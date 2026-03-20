Bước tiến về AI và IoT của điều hòa Daikin VRV6A cho công trình thương mại

Giải quyết bài toán năng lượng và hiệu suất

Chi phí điện luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí sở hữu của hệ thống điều hòa. Với công nghệ VRT (Variable Refrigerant Temperature), Daikin VRV A tự động điều chỉnh nhiệt độ môi chất lạnh theo tải thực tế và điều kiện thời tiết, giúp giảm tải máy nén, tiết kiệm điện và hạn chế phát thải carbon gián tiếp từ điện lưới.

Đến thế hệ VRV 6A, Daikin vừa kế thừa VRT vừa cách mạng về phần cứng. Hệ thống máy nén và bộ trao đổi nhiệt được cải tiến giúp chỉ số hiệu suất lạnh toàn mùa (CSPF) cao hơn thế hệ trước. Nhờ đó chi phí điện hàng năm giảm, cải thiện tổng chi phí sở hữu trong suốt vòng đời dự án, giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình vận hành.

Điều này giúp công trình tiệm cận tiêu chuẩn xanh và mục tiêu phát triển bền vững, chuyển hệ thống điều hòa từ gánh nặng chi phí thành công cụ tối ưu tài chính và nâng cao giá trị môi trường.

Thiết kế dàn nóng của VRV 6A dễ bố trí hơn trên mái nhà hoặc tầng thượng, gia tăng giá trị khai thác cho dự án

Khác biệt lớn nhất giữa hai thế hệ là mức độ số hóa, giá trị bền vững và công nghệ. Nếu VRV A cho phép giám sát và phân bổ chi phí điện năng theo từng khu vực thông qua hệ thống điều khiển trung tâm iTM, thì VRV 6A việc tích hợp thêm AI (trí tuệ nhân tạo) và IoT (Internet vạn vật). Tính năng bảo trì dự đoán giúp phát hiện sớm các nguy cơ hỏng hóc, duy trì hiệu suất vận hành ở mức tối ưu, từ đó tránh tình trạng máy hoạt động quá tải – một nguyên nhân làm tăng điện năng tiêu thụ và phát thải carbon.

Bên cạnh đó, cơ chế tự động nạp môi chất lạnh giúp đảm bảo lượng gas chính xác ngay từ đầu, hạn chế rò rỉ và sai số lắp đặt, tránh tác động đến môi trường. Tổng thể, VRV 6A không chỉ nâng cấp về mặt công nghệ, mà còn gia tăng "green value" thông qua việc tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và tối ưu vòng đời hệ thống.

"Cởi trói" không gian kỹ thuật

Hầu hết các khách sạn, tòa nhà và trung tâm thương mại (TTTM) đối mặt với 4 thách thức chính trong vận hành hệ thống điều hòa không khí: không gian kỹ thuật hạn chế, chi phí điện năng leo thang, quy trình quản lý phức tạp và áp lực đạt chuẩn công trình xanh. Nếu VRV A là lời giải tin cậy, thì VRV 6A là bước nâng cấp giúp các công trình tối ưu vòng đời và giá trị.

Daikin VRV A có thiết kế dàn nóng linh hoạt, kết nối nhiều dàn lạnh, đường ống dài, thích ứng với nhiều loại mặt bằng khác nhau. Từ đó, VRV 6A tiếp tục được tinh gọn về thiết kế, dàn nóng dễ bố trí hơn trên mái nhà hoặc tầng thượng. Phần không gian tiết kiệm được có thể chuyển thành Sky Bar, vườn trên mái hay khu kỹ thuật khác, trực tiếp gia tăng giá trị cho tòa nhà thương mại.

Lựa chọn của những công trình xanh và bền vững

Các chứng chỉ xanh như LEED, LOTUS hay đánh giá tác động đến sức khỏe con người như WELL đang trở thành thước đo đẳng cấp của công trình. Sự ra đời của VRV 6A không phủ định, mà là sự tiếp nối thành công từ Daikin VRV A. Tại Trung tâm thương mại (TTTM) Central Premium (Quận 8 cũ, TP.HCM), hệ thống VRV A đã cho thấy hiệu quả vượt trội sau thời gian dài vận hành.

TTTM Central Premium Quận 8 (cũ) - một trong những công trình ứng dụng hệ thống VRV 6A

Ông Lâm Quang Đại, đại diện nhà thầu Daikin Proshop Lâm Quang Đại, chia sẻ: "Central Premium là trung tâm thương mại hiện đại, phục vụ lượng khách lớn mỗi ngày, vì vậy yêu cầu hệ thống điều hòa rất khắt khe. VRV Daikin A đáp ứng tốt các tiêu chí về tiết kiệm năng lượng, điều khiển độc lập từng khu vực, vận hành êm và ổn định".

Với kinh nghiệm cung cấp hệ thống VRV cho nhiều đối tác là trung tâm thương mại và hạng mục giải trí – ẩm thực, vốn rất quan tâm đến các giá trị xanh và cam kết phát triển bền vững, Daikin Proshop Lâm Quang Đại hiểu rõ yêu cầu về tính vận hành liên tục và ổn định. Ông Đại cho biết thêm: "Sự hỗ trợ kỹ thuật và hậu mãi của Daikin cũng giúp quá trình triển khai thuận lợi hơn. Sự kết hợp giữa sản phẩm Daikin chất lượng và năng lực tư vấn – triển khai tối ưu của Daikin Proshop Lâm Quang Đại đã tạo nên lợi thế cạnh tranh và giúp chúng tôi được chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn".

Daikin Proshop Lâm Quang Đại sở hữu đội ngũ có kinh nghiệm trong thi công, thiết kế và bảo trì hệ thống điều hòa không khí

Chính sự hài lòng từ những dự án thực tế như Central Premium là bảo chứng cho chất lượng của Daikin, tạo đà cho VRV 6A có thể chinh phục những đỉnh cao mới về công nghệ.

Kế thừa di sản từ VRV A, Daikin VRV 6A chuyển mình từ thiết bị phục vụ tiện nghi trở thành hạ tầng thông minh, đóng vai trò then chốt trong chiến lược vận hành hiệu quả và bền vững dài hạn. Bằng việc giải quyết triệt để các bài toán chi phí năng lượng, tối ưu không gian và giảm rủi ro vận hành, Daikin kiên định đồng hành cùng chủ đầu tư nâng tầm giá trị công trình thương mại theo hướng "thông minh hơn - hiệu quả hơn - xanh hơn".

