Bước tiến pháp lý quan trọng khi An Cựu Tower được phê duyệt quy hoạch 1/500

Quy hoạch 1/500: bước chuẩn hóa cho giai đoạn triển khai thực tế

Quy hoạch 1/500 là cấp độ cụ thể nhất nhằm xác lập ranh giới đất, vị trí công trình và hệ thống hạ tầng. Việc hoàn thiện pháp lý ở tỷ lệ này được xem là "giấy thông hành" để An Cựu Tower sẵn sàng bước vào giai đoạn thi công. Động thái này không chỉ khẳng định cách làm bài bản của chủ đầu tư mà còn củng cố niềm tin về giá trị thực của dự án trong bối cảnh thị trường đang sàng lọc mạnh mẽ.

Song hành với cột mốc pháp lý, Công ty CP Đầu tư IMG Huế (IMGH) cũng công bố lộ trình triển khai cụ thể trong năm 2026. Theo kế hoạch dự kiến , dự án sẽ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật vào quý 2, bàn giao sổ hồng cho chủ sở hữu shophouse An Cựu Galleria vào quý 3 và chính thức khởi công tổ hợp khách sạn 5 sao, chung cư cao cấp vào quý 4. Lộ trình minh bạch này cho thấy chiến lược phát triển bền vững của IMGH, lấy pháp lý và tiến độ làm trụ cột xuyên suốt.

An Cựu City công bố ba cột mốc phát triển trong năm 2026

Lực đẩy giá trị cho shophouse An Cựu Galleria

Sau khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Huế tập trung phát triển hạ tầng đô thị và dịch vụ cao cấp làm động lực tăng trưởng. Trong chiến lược này, quỹ đất trung tâm được ưu tiên cho các công trình biểu tượng có sức lan tỏa mạnh. Sở hữu vị trí đối diện Aeon Mall, An Cựu City là dự án hiếm hoi đón đầu xu hướng này với tuyến shophouse An Cựu Galleria đóng vai trò kích hoạt kinh doanh cho toàn khu.

Hiện chủ đầu tư IMGH đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dãy shophouse, đồng thời chỉnh trang công viên trung tâm và phát triển tổ hợp thương mại - dịch vụ - ẩm thực Anparc quy mô hơn 3.000 m2 để sớm đưa khu đô thị vào vận hành đồng bộ. Trong đó, An Cựu Galleria và An Cựu Tower là hai cấu phần trọng tâm, bổ trợ trực tiếp về giá trị khai thác.

An Cựu Tower là bước phát triển tiếp theo của An Cựu City trong năm 2026

Dịp này chủ đầu tư đang áp dụng nhiều ưu đãi dành cho khách hàng quan tâm đến An Cựu Galleria.

Tổ hợp đa chức năng tại trung tâm An Cựu City

Toạ lạc tại trung tâm khu đô thị, An Cựu Tower được quy hoạch là tổ hợp đa năng gồm tháp căn hộ 35 tầng, tháp khách sạn 22 tầng, khối thương mại và 3 tầng hầm trên tổng diện tích sàn gần 85.000 m2.

Điểm nhấn của dự án là công viên đa năng rộng 17.000 m2, tạo không gian xanh giữa lòng đô thị. Sự xuất hiện của cộng đồng cư dân cao cấp và dòng khách lưu trú ổn định tại đây được kỳ vọng sẽ tạo nhu cầu tiêu dùng bền vững, gia tăng giá trị dài hạn cho các dãy shophouse trong khu vực.

An Cựu Galleria và An Cựu Tower là hai mảnh ghép trọng tâm của An Cựu City

Để chuẩn bị cho việc triển khai, IMGH đã bắt tay với đơn vị thiết kế hàng đầu Nhật Bản Nikken Sekkei và làm việc với các tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng nhằm đảm bảo tiêu chuẩn vận hành 5 sao quốc tế.

Theo giới chuyên môn, sự góp mặt của các thương hiệu toàn cầu không chỉ đảm bảo cho chất lượng dịch vụ mà còn là động lực thúc đẩy phân khúc du lịch cao cấp, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách khi đến Huế. Đây là bước đi chiến lược góp phần định vị hình ảnh Cố đô là một đô thị hiện đại, phát triển hài hòa giữa nét đương đại và giá trị văn hóa bản địa.