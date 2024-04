Bước tiến mới trong điều trị và kiểm soát bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Sự kiện này nằm trong chuỗi hội nghị khoa học đã liên tục được tổ chức từ tháng 3 và tháng 4 giới thiệu đến gần 2.000 chuyên viên y tế trên cả nước, giải pháp mới tiên tiến giúp giải quyết những khoảng trống trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT), hướng đến nâng cao hiệu quả điều trị và giảm gánh nặng cho bệnh nhân.

Trên toàn cầu, ước tính có 392 triệu ca mắc BPTNMT và 3/4 trong số đó là ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. BPTNMT là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 trên thế giới, với khoảng 3 triệu ca tử vong mỗi năm.

Tại Việt Nam, gánh nặng bệnh BPTNMT tại Việt Nam là mối quan tâm của ngành y tế trong lĩnh vực hô hấp. Tần suất mắc BPTNMT là 4,2% dân số ≥ 40 tuổi, 46% bệnh nhân có đợt cấp trong năm trước đó, và BPTNMT cũng là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 4.

Thực trạng trên cũng là vấn đề mà các chuyên gia đầu ngành hô hấp đang trăn trở, GS.TS Ngô Quý Châu, Chủ tịch hội Hô Hấp Việt Nam cho biết "Hiện nay, tại Việt Nam vẫn còn nhiều bệnh nhân BPTNMT trải qua đợt cấp và triệu chứng. Do vậy, bác sĩ cần nhận diện sớm các bệnh nhân có nguy cơ cao dựa vào tiền sử đợt cấp và triệu chứng để từ đó có những lựa chọn giúp bệnh nhân tiếp cận với các liệu pháp tiên tiến và hiệu quả".

GS.TS Ngô Quý Châu, Chủ tịch hội Hô hấp Việt Nam

Tại hội thảo, các chuyên gia đã tập trung thảo luận về những gánh nặng và những vấn đề chưa giải quyết được với các liệu pháp hiện tại, đặc biệt là giảm tử vong trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Theo GOLD 2023, liệu pháp bộ ba đóng ICS/LABA/LAMA* trong 1 dụng cụ hít được khuyến cáo và chứng minh giảm tử vong do mọi nguyên nhân so với bộ đôi LABA/LAMA.

PGS.TS.BS Richard Russell, Giám đốc lâm sàng, West Hampshire Intergrated Respiratory Service, Chuyên gia Hô hấp, Southern Health NHS Foundation Trust, Đại học Oxford cung cấp thêm những bằng chứng về tính hiệu quả và hồ sơ an toàn của liệu pháp bộ ba đóng Budesonide/Glycopyrronium/Formoterol từ các nghiên cứu mù đôi, ngẫu nhiên, đối chứng, nhóm song song đa trung tâm, đa quốc gia. Công nghệ tiên tiến Aerosphere giúp các hoạt chất phân phối thuốc hiệu quả và ổn định hơn tới toàn bộ phổi; từ đó, giảm triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm đáng kể đợt cấp trung bình nặng so với các liệu pháp điều trị bộ đôi ICS/LABA và LABA/LAMA, đồng thời nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 49% so với liệu pháp bộ đôi LABA/LAMA..

Đồng quan điểm với các chuyên gia, PGS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Liên Chi hội Hô hấp TP.HCM và PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Liên Chi Hội Hen, Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng, Phó Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam cùng nhận định liệu pháp bộ ba đóng là một trong những bước tiến quan trọng, giúp tăng tuân thủ của bệnh nhân và tăng tỉ lệ thành công trong điều trị. Liệu pháp mới chứa 3 thành phần rất quen thuộc đã được sử dụng trong điều trị BPTNMT trước nay tại Việt Nam sẽ giúp các chuyên gia y tế có thêm lựa chọn trong điều trị cho bệnh nhân.

Ông Atul Tandon, Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam chia sẻ: "BPTNMT gây ra nhiều hậu quả hơn chỉ là sự khó thở cho bệnh nhân. Mối liên quan của BPTNMT đến sự gia tăng các biến cố tim phổi và tử vong sớm mà các chuyên gia đã chỉ ra cho thấy sự cần thiết phải dành sự ưu tiên cho BPTNMT, bên cạnh các bệnh mạn tính khác như bệnh tim và ung thư phổi. Ngày hôm nay, AstraZeneca rất tự hào vì những thành quả nghiên cứu và phát triển của chúng tôi đã và đang đem đến những giải pháp có thể giúp thay đổi cuộc sống của người bệnh. Đây là minh chứng cho cam kết vững chắc của chúng tôi trong việc đóng góp vào mục tiêu cải thiện quản lý bệnh hen và BPTNMT tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ thống y tế bền vững cho người dân Việt Nam".

Các đại biểu tại hội thảo

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1994, qua 30 năm, AstraZeneca đã ký kết hợp tác với Bộ Y tế, các Hội y khoa và các đối tác trong ngành để đẩy mạnh trao đổi khoa học, triển khai nhiều chương trình có sức ảnh hưởng, nhằm thúc đẩy nhận thức, phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh tật. Tính đến nay, chương trình đã hỗ trợ thành lập và đưa vào hoạt động hơn 155 phòng khám ngoại trú hen và BPTNMT đạt chuẩn tại 51 tỉnh thành, nâng cao năng lực của các nhân viên y tế trong việc quản lý hen và BPTNMT.