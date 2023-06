Bước vươn mình của Care With Love

Nhà sáng lập, CEO Care With Love - bà Trần Thảo Vi và đối tác nhượng quyền độc quyền khu vực Hà Nội - bà Lê Thanh Loan bắt tay nhau, đưa hệ thống SPA chăm sóc mẹ và bé Care With Love chính thức phát triển thành 11 chi nhánh trong cả nước, sau 11 năm thương hiệu này ra mắt thị trường.

Buổi ký kết nhượng quyền khu vực Hà Nội diễn ra vào ngày 8.6.2023

11 năm nền tảng

Năm 2012, khi đang làm việc tại một tập đoàn đa quốc gia, bà Trần Thảo Vi (tốt nghiệp thủ khoa Học viện hành chính quốc gia và thạc sĩ quản trị kinh doanh) chính thức khởi nghiệp, cùng chồng - tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại nước ngoài và là trợ lý cấp cao trong một ngân hàng tạo dựng lên Care With Love với cơ sở đầu tiên tại Q.5, TP.HCM.

Khởi nghiệp từ chính câu chuyện của bản thân - một người mẹ sau sinh gặp trầm cảm vì cơ thể sồ sề không được chăm sóc đúng cách, tâm trạng luôn trĩu nặng vì thiếu người sẻ chia, bà Trần Thảo Vi nuôi ước vọng làm sao có thể mang đến những dịch vụ chuẩn y khoa nhất, được Sở Y tế cấp phép, để cho phụ nữ mang bầu và sau sinh được thư giãn, trẻ nhỏ mới sinh được săn sóc một cách an tâm nhất.

Là mẹ của 4 em nhỏ, bà Trần Thảo Vi dành rất nhiều tâm huyết đối với Care With Love để mang đến dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho mẹ và bé

Dành nhiều thời gian để học hỏi các văn bằng, chứng chỉ về ngành mẹ và bé, kiến thức trị liệu sau sinh, xây dựng đội ngũ nhân viên, chuẩn hóa quá trình đào tạo nhân viên, phát triển nguồn nguyên liệu, dược liệu trong quá trình chăm sóc mẹ và bé, xây dựng thị trường… vợ chồng bà Trần Thảo Vi có những lúc cơ hàn phải lấy hết những đồng tiền tiết kiệm sau cùng để trả tiền mặt bằng, trả lương nhân viên…



Các bằng cấp chứng nhận của Care With Love

Nhưng, họ đã đứng vững sau sóng gió. 11 năm nền tảng cho họ một định vị vững chãi trong thị trường khi nhắc tới dịch vụ chăm sóc mẹ và bé.



Cú tăng tốc, bứt phá

Tính đến thời điểm hiện tại, mô hình nhượng quyền dịch vụ chăm sóc mẹ và bé Care With Love đã có mặt tại thị trường hơn 11 năm, phục vụ cho hơn 150.000 mẹ và em bé. Từ 3 chi nhánh đầu tiên tại TP.HCM, với sứ mệnh chăm sóc 1 triệu bà mẹ và bé, hệ thống spa với dịch vụ chuẩn y khoa này hiện đang có 11 chi nhánh tại Việt Nam.

Lễ ký kết hợp đồng Master Franchise hôm 8.6.2023 tại Hà Nội có sự tham gia đặc biệt của bà Nguyễn Phi Vân, chuyên gia nhượng quyền hàng đầu Việt Nam, nhà sáng lập Go Global Holdings - người đã gửi lời chúc mừng từ Houston Texas, Mỹ và ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Co-Founder Go Global Holdings với phần chia sẻ về các phương thức đầu tư và hơn 30 khách mời là nhà đầu tư tại Hà Nội.

CEO và CO-FOUNDER Care With Love thường xuyên tham gia các workshop về nhượng quyền để chia sẻ thông tin hữu ích đối với các nhà đầu tư

Bà Nguyễn Phi Vân đã đóng góp vai trò quan trọng trong bước vươn mình mạnh mẽ của Care With Love. Người phụ nữ nổi tiếng trong giới nhượng quyền kể lại lý do thú vị để bà nhận lời đưa Care With Love vào chương trình tăng tốc nhượng quyền Go Global chỉ sau 2 lần gặp gỡ và tìm hiểu về hai vợ chồng người sáng lập Care With Love Trần Thảo Vi và Trần Hữu Tài, và dù bà không biết gì về ngành chăm sóc mẹ và bé.



"Tôi không dễ dãi khi nhận mentor cho bất kỳ ai, nhưng cảm nhận được sự chuẩn bị rất tâm huyết, nền tảng và chuyên nghiệp của các bạn trong ngành nghề mà các bạn theo đuổi. Trong nhượng quyền, con người luôn luôn là yếu tố chủ đạo, không phải là mô hình hay thương hiệu, vì mô hình và thương hiệu thì hoàn toàn có thể xây dựng, hiệu chỉnh, và nâng cấp", bà Phi Vân nói.

9 tháng vừa qua là 9 tháng áp lực cho cả đội ngũ Care With Love với những mục tiêu rất cao được đặt ra. Song những người tâm huyết với dịch vụ chăm sóc bà bầu, mẹ sau sinh và em bé đã làm được. Lễ ký kết đầu tháng 6 vừa qua đã công bố ký kết cùng 3 nhà đầu tư đầu tiên tại Hà Nội với 3 chi nhánh Care With Love đồng loạt khai trương trong tháng 7.2023. Đó là bà Phùng Thị Mai Anh, chủ đầu tư Care With Love Hai Bà Trưng; bà Trần Thu Hải, chủ đầu tư Care With Love Đống Đa và bà Nguyễn Thị Diễm Hương, chủ đầu tư Care With Love Cầu Giấy.

Hệ thống cũng đã ký hợp đồng và chuẩn bị khai trương đạt mục tiêu 20 chi nhánh từ nay đến cuối năm 2023, trong đó 80% là nhượng quyền, hướng đến mục tiêu đạt 50 chi nhánh đến cuối năm 2025. Đáng chú ý, Care With Love hiện cũng đang đàm phán hợp tác nhượng quyền Master Franchise tại Malaysia, đưa thương hiệu này bước chân ra ngoài thế giới.

Care With Love đã sẵn sàng để vươn xa

Xúc động chia sẻ về "đứa con tinh thần" của mình, bà Trần Thảo Vi, nhà sáng lập và CEO Care With Love cho biết đây là mô hình kinh doanh tâm huyết của bà và những cộng sự từ những ngày đầu. Đúng như tên gọi của thương hiệu, bà mong muốn xây dựng được một doanh nghiệp mang đến tình yêu thương, sự chăm sóc đến với đối tượng yếu thế trong xã hội vốn rất cần được quan tâm san sẻ yêu thương, đó là những phụ nữ mang thai, người mẹ vừa sinh con, em bé sơ sinh vừa chào đời.

Khi được hợp tác với các nhà đầu tư từ Hà Nội để có thể mang Care With Love nhân rộng hơn, bay xa hơn, bà Vi rất vui mừng và hy vọng đây là sự khởi đầu mới cho một hành trình. Ở đó, Care With Love có thêm được nhiều nhà đầu tư quan tâm để đến với các vùng đất mới, và mọi người cùng nhau tin tưởng, cam kết, học hỏi, làm việc có trách nhiệm để mang đến những dịch vụ chuẩn mực trong ngành mẹ và bé, vì cuộc sống đời này và thế hệ đời sau…