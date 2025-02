Bước ngoặt cuộc đời của Xuân Son

N GHE X UÂN S ON LÀ THẤY XUÂN SANG

"Đây là mùa xuân đầu tiên của tôi với tư cách công dân VN. Bởi thế, mọi thứ rất đặc biệt và dễ thương", Nguyễn Xuân Son chia sẻ với Thanh Niên vào những ngày cận Tết Ất Tỵ 2025, khi bên cạnh anh là những khóm hoa rực rỡ do bà xã Marcele Seippel tự tay chuẩn bị, còn trên tay chân sút sinh năm 1997 là chiếc bánh chưng do hội CĐV của CLB Nam Định trao tặng. Đó là món quà tết mang tấm lòng thành của người VN, cùng lời chúc ngắn gọn nhưng chan chứa yêu thương: "CĐV Nam Định rất nhớ Xuân Son và luôn mong chờ bạn trở lại đấy".

Xuân Son là cầu thủ nhập tịch ra mắt đội tuyển VN quá ấn tượng Ảnh: NGỌC LINH

Có lẽ, chính tình cảm chân thành ở miền đất mới 5 năm trước thôi vẫn còn xa lạ, đã thôi thúc chàng trai trẻ Rafaelson năm nào quyết định đặt cược tương lai tại đây. Cuối năm 2019, khi bóng đá VN đang say men chiến thắng với tấm HCV SEA Games 30 cũng như hàng loạt chiến tích dưới thời HLV Park Hang-seo, Rafaelson bỡ ngỡ xách hành lý tới VN, chọn CLB Nam Định để thử việc. So với các ngoại binh có cả tên tuổi lẫn kinh nghiệm khác đang xếp hàng chờ ký hợp đồng với các đội V-League lúc ấy, Rafaelson phiên bản tuổi 23 không có quá nhiều điều để nói, ngoài những năm tháng ngắn ngủi được đào tạo tại CLB Vitoria (Brazil), trước khi phiêu lưu 3 năm ở Nhật Bản và Đan Mạch (thi đấu vỏn vẹn 24 trận). Anh non kinh nghiệm, chưa có tên tuổi, bởi vậy cũng chỉ có thể nuôi hy vọng ở đội Nam Định khi ấy cũng… đang loay hoay đua trụ hạng, không có tiền sắm ngoại binh hạng sang.

Tuy nhiên, hành trang của Xuân Son còn có lòng quyết tâm làm lại sự nghiệp, ở giải đấu mà phần lớn ngoại binh đều không trụ lại mỗi đội quá 2 mùa giải. 3 mùa đầu tiên trong màu áo Nam Định, Đà Nẵng và Bình Định, Xuân Son không ghi quá 6 bàn/mùa. Tuy nhiên, anh vẫn để lại ấn tượng với lối chơi càn lướt cùng sự tận tâm, kiên trì với sự nghiệp.

Xuân Son chỉ cần 1 mùa để được đội bóng "nhà nghèo" Nam Định yêu mến với nụ cười chân thành cùng những bước chạy không biết mệt, nỗ lực gồng gánh cả tập thể non nớt về đích an toàn đúng ở vòng đấu cuối cùng. Còn với cá nhân Xuân Son, đoạn trường khó khăn ở V-League đã hun đúc cho anh tình yêu VN. Để qua từng mùa giải, giữa quyết định ở lại VN hay chọn kiếm cơ hội ở những miền đất mới với mức lương cao hơn như Thái Lan, Malaysia, anh đã nghe theo tiếng gọi của trái tim. Nỗ lực của Xuân Son được đền đáp với mùa giải 2023 bùng nổ cùng CLB Bình Định với 16 bàn. Đến giữa năm 2023, Xuân Son trở lại Nam Định khi chính anh và đội bóng đều đã khác. Xuân Son trở thành "sát thủ" thực thụ, được nhiều đội bóng rải thảm đỏ chào đón. CLB Nam Định cũng không còn là đội bóng "nhà nghèo học giỏi", mà đủ tiềm lực để cho Xuân Son mức lương lẫn chất lượng đồng đội tốt hơn. Cuộc "tái hôn" ấy mang về quả ngọt mỹ mãn, với chức vô địch V-League 2023 - 2024 của Nam Định, ngôi vua phá lưới với 31 bàn của Xuân Son, cùng một công dân VN "da nâu mắt đen" đã góp phần đưa đội tuyển quốc gia đến đỉnh cao AFF Cup 2024.

Y ÊU VN BẰNG CẢ TRÁI TIM

Khác với nhiều ngoại binh luôn gặp khó khăn để thích nghi với khí hậu, ẩm thực, văn hóa bóng đá và cuộc sống ở VN, Xuân Son tiếp nhận mọi thứ rất tự nhiên. Anh yêu VN từ những ngày đầu và tình yêu ấy cứ lớn dần theo thời gian, cầu thủ này luôn cảm nhận được tình yêu thương của con người, đất nước dành cho mình.

Gia đình hạnh phúc của Xuân Son

Và khi đã yêu rồi, chuyện thích nghi cũng trở nên đơn giản. Thậm chí, cách Xuân Son từ chỗ "ông Tây" chuyển thành "ông Ta" cũng chẳng thể gọi là thích nghi. Khi Xuân Son không tìm cách thay đổi, mà anh đón nhận đất nước mới, văn hóa mới bằng cả trái tim. Cả đội Nam Định, không ai là không biết chuyện Xuân Son luôn gắng tự học tiếng Việt, lẩm nhẩm hát Quốc ca VN từ rất lâu trước khi có quốc tịch. Anh mê món bánh chuối chiên ở ở ngã tư đường Bắc Ninh - Nguyễn Du (Nam Định) đến mức, hình ảnh tiền đạo gốc Brazil đèo bà xã đến mua cả túi bánh chuối về… ăn dần đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây.

"Tôi yêu VN, tôi yêu mọi thứ nơi đây. VN là quê hương thứ hai của mình", Xuân Son khẳng định. Mà cũng chẳng cần lời chia sẻ ấy, có lẽ nhìn nguồn năng lượng vô tận cùng tinh thần xả thân của Xuân Son ở AFF Cup 2024 hay tại V-League thôi, dường như ai cũng cảm nhận được anh yêu màu cờ đỏ sao vàng đến thế nào. Không có dòng máu Việt chảy trong huyết quản, nhưng Xuân Son sẽ luôn là người VN đầy kiêu hãnh và tự hào! (còn tiếp)