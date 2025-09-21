Bước tiến mới trong hợp tác Hàn - Việt giữa Airbility và CT UAV

Cách thủ đô Seoul khoảng 2 giờ 30 phút đi xe ô tô, nằm ở tỉnh Chungcheongnam-do, Hàn Quốc, sân bay Boryeong là 1 trong số các sân bay thử nghiệm mới nổi do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ để thử nghiệm và phát triển các phương tiện bay không người lái (UAV) và phương tiện di chuyển hàng không đô thị (UAM) thế hệ mới của Hàn Quốc. Với đường băng ban đầu dài 450 mét và kế hoạch mở rộng lên 1.200 mét, sân bay cung cấp một môi trường an toàn và được kiểm soát chặt chẽ, lý tưởng cho việc đánh giá hiệu suất và độ tin cậy của các công nghệ bay mới. Vị trí gần các trung tâm nghiên cứu hàng đầu như Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KARI) và Viện Khoa học Quốc phòng (ADD) càng làm tăng thêm vai trò chiến lược của sân bay này.

Vào ngày 18.9, CT UAV (thành viên Tập đoàn CT Group, Việt Nam) và đối tác Airbility (Hàn Quốc) đã cùng thực hiện chuyến bay thử nghiệm thành công nguyên mẫu UAV AB-U60 tại sân bay này. Buổi thử nghiệm có sự tham gia của lãnh đạo hai bên, nhằm đánh giá mẫu UAV tilt-rotor tiên tiến sử dụng động cơ EDF (Electric Ducted Fan).

Chuyến bay thử nghiệm lần này tại sân bay Boryeong là một bước đi quan trọng trong kế hoạch sản xuất OEM 5.000 UAV vận tải hạng nặng do CT UAV đảm nhận, theo thỏa thuận được ký kết với Airbility hồi tháng 8.2025 tại Seoul, với sự chứng kiến của lãnh đạo chính phủ hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Bay thử nghiệm nguyên mẫu AB-U60 tại sân bay Boryeong

Cùng với CT UAV là một trong những đơn vị hàng đầu ASEAN trong lĩnh vực máy bay không người lái với 16 dòng sản phẩm chính, từ vận tải hành khách, hậu cần, viễn thông, quảng cáo, nông lâm ngư nghiệp, an ninh quốc phòng, xây dựng, địa ốc, dầu khí, truyền tải điện, năng lượng tái tạo, cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các hoạt động liên quan đến tín chỉ carbon. Nhờ tốc độ nghiên cứu – phát triển nhanh, với hệ sinh thái khoa học công nghệ mạnh mẽ, CT UAV tạo dựng lợi thế cạnh tranh hiếm có trên thị trường. Hai bên đã chọn ngày 18.9 là một cột mốc tiếp theo trong sự hợp tác giữa hai bên.

Trưa ngày 18.9, trời Chungcheongnam-do xanh ngắt, nắng vàng rực rỡ, chiếc AB-U60 4 động cơ trắng bóng nhẹ nhàng cất cánh rất nhẹ, phải lắng tai mới nghe thấy tiếng động cơ EDF rì rì. Sau khi cất cánh thẳng đứng, các động cơ chuyển hướng để bay bằng và tăng tốc đến 160km/giờ, lượn quanh đảo rồi hạ cánh nhẹ nhàng xuống đường băng trong tiếng vỗ tay vang dội của cả 2 đội Việt – Hàn. Chuyến bay thử nghiệm được thực hiện đúng các tiêu chuẩn của ngành hàng không với chuyến bay đầu tiên của mẫu thu nhỏ 1/3 AB-U4 và chuyến bay thứ 2 với mẫu chính thức AB-U60 với tổng trọng lượng cất cánh 60kg.

Đội bay CT UAV và Airbility tại chuyến bay thử nghiệm ngày 18/9

Mặc dù thử nghiệm thành công, AB-U60 sẽ tiếp tục được bay thử nghiệm trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, đảm bảo đủ số giờ bay và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác trước khi sản xuất đại trà. Đồng thời, hai bên cũng sẽ nghiên cứu các mẫu có trọng lượng từ 300kg đến 600kg theo tiêu chuẩn của FAA (Hoa Kỳ).

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất 5.000 UAV vận tải hạng nặng cho Airbility theo điều kiện OEM, CT Group cho biết đang xúc tiến nhiều thỏa thuận hợp tác mới với các Tập đoàn lớn trong và ngoài nước, đồng thời chuẩn bị rất nhiều dòng sản phẩm cho thị trường Indonesia – quốc gia G20 đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế không gian tầm thấp với CT Group, mở ra một mô hình hợp tác cộng đồng ASEAN++ bền vững.



