Bước tiến mới trong điều trị rối loạn nhịp tim: Lần đầu cấy thành công S-ICD

Anh T.T.P (47 tuổi, ở TP.HCM) mắc hội chứng Brugada - bệnh rối loạn nhịp tim di truyền nguy hiểm, có thể gây rung thất và đột tử. Để phòng ngừa nguy cơ này, anh đã được cấy máy phá rung tim tự động (ICD) từ năm 2019. Thiết bị này theo dõi nhịp tim liên tục và sẽ tự động sốc điện khi phát hiện cơn loạn nhịp thất nguy hiểm, giúp khôi phục nhịp tim bình thường và cứu sống người bệnh.

Tuy nhiên, sau 7 năm gắn máy ICD, dây điện cực được cấy trong tim bệnh nhân gặp trục trặc, tạo nhiễu và gây sốc điện nhầm liên tục.

“Cách vài giây máy lại giật điện một lần. Chỉ trong một buổi sáng, tôi bị ‘sốc’ 5 lần liên tiếp”, anh P. nhớ lại.

Máy phá rung tim truyền thống - ICD (hình bên trái) và máy phá rung tim cấy dưới da hoàn toàn, S-ICD Ảnh: BVCC

Lần đầu triển khai S-ICD và thành công

Sau khi nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115, anh P. được thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Khiêm Thao, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, chuyên gia về điều trị rối loạn nhịp tim, thăm khám và đánh giá toàn diện tình trạng hệ thống máy ICD cũ, cũng như nguy cơ rối loạn nhịp tim.

Sau hội chẩn, ê kíp quyết định thay thế máy ICD cũ bằng hệ thống phá rung tim cấy dưới da hoàn toàn (S-ICD), với dây điện cực mới nằm ngoài tim để tránh nguy cơ gây sốc nhầm trong tương lai.

Bác sĩ Khiêm Thao cho hay: “Ưu điểm của máy S-ICD là không cần đưa dây điện cực vào buồng tim, từ đó giúp hạn chế các biến chứng liên quan đến mạch máu, nhiễm trùng vào trong tim và hạn chế nứt, gãy dây điện cực do đường tiếp cận mạch máu trở ngại. Máy S-ICD cũng là lựa chọn phù hợp hơn ở những người bệnh còn trẻ, cần mang thiết bị lâu dài và không có chỉ định tạo nhịp tim, những bệnh nhân có bất thường cấu trúc mạch máu, nguy cơ nhiễm trùng vào tim cao”.

Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam được triển khai đặt thành công hệ thống máy S-ICD. Sau can thiệp, tình trạng người bệnh ổn định, sinh hoạt gần như bình thường.

Bác sĩ Khiêm Thao thăm khám và kiểm tra hoạt động máy của S-ICD cho bệnh nhân Ảnh: BVCC

Rối loạn nhịp tim nguy hiểm có thể diễn tiến âm thầm nhiều năm

Theo bác sĩ Khiêm Thao, các rối loạn nhịp tim có thể diễn tiến âm thầm trong nhiều năm và có khả năng bị bỏ sót qua khám sức khỏe thông thường. Một số trường hợp chỉ được phát hiện khi đã xuất hiện cơn loạn nhịp nặng, có triệu chứng ngất, gần ngất hoặc biến cố đột tử.

Hiện nay, bên cạnh bệnh nhân Brugada, các hệ thống phá rung tim như ICD hay S-ICD còn được chỉ định cho nhiều nhóm người bệnh có nguy cơ đột tử tim cao như bệnh cơ tim, suy tim có nguy cơ loạn nhịp thất nguy hiểm, hoặc bệnh nhân từng có biến cố ngưng tim nhưng may mắn được cấp cứu hồi sức kịp thời.

Trong đó, S-ICD là hướng tiếp cận mới trong điều trị dự phòng đột tử tim, đồng thời giúp hạn chế một số nguy cơ liên quan đến điện cực nội mạch.

Bác sĩ Khiêm Thao khuyến cáo, người có biểu hiện hồi hộp kéo dài, tim đập nhanh bất thường, ngất, gần ngất mà không rõ nguyên nhân, tiền sử gia đình có người đột tử, đặc biệt khi còn trẻ, nên được thăm khám chuyên sâu về rối loạn nhịp tim để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.