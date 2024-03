Bước đi mới của Israel ở bắc Gaza khiến cơ quan LHQ phẫn nộ

UNRWA cho biết Israel đã ngăn chặn hoàn toàn việc hỗ trợ lương thực đến miền bắc Gaza - nơi nguy cơ nạn đói đang xảy ra thảm khốc, theo AFP hôm nay 25.3.



Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Phillipe Lazzarini, người đứng đầu UNRWA, chia sẻ rằng: "Dù nạn đói diễn ra ngay dưới ra sự giám sát của chúng ta nhưng chính phủ Israel vẫn thông báo với Liên Hiệp Quốc sẽ không chấp thuận bất cứ đoàn xe chở lương thực nào của UNRWA đến miền bắc Gaza. Hành động này thật quá đáng và cố ý cản trở công tác cứu trợ trong nạn đói do con người gây ra".

Israel không phản hồi ngay lập tức đề nghị bình luận của AFP về phát biểu của ông Lazzarini. Người phát ngôn của UNRWA, bà Juliette Touma, cho biết quyết định này của Isarel đã được chuyển đến trong cuộc họp với các quan chức của quân đội Israel vào ngày 24.3. Quyết định này được đưa ra ngay sau 2 văn bản từ chối tiếp nhận các đoàn xe viện trợ đến miền bắc Gaza hồi tuần trước.

Một cậu bé người Palestine tại miền nam Gaza REUTERS

Theo bà Touma, lý do đưa ra quyết định này không được Israel đề cập.

Gaza đang đối mặt tình hình nhân đạo nghiêm trọng bắt nguồn từ xung đột giữa Hamas và Israel từ khoảng 6 tháng trước, sau cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel vào ngày 7.10.2023, tiếp ngay sau đó là chiến dịch quân sự quy mô lớn mà Israel tiến hành ở Gaza.

Tuần trước, cơ quan an ninh lương thực do Liên Hiệp Quốc hỗ trợ đã cảnh báo rằng người dân ở miền bắc Gaza có thể sẽ phải đối mặt với nạn đói cho đến tháng 5 trừ khi có sự can thiệp khẩn cấp. UNRWA đã không thể viện trợ lương thực cho bắc Gaza từ ngày 29.1, bà Touma cho hay. Theo bà, quyết định mới nhất này như "giọt nước tràn ly", mặc cho những nỗ lực đưa lương thực viện trợ cần thiết đến cho người dân giữa tình hình chiến sự ở Gaza.

Ngày 24.3, ông Martin Griffiths, người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, chia sẻ trên trang mạng xã hội X rằng UNRWA chính là nhịp đập trái tim đáp ứng vấn đề nhân đạo ở Gaza. Ông nhấn mạnh: "Quyết định này của Israel ngăn chặn đoàn xe viện trợ lương thực chỉ khiến cho hàng nghìn người rơi vào nạn đói. Israel nên hủy bỏ quyết định này".

Một gia đình người Palestine giữa đống đổ nát tại Beit Lahia, miền bắc Gaza REUTERS

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng việc ngăn chặn viện trợ từ UNRWA là đang "ngăn cản người dân đói khát khỏi sự sống sót".

Trước đó vào ngày 24.3, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đã kêu gọi chấm dứt "cơn ác mộng liên hoàn" đối với 2,4 triệu người ở Gaza trong cuộc xung đột ác liệt nhất ở vùng đất này.

Israel đã cáo buộc nhân viên của UNRWA hỗ trợ cuộc tấn công ngày 7.10.2023 và gọi đây là "bức bình phong cho Hamas".

Ngày 24.3, bà Touma cho biết thêm chính phủ Israel cũng đã từ chối đề nghị của Liên Hiệp Quốc đưa một nhóm cứu trợ đến bệnh viện Al-Shifa ở miền bắc Gaza, nơi chiến sự "rực lửa" gần cả tuần, để sơ tán người bị thương.

Theo số liệu về Israel của AFP, cuộc tấn công ngày 7.10.2023 của Hamas đã làm 1.160 người thiệt mạng ở Israel. Trong khi đó, cơ quan y tế do Hamas điều hành cho hay chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Gaza đã khiến ít nhất 32.226 người thiệt mạng, hầu hết là phụ nữ và trẻ em.