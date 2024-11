Buổi đấu giá có khách hàng trả 30 tỉ đồng/m2 bị 'phá' như thế nào?

Ngày 30.11, Trung tâm Phát triển quỹ đất H.Sóc Sơn (Hà Nội) đã có báo cáo gửi UBND H.Sóc Sơn, Công an H.Sóc Sơn về kết quả tổ chức buổi đấu giá 58 thửa đất ở thôn Đông Lai (xã Quang Tiến). Đây là buổi đấu giá đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận vì có khách hàng trả giá 30 tỉ đồng/m2 rồi bỏ.

Phiên đấu giá 58 thửa đất ở H.Sóc Sơn bị chính quyền sở tại nhận định có một nhóm người có hành vi "phá", làm 36 thửa đất không được đấu giá thành công ẢNH: KHẮC HIẾU

Báo cáo thể hiện, ngày 29.11, Trung tâm Phát triển quỹ đất H.Sóc Sơn phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân tổ chức đấu giá 58 thửa đất, diện tích từ 90 - 224 m2 ở thôn Đông Lai. Giá khởi điểm gần 2,5 triệu đồng/m2, đấu giá 6 vòng bắt buộc với bước giá mỗi vòng là 3 triệu đồng/m2. Tiền đặt cọc đấu giá bằng 20% giá trị thửa đất đấu giá theo giá khởi điểm.

Quá trình tổ chức đấu giá, cơ quan chức năng nhận thấy tại vòng đấu thứ 5 có 36 thửa đất bị khách hàng trả giá cao bất thường.

Cụ thể, khách hàng Phạm Ngọc T. đã trả giá 30 tỉ đồng/m2 cho 3 thửa đất có ký hiệu A12, A13, C6.

Khách hàng Ngô Văn D. trả giá hơn 100 triệu đồng/m2 cho 13 thửa đất B1, B10, B11, B12, B19, C7, A7, A8, A9, A10, A15, A16, Al7.

2 khách hàng Nguyễn Thế Q., Nguyễn Thế T. trả giá hơn 98 triệu đồng/m2 cho 10 thửa đất A2, A3, A4, A5, A6, B13, B14, B15, B16, B17.

2 khách hàng Nguyễn Thị Quỳnh L., Nguyễn Đức T. trả giá từ hơn 50 triệu đồng đến hơn 68 triệu đồng/m2 cho 10 thửa đất A1, A1, B5, B6, B7, B8, C9, D5, D6, D7.

Sau đó, đến vòng thứ 6 (vòng đấu bắt buộc cuối cùng) thì 6 khách hàng nêu trên đã không tiếp tục trả giá đối với 36 thửa đất đã trả giá cao ở vòng thứ 5.

Kết thúc phiên đấu giá chỉ có 22/58 thửa đất được đấu giá thành công với giá trúng thấp nhất là hơn 32 triệu đồng/m2; cao nhất hơn 50 triệu đồng/m2. Tổng số tiền theo kết quả trúng đấu giá của 22 thửa đất là hơn 112 tỉ đồng.

"Phá" đấu giá gây thiệt hại hơn 300 triệu có thể bị xử lý hình sự

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo H.Sóc Sơn nhận định, 6 người nêu trên đã có hành vi "phá" buổi đấu giá nên sẽ đề nghị Công an H.Sóc Sơn vào cuộc để làm rõ động cơ, mục đích của nhóm người này.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, ủng hộ quan điểm mời cơ quan công an vào cuộc để làm rõ động cơ của nhóm người nêu trên. Nếu mục đích trả giá cao là để phá hoại buổi đấu giá, "thổi giá" đất thì cần phải xử lý nghiêm theo quy định để đảm bảo thị trường bất động sản được phát triển lành mạnh.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, điều 218 bộ luật Hình sự 2015 quy định người nào phạm tội thuộc một trong 5 trường hợp: có tổ chức; thu lợi bất chính 200 triệu đồng trở lên; gây thiệt hại cho người khác 300 triệu đồng trở lên; phạm tội 2 lần trở lên; dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.

"Do đó, cơ quan công an cần xác minh làm rõ hậu quả của hành vi "phá" buổi đấu giá. Từ đó, sẽ có căn cứ để xác định thiệt hại mà các bên phải chịu do hành vi trả giá cao rồi bỏ của nhóm người này", luật sư Hậu phân tích.