Bước ngoặt y tế miền Trung: Ngân hàng mô viện - Trường đại học Y khoa Phan Châu Trinh

'Mảnh ghép' chiến lược trong lòng Trung tâm Nghiên cứu

Khác với các ngân hàng mô đơn thuần, đây là một đơn vị thuộc Bệnh viện - Trường đại học Y khoa PCT nhưng liên kết chặt chẽ với Trung tâm Nghiên cứu của Viện - Trường đại học Y khoa Phan Châu Trinh cùng một địa điểm. Điều này cho phép sự kết nối trực tiếp giữa lưu trữ lâm sàng và nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu ứng dụng lâm sàng trong cùng một không gian Viện - Trường đại học Phan Châu Trinh.

Việc đặt ngân hàng mô tại đây không chỉ đơn thuần là bài toán lưu giữ, mà còn là sự khẳng định về tầm nhìn chiến lược của Hội đồng trường. Với sự đầu tư bài bản về hệ thống phòng sạch đạt tiêu chuẩn quốc tế, trang thiết bị kiểm định xét nghiệm mô, phân loại mô, tách chiết và bảo quản lạnh sâu, tất cả tích hợp tương thích thành một hệ thống lưu trữ của ngân hàng mô hiện đại, hướng đến chuẩn GMP quốc tế. Viện - Trường đang hướng tới việc làm chủ công nghệ sản xuất tế bào - Exosome giúp rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến giường bệnh.

Ngân hàng mô Newlife - Nơi gìn giữ hi vọng cho nhiều gia đình

Ngân hàng mô tiên phong tại miền Trung

Trước đây, các gia đình tại miền Trung có nhu cầu lưu trữ máu cuống rốn thường phải gửi mẫu đến Hà Nội hoặc TP.HCM, hay các nước lân cận như Thái lan, Singapore, Malaysia... Quy trình vận chuyển xa luôn tiềm ẩn những rủi ro về nhiệt độ và thời gian "vàng" của tế bào.

Sự xuất hiện của Ngân hàng mô Newlife tại Viện - Trường Phan Châu Trinh đã giải quyết triệt để bài toán này. Đây là ngân hàng mô tiên phong tại miền Trung được cấp phép tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ và cung ứng không chỉ máu cuống rốn mà còn cả mô mỡ và mô dây rốn. Ngân hàng mô này còn là nguồn cung cấp tế bào gốc trung mô từ dây cuống rốn, mô mở cho những trung tâm nghiên cứu và sản xuất tế bào gốc, Exosome, nhằm điều trị các bệnh lý mắc phải hay bẩm sinh. Ngày nay, thế giới đã và đang nghiên cứu điều trị khoảng 80 loại bệnh lý khác nhau, bao gồm ung thư máu, suy tủy, các bệnh tự miễn và rối loạn chuyển hóa, tiểu đường, COPD, thoái hóa khớp,... từ sản phẩm tế bào gốc này. Nghiên cứu tế bào gốc cũng đang mở ra cánh cửa điều trị cho các bệnh nhân đột quỵ, liệt do chấn thương cột sống hoặc các bệnh lý thoái hóa thần kinh, sa sút trí tuệ người lớn, bệnh tự kỷ…

Điều này tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân khu vực từ Đà Nẵng đến các tỉnh lân cận đến gần với dịch vụ lưu trữ mô cuống rốn, cũng như dịch vụ y học tái tạo tiên tiến.

Sự kiện ra mắt ngân hàng mô với sự tham dự của nhiều chuyên gia, bác sĩ đầu ngành

Tế bào gốc: "Bảo hiểm sinh học" cho tương lai

Trên thế giới và tại Việt Nam, tế bào gốc (đặc biệt là tế bào gốc máu cuống rốn) được ví như một loại "tài sản để dành" vô giá.

Việc lưu trữ tế bào máu cuống rốn của bé không chỉ bảo vệ, điều trị cho chính bé đó sau này nếu không may bị bệnh nan y, mà đây còn là nguồn tế bào quý giá cho người thân nếu có chỉ số sinh học phù hợp.

Việc cấp phép cho Ngân hàng mô tại Viện - Trường đại học Y khoa Phan Châu Trinh không chỉ là niềm tự hào của đơn vị, mà còn là bước tiến của ngành y tế khu vực. "Chúng tôi không chỉ lưu trữ, chúng tôi đang giữ gìn hy vọng cho nhiều gia đình", đại diện Viện - Trường chia sẻ.

Tầm nhìn dài hạn của Viện - Trường đại học Y khoa Phan Châu Trinh

Sự đầu tư vào Ngân hàng mô tại Trung tâm Nghiên cứu cho thấy bước đi chắc chắn của Đại học Y khoa Phan Châu Trinh trong việc kết hợp giữa đào tạo - nghiên cứu - khám chữa bệnh, hướng đến y học tương lai. Đây sẽ là nơi ươm mầm cho các đề tài nghiên cứu về tế bào gốc, đồng thời là địa chỉ tin cậy để người dân miền Trung gửi gắm tương lai sức khỏe cho thế hệ mai sau.

Ngân hàng mô Newlife hứa hẹn sẽ tạo nên một hệ sinh thái y học hiện đại, đưa miền Trung trở thành một điểm sáng trên bản đồ y học tái tạo của cả nước.