệm làm đẹp cao cấp

LG Clinic Luxury g óp mặt trên bản đồ làm đẹp TP.HCM

Các chi nhánh Luxury là những dự án đầu tư chiến lược trong hệ thống LG Clinic, được ví như bước chuyển mình đột phá cả về quy mô lẫn mô hình hoạt động. Không đơn thuần là phòng khám điều trị da liễu - thẩm mỹ, mỗi cơ sở mang tên LG Clinic Luxury đều được định hình như một trung tâm chăm sóc sắc đẹp công nghệ cao, kết hợp với không gian nghỉ dưỡng cá nhân hóa mang đậm tính trải nghiệm và cảm xúc.

Toàn bộ thiết kế và vận hành của chi nhánh Luxury được phát triển từ triết lý tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ tinh tế, rực rỡ và mạnh mẽ như ánh sáng của một viên kim cương. Mỗi chi tiết được chăm chút nhằm kiến tạo một không gian đặc biệt giúp khách hàng không chỉ làm đẹp mà còn tìm lại sự cân bằng, an yên và tự tin từ bên trong.

Hệ thống LG Clinic sở hữu không gian sang trọng

LG Clinic đã khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực thẩm mỹ công nghệ cao tại Việt Nam, với hệ thống nhiều chi nhánh tại TP.HCM. Đơn vị cung cấp đa dạng các dịch vụ chăm sóc và điều trị da như triệt lông, trị mụn, trị thâm nám và trẻ hóa da, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm đẹp hiện đại cho khách hàng.

Đáng chú ý, LG Clinic Luxury vừa ra mắt có quy mô khủng với diện tích gần 2.000m², sở hữu 19 phòng chức năng, gồm 17 phòng điều trị tiêu chuẩn và 2 phòng VIP. Nhờ đó, chi nhánh này có thể phục vụ đồng thời tới 100 khách hàng mà vẫn đảm bảo sự riêng tư và tiện nghi tuyệt đối. Với quy mô ấn tượng, đây được xem là một trong những cơ sở thẩm mỹ hiện đại bậc nhất TP.HCM hiện nay.

Không gian - Công nghệ - Trải nghiệm: Định nghĩa mới về luxury beauty

Điểm nhấn tạo nên dấu ấn riêng của LG Clinic Luxury nằm ở concept thiết kế độc bản. Dựa trên nền tảng mô hình thẩm mỹ kết hợp nghỉ dưỡng đã được triển khai tại các chi nhánh trước, từng cơ sở mới ra mắt là phiên bản nâng cấp toàn diện không chỉ về công năng mà còn ở trải nghiệm cảm xúc và yếu tố cá nhân hóa.

LG Clinic lựa chọn hướng tiếp cận tinh tế và nội tâm hơn. Từng chi tiết từ ánh sáng, chất liệu, nội thất đến âm thanh, đều được tính toán kỹ lưỡng để tạo nên một không gian đa tầng, nơi khách hàng có thể cảm nhận sự thư thái bằng cả thị giác, xúc giác và cảm xúc.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong tổng thể kiến trúc là phòng President, khu vực riêng biệt được thiết kế như một không gian nghỉ dưỡng thu nhỏ. Tại đây, khách hàng có thể thư giãn trong hồ bơi nội khu, sử dụng ghế massage cao cấp, thưởng thức rượu vang từ tủ rượu sang trọng và chiêm ngưỡng bộ sưu tập tranh nghệ thuật mang chủ đề "nữ quyền". Không gian này được xem là biểu tượng tinh thần của LG Clinic Luxury, thể hiện sự giao hòa tinh tế giữa nghệ thuật và nghỉ dưỡng cao cấp.

Phòng President tại các chi nhánh LG Clinic Luxury mang đậm phong cách nghỉ dưỡng sang trọng

Song song với không gian chuẩn resort, các chi nhánh LG Clinic Luxury còn được đầu tư mạnh về công nghệ thẩm mỹ thế hệ mới, hướng đến các giải pháp không xâm lấn, an toàn và phục hồi nhanh. Mỗi cơ sở đều được trang bị hệ thống thiết bị hiện đại như Ultherapy Prime 2025, Discovery Pico Derm VarioPulse®, Fotona StarWalker QX và CFU Èlife.

Mỗi chi nhánh LG Clinic Luxury đều được đầu tư đồng bộ cả về đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao và hệ thống công nghệ hiện đại hàng đầu

Các công nghệ tại đây được lựa chọn dựa trên tiêu chuẩn khắt khe về độ an toàn, hiệu quả và khả năng tương thích với làn da châu Á. Toàn bộ quá trình vận hành, thiết lập và theo dõi liệu trình đều do đội ngũ bác sĩ chuyên khoa da liễu và thẩm mỹ của LG Clinic trực tiếp đảm nhiệm, đảm bảo tính chính xác và an toàn cho từng khách hàng.

Sự ra mắt của LG Clinic Luxury cho thấy hướng đi khác biệt của LG Clinic trong việc kiến tạo những không gian làm đẹp mang tinh thần nghỉ dưỡng. Khi công nghệ, y khoa và nghệ thuật cùng hội tụ, LG Clinic không chỉ mang đến kết quả điều trị, mà còn tạo nên những trải nghiệm nuôi dưỡng cả sắc đẹp lẫn tinh thần.