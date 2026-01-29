Buộc thôi việc giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 dùng bằng tiến sĩ giả

"Nhà trường đã bị ông Đặng Ngọc Nam lừa"

Mới đây, chia sẻ với Báo Thanh Niên, PGS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, cho biết, chiều 28.1 hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp về trường hợp sử dụng bằng tiến sĩ giả của ông Đặng Ngọc Nam, Trưởng bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa, Khoa Tiếng Anh.

Hội đồng đã quyết định áp dụng mức kỷ luật cao nhất với ông Đặng Ngọc Nam: buộc thôi việc.

Tên ông Đặng Ngọc Nam đã bị đục khỏi bia tiến sĩ của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ẢNH: GROUP LIÊM CHÍNH KHOA HỌC

Theo PGS Nguyễn Quang Huy, ông Đặng Ngọc Nam vốn là cựu sinh viên của trường, sau khi tốt nghiệp đại học thì được giữ lại làm giảng viên. Khoảng trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, ông Đặng Ngọc Nam báo cáo với nhà trường là bản thân mình nhận được học bổng làm nghiên cứu sinh tại ĐH Queensland, Úc. Sau một thời gian nghỉ việc để "đi học", ông Đặng Ngọc Nam đã trở lại nhà trường với tấm bằng tiến sĩ do ĐH Queensland cấp.

"Nhà trường đã bị ông Đặng Ngọc Nam lừa. Cái này là lỗi tại nhà trường, và người phải chịu trách nhiệm trước hết là tôi, hiệu trưởng. Chúng tôi không thể ngờ là trong môi trường đại học lại có người cả gan dám sử dụng bằng giả nên đã không kiểm tra những tài liệu liên quan mà ông Nam cung cấp (như công văn của Đại sứ quán Úc về việc cấp học bổng làm nghiên cứu sinh, rồi thư mời ông Nam sang Úc nhận bằng tiến sĩ…).

Nhà trường cũng có lỗi khi đã không yêu cầu ông Nam làm thủ tục công nhận văn bằng đối với bằng tiến sĩ của ông Nam", PGS Nguyễn Quang Huy cho biết.

Về những hệ lụy khác liên quan tới hoạt động đào tạo mà nhà trường phải gánh chịu sau khi phát hiện bằng tiến sĩ của ông Đặng Ngọc Nam là giả, PGS Nguyễn Quang Huy cho biết: "Điều kiện mở ngành (sư phạm tiếng Anh - PV) thì nhà trường vẫn đảm bảo, do ngành này hiện vẫn còn 5 tiến sĩ. Nhưng đề án đào tạo liên kết quốc tế với ĐH Plymouth Marjon (Vương quốc Anh) thì phải dừng tuyển sinh do thiếu hụt nhân sự chủ chốt khi ông Nam bị buộc thôi việc".

Nhờ các "thám tử khoa học mạng" phát giác

Vụ ông Đặng Ngọc Nam bị nghi ngờ sử dụng bằng giả lần đầu tiên được phản ánh bởi một thành viên ẩn danh của nhóm Liêm chính khoa học (trên nền tảng Facebook).

Dư luận bùng nổ khi các "thám tử khoa học mạng" trên Liêm chính khoa học cung cấp nhiều bằng chứng cụ thể như: trang xác minh của Đại học Queensland (UQ) không có tên ông Nam; thư viện UQ không lưu trữ luận án tiến sĩ nào của tác giả này; chữ ký trên văn bằng tiến sĩ được cho là của ông Đặng Ngọc Nam mang tên vị hiệu trưởng cũ, trong khi vị này đã rời UQ từ năm 2020, trước thời điểm ông Nam được "cấp bằng" hơn 2 năm…

Nghi vấn càng được đẩy lên khi các "thám tử khoa học mạng" tiếp tục phát hiện Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 đã xóa bỏ những "dấu vết" liên quan tới học vị tiến sĩ của ông Đặng Ngọc Nam chỉ sau mấy ngày trang Liêm chính khoa học đăng những bài đầu tiên về ông Nam, như: lễ vinh quy tân tiến sĩ năm Nhâm Dần (gồm 11 người có bằng tiến sĩ năm 2022, trong đó có ông Đặng Ngọc Nam) vào ngày 5.1.2023; xóa khỏi trang điện tử của nhà trường danh sách đội ngũ giảng viên đảm bảo điều kiện duy trì ngành đào tạo các năm học 2023 - 2024, 2024 - 2025, 2025 - 2026…

Nhưng phát hiện gây chấn động nhất về hiện tượng "xóa dấu vết" này được đăng tải trên trang Liêm chính khoa học ngày 23.1: tên của ông Đặng Ngọc Nam trên bia tiến sĩ của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 đã bị đục bỏ.

Sau các phát hiện trên, một loạt báo bắt đầu xác minh thông tin và được lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 xác nhận là ông Đặng Ngọc Nam dùng bằng tiến sĩ giả.

Tuy nhiên, khi trả lời Báo Thanh Niên, PGS Nguyễn Quang Huy cho biết tinh thần xử lý vụ việc của nhà trường là thẳng thắn đối mặt với sai lầm: "Trong trường có ý kiến đề xuất là cần dựng bia mới. Nhưng tôi cho rằng việc dựng bia là một hoạt động có tính chất ghi dấu lịch sử nhà trường, chúng tôi cần phải tôn trọng lịch sử, phải chấp nhận vết đục xấu xí trên bia. Giải pháp về sau là chỉ trường hợp nào xuất trình bằng tiến sĩ đã được Bộ GD-ĐT công nhận mới được ghi lên bia".