Bước vào đại học, bắt đầu hành trình tài chính đầu đời

Nếu biết sử dụng thẻ tín dụng đúng cách, sinh viên có thể nhận được nhiều lợi ích thiết thực trong học tập và cuộc sống ẢNH: SACOMBANK

Vào đại học, bắt đầu học cách tự chủ tài chính

Từ tháng 7, khắp các tỉnh thành rộn ràng trong không khí tra điểm, xét tuyển, chuẩn bị hành trang nhập học. Bước qua tháng 8, nhiều bạn trẻ bắt đầu hành trình rời xa gia đình, sống ở thành phố lớn - lần đầu tiên tự lập từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn: ăn uống, học hành, đi lại… và cả chi tiêu. Ở giai đoạn bản lề ấy, một câu hỏi thầm lặng thường hiện lên trong đầu các bậc cha mẹ: "Con có biết giữ tiền không? Có biết cân đối chi tiêu không? Có lỡ tiêu hết tiền trước cuối tháng không?".

Thực tế, phần lớn tân sinh viên vẫn còn hạn chế về kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Nhiều bạn chỉ quen với "tiền tiêu vặt" được bố mẹ chuyển khoản mỗi tháng. Khi bước vào đời sống đại học - nơi đầy cám dỗ tiêu dùng từ sách vở, đồ công nghệ, thời trang đến ăn uống, giải trí - việc chi tiêu mất kiểm soát là điều dễ gặp. Không ít bạn từng rơi vào cảnh "hết tiền giữa tháng".

Về phía phụ huynh, không phải lúc nào cũng có thể gửi thêm tiền kịp thời, hoặc biết được con đã chi tiêu như thế nào, có minh bạch và hợp lý hay không. Cảm giác con thiếu tiền nhưng không chia sẻ và rơi vào rắc rối tài chính là nỗi lo âm thầm của rất nhiều gia đình.

Vì vậy, bước vào đại học cũng là lúc người trẻ bắt đầu học cách trưởng thành và rèn luyện kỹ năng quản lý tài chính cũng là một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành.

Thẻ tín dụng Sacombank - Hành trang tài chính đầu đời cho sinh viên, yên tâm cho phụ huynh

Nắm bắt nhu cầu chủ động tài chính khi bước vào đại học, ngày càng nhiều phụ huynh và sinh viên đã lựa chọn các dòng thẻ tín dụng của Sacombank như một công cụ quản lý chi tiêu thông minh, tiện lợi và dễ kiểm soát. Các sản phẩm như Visa Platinum O2/Cashback, UNIQ Platinum, Napas Combo Card, Mastercard Only One… được thiết kế riêng cho người trẻ, với quy trình mở thẻ đơn giản, có thể sử dụng thẻ phi vật lý (qua Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay), cùng khả năng theo dõi chi tiêu, giới hạn hạn mức ngay trên Sacombank Pay.

Nếu phụ huynh chưa yên tâm để con tự mở thẻ, có thể chọn phương án mở thẻ chính và phát hành thẻ phụ cho con em. Với cách này, con vẫn có thể thanh toán chủ động cho học tập và sinh hoạt, trong khi cha mẹ có thể giám sát, thiết lập hạn mức và đồng hành tài chính từ xa - một cách quản lý tinh tế mà không can thiệp sâu vào quyền riêng tư.

Nhiều dòng thẻ tín dụng được thiết kế riêng, phù hợp với nhu cầu của sinh viên ẢNH: SACOMBANK

Trong mùa tựu trường 2025, Sacombank triển khai nhiều ưu đãi thực tế (từ 22.8 đến 31.10) nhằm giúp sinh viên dễ dàng sắm sửa hành trang nhập học: giảm 500.000 đồng khi mua sắm tại Thế giới di động, FPT Shop, ShopDunk; ưu đãi 50.000 đồng cho hóa đơn từ 300.000 đồng tại Fahasa.com, Phương Nam; hoặc giảm 50.000 đồng khi thanh toán từ 500.000 đồng tại Shopee, Nutifood... Việc thanh toán chi phí sinh hoạt, sách vở, hay công nghệ học tập bằng thẻ tín dụng sẽ giúp sinh viên tập làm quen với hành vi chi tiêu có kiểm soát.

Với các khoản chi lớn như học phí, mua laptop, xe máy,… gia đình có thể chuyển đổi trả góp 0% lãi suất để chia nhỏ khoản chi mà không phát sinh lãi. Đặc biệt, nếu thực hiện trả góp qua Sacombank Pay, khách hàng được hoàn 50 - 100% phí chuyển đổi (tối đa 1 triệu đồng), giúp giảm áp lực tài chính đầu năm học.

Trong những trường hợp cần tiền mặt gấp, sinh viên hoặc phụ huynh cũng có thể vay từ hạn mức thẻ với thủ tục nhanh chóng, hoàn toàn online. Riêng dòng thẻ Visa O2 đang áp dụng lãi suất ưu đãi chỉ 0,8%/tháng (9,88%/năm) cho sinh viên - một mức rất cạnh tranh so với thị trường, đồng thời đảm bảo minh bạch và dễ quản lý.

Bên cạnh sự linh hoạt trong chi tiêu, các dòng thẻ Sacombank còn tích hợp loạt ưu đãi theo thói quen sống của giới trẻ. Ví dụ, thẻ Platinum Cashback hoàn 5% (tối đa 600.000 đồng/tháng) cho chi tiêu online; UNIQ Platinum hoàn 20% cho chi tiêu tại siêu thị, di chuyển và 0,5% cho các giao dịch khác (tối đa 600.000 đồng/tháng). Riêng với thẻ Visa O2, chủ thẻ được hoàn đến 300.000 đồng mỗi tháng khi chi tiêu tại các thương hiệu "xanh" như Vinamilk, Xanh SM, Decathlon - vừa tiết kiệm, vừa khuyến khích thói quen tiêu dùng bền vững, sống xanh từ sớm.

Sau cùng, một chiếc thẻ không chỉ giúp thanh toán nhanh chóng, hưởng ưu đãi tiết kiệm, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình tự tin làm chủ cuộc sống, cả về tài chính lẫn tư duy.

Những lựa chọn tài chính hằng ngày như tiêu đúng nhu cầu, biết tận dụng ưu đãi cũng chính là cách giới trẻ rèn luyện kỹ năng sống độc lập và chuẩn bị cho hành trình trưởng thành vững vàng hơn phía trước.