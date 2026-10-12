Bước chuyển trong bất động sản công nghiệp của SCCI

Khi nhu cầu của doanh nghiệp thay đổi

Khi doanh nghiệp (DN) sản xuất ngày càng quan tâm đến hiệu quả vận hành, khả năng kết nối, chất lượng hạ tầng và định hướng phát triển dài hạn, thị trường nhà xưởng cũng đứng trước những yêu cầu mới. Giá trị của một địa điểm sản xuất không còn chỉ được nhìn qua diện tích hay chi phí, mà gắn với những điều kiện có thể hỗ trợ DN vận hành ổn định và thích ứng với những thay đổi trong quá trình phát triển.

TS Trần Việt Anh, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư SCC (SCCI) cho rằng những thay đổi đó không chỉ là câu chuyện của thị trường mà còn đặt ra những câu hỏi đối với chính DN. Từ thực tiễn đầu tư và phát triển nhà xưởng, ông quan tâm nhiều hơn đến cách DN hiểu đúng nhu cầu của khách hàng, cung cấp những giá trị phù hợp và xây dựng mối quan hệ đồng hành trong dài hạn. Đây cũng là những vấn đề được SCCI đặt ra khi nhìn về chặng đường phát triển tiếp theo.

ẢNH: SCCI

Với DN sản xuất, họ không chỉ cần một mặt bằng phù hợp để bắt đầu sản xuất, mà còn quan tâm đến khả năng duy trì hoạt động ổn định, mở rộng trong tương lai và thích ứng trước những thay đổi của thị trường. Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý đối với lĩnh vực bất động sản công nghiệp. Khi nhu cầu của khách hàng thay đổi, cách chủ đầu tư tiếp cận sản phẩm cũng cần thay đổi theo. Điều đó đặt ra một yêu cầu quan trọng: Thay vì chỉ nhìn nhà xưởng như một sản phẩm bất động sản để cho thuê, cần nhìn nhận nhà xưởng trong mối quan hệ với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp sử dụng nó. Đây cũng là điểm xuất phát cho cách SCCI nhìn về chặng đường phát triển tiếp theo.

Sự thay đổi trong nhu cầu của DN cũng mở ra một cách nhìn rộng hơn về nơi đặt nhà máy sản xuất. Nhà xưởng vẫn là nền tảng, nhưng để tạo thuận lợi cho hoạt động lâu dài còn cần sự đồng bộ về hạ tầng, điều kiện vận hành, dịch vụ hỗ trợ và khả năng kết nối. Với SCCI, định hướng này được hình thành từ quá trình quan sát thị trường và lắng nghe khách hàng. SCCI đầu tư và phát triển hệ thống nhà xưởng xây sẵn, nhà xưởng xây dựng theo yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp, những phản hồi phát sinh trong quá trình sử dụng cũng là cơ sở để SCCI tiếp tục hoàn thiện chất lượng hạ tầng và dịch vụ. Qua đó, việc cung cấp nhà xưởng không chỉ dừng ở một sản phẩm được bàn giao mà được đặt trong mối quan hệ dài hạn với hoạt động và nhu cầu phát triển của khách hàng.

"Phát triển bền vững được SCCI đặc biệt chú trọng. Từ việc sử dụng hiệu quả nguồn lực, chú trọng chất lượng và an toàn của không gian làm việc, đến xây dựng quan hệ minh bạch với khách hàng, đối tác và các bên liên quan, các yếu tố thuộc ESG được SCCI từng bước chuẩn hóa và đưa vào hoạt động thực tế. Những nỗ lực này được ghi nhận qua việc SCCI được EcoVadis trao Huy chương Đồng (Bronze Medal) năm 2025 trong đánh giá về năng lực phát triển bền vững DN, cùng danh hiệu Top 100 "Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh Việt Nam 2026". Đây cũng là cơ sở để SCCI tiếp tục hoàn thiện các chính sách, quy trình và thực hành ESG, hướng đến xây dựng môi trường sản xuất hiệu quả, ổn định và bền vững, đồng hành cùng khách hàng và các bên liên quan trong dài hạn", ông Trần Việt Anh cho hay.

Nhà xưởng KCN Tân Tạo ẢNH: SCCI

Vai trò của người lãnh đạo

Đằng sau những thay đổi của một doanh nghiệp luôn là những lựa chọn của người lãnh đạo. Với ông Trần Việt Anh, điều hành SCCI trong giai đoạn phát triển mới không chỉ là câu chuyện về tăng trưởng, mà còn là bài toán xác định đâu là những giá trị cần được duy trì và đâu là những điều cần thay đổi. Trong lĩnh vực có tính dài hạn như đầu tư và cho thuê nhà xưởng, mỗi quyết định đều cần được quan sát và nhận định trong một khoảng thời gian đủ dài. Thị trường có thể thay đổi, nhu cầu khách hàng có thể thay đổi, nhưng việc xây dựng uy tín, duy trì chất lượng và tạo dựng quan hệ hợp tác bền vững vẫn là những yếu tố có ý nghĩa lâu dài.

Nhà xưởng KCN Tân Phú Trung ẢNH: SCCI

Từ câu chuyện của SCCI có thể thấy, sự chuyển đổi của một DN đôi khi không bắt đầu từ việc thay đổi hoàn toàn mô hình kinh doanh, mà bắt đầu từ cách nhìn nhận lại giá trị mà DN đang cung cấp. Trong thời gian tới, SCCI định hướng tiếp tục hoàn thiện hoạt động đầu tư và cho thuê nhà xưởng, đồng thời nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và dịch vụ, đáp ứng tốt hơn những yêu cầu ngày càng đa dạng của DN. Cùng với đó, định hướng phát triển bền vững tiếp tục được gắn với quá trình đầu tư và vận hành, thông qua việc chú trọng hiệu quả sử dụng nguồn lực, chất lượng môi trường hoạt động, an toàn và những yếu tố tạo nền tảng cho sự ổn định lâu dài. Với SCCI, câu chuyện về nhà xưởng cũng đang mở ra một cách tiếp cận rộng hơn. Từ việc cung cấp không gian sản xuất, DN từng bước quan tâm nhiều hơn đến những điều kiện giúp khách hàng hoạt động thuận lợi, ổn định và có thêm nền tảng để mở rộng trong tương lai.

Nhà xưởng KCN Tân Phú Trung ẢNH: SCCI

Ở góc độ người điều hành theo ông Trần Việt Anh, bài toán đặt ra không chỉ là duy trì những gì đã làm tốt, mà còn phải nhận diện những yêu cầu mới, cân nhắc cách tiếp cận phù hợp và từng bước đưa chúng vào hoạt động thực tế. Với SCCI, đó cũng là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ và duy trì định hướng phát triển bền vững trong quá trình hoạt động trên nền tảng cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh, lợi ích của khách hàng và trách nhiệm với các bên liên quan.