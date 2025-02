Bước tiến cho máy bay siêu thanh chở khách

Ra đời năm 2014 với sự hỗ trợ của một số nhà đầu tư công nghệ tên tuổi như Tổng giám đốc Sam Altman của OpenAI, công ty khởi nghiệp Boom (trụ sở tại TP.Denver, bang Colorado, Mỹ) đặt mục tiêu chế tạo và sản xuất dòng máy bay chở khách siêu thanh Overture để đưa vào khai thác sớm nhất là năm 2029, tờ Financial Times đưa tin ngày 3.2.

Máy bay thử nghiệm XB-1 của Hãng Boom ẢNH: Boom

Chuyến bay lịch sử

Để đạt được mục tiêu trên, công ty phát triển và thử nghiệm XB-1, tiền thân của Overture. Kể từ chuyến bay đầu tiên vào tháng 3.2024, XB-1 đã hoàn tất 12 chuyến bay thử nghiệm, trong đó có chuyến bay đi vào lịch sử ngày 28.1 từ sân bay hàng không và vũ trụ Mojave (bang California).

Theo trang Axios, 12 phút sau khi phi cơ cất cánh lên đến độ cao 10.668 m bên trên sa mạc Mojave, phi công Tristan "Geppetto" Brandenburg, đứng đầu tổ lái thử của Boom, đã tăng tốc độ máy bay lên Mach 1,122, tức nhanh hơn 10% so với vận tốc âm thanh là 1.235 km/giờ. Với thành tựu mới nhất, XB-1 ghi tên vào lịch sử là máy bay dân sự siêu thanh đầu tiên do Mỹ chế tạo và cũng là máy bay do tư nhân phát triển đạt được tốc độ siêu thanh đầu tiên trên thế giới.

Nguyên mẫu XB-1 có kích thước chỉ bằng 1/3 máy bay Overture trên thực tế. Hiện Boom bắt tay với Kratos Defense & Security Solutions (hãng hỗ trợ thiết kế tuabin cho các tiêm kích tàng hình F-22 và F-35), trong việc chế tạo động cơ riêng cho Overture. Dự kiến máy bay của Boom sẽ có thể đạt được Mach 1,7, tức gấp đôi tốc độ của các dòng máy bay dân sự nhanh nhất hiện nay xuất xưởng từ các đại gia Airbus hoặc Boeing.

Hứa hẹn ngày trở lại của hàng không thương mại siêu thanh

Cách đây khoảng 22 năm, kỷ nguyên hàng không thương mại siêu thanh đã bất ngờ chấm dứt với sự về hưu vào năm 2003 của Concorde do Anh - Pháp hợp tác sản xuất, theo Đài CNN. Là dòng máy bay dân sự siêu thanh duy nhất được khai thác từ trước đến nay, Concorde đạt tốc độ tối đa Mach 2,02, tức gấp đôi vận tốc âm thanh, chở theo từ 92 - 120 hành khách. Tuy nhiên, thời của Concorde chấm dứt sau tai nạn máy bay thảm khốc khiến 113 người thiệt mạng ở Pháp vào ngày 25.7.2000.

Để so sánh, Overture được thiết kế chở từ 64 - 80 hành khách, tức nhỏ hơn các dòng máy bay thương mại thông thường và trị giá khoảng 200 triệu USD/chiếc. Phi cơ của Boom được chế tạo bằng những loại vật liệu mới như sợi carbon và hiệu quả về mặt nhiên liệu hơn Concorde. Các động cơ cũng có thể vận hành bằng nhiên liệu hàng không bền vững giúp giảm khí thải.

Bên cạnh đó, tốc độ Mach 1,7 cho phép máy bay hoàn tất hành trình từ London (Anh) đến Miami (bang Florida, Mỹ) trong chưa đầy 5 giờ, còn đường bay từ Los Angeles (bang California, Mỹ) đến Honolulu (Hawaii, Mỹ) rút ngắn còn lại 3 giờ. Máy bay Overture được kỳ vọng có thể triển khai cho hơn 600 hành trình trên khắp thế giới.

Đến thời điểm này, Boom đã nhận được đơn đặt hàng khoảng 130 máy bay từ các hãng hàng không như United Airlines, American Airlines, Japan Airlines. Ước tính quy mô thị trường của Overture có thể lên đến hơn 1.000 chiếc.