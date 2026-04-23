Bưởi Việt Nam chính thức 'lên kệ' tại Úc

Đây là lô bưởi do Công ty Blue Ocean chính thức xuất khẩu và được phân phối tại Úc bởi Công ty 4Way, doanh nghiệp chuyên nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam sang Úc. Bên cạnh Sydney, lô bưởi trên đang được vận chuyển để bán ra tại một số thành phố khác ở Úc như Melbourne, Perth.

Bưởi Việt Nam chính thức được bày bán tại Sydney sáng nay (23.4) ẢNH: CTV

Trước bưởi, một số loại trái cây Việt Nam đã được xuất khẩu chính thức sang Úc gồm vải, nhãn, thanh long, xoài, dừa, chanh dây. Trong đó, hồi tháng 10.2024, Công ty Blue Ocean cũng đã xuất khẩu lô chanh dây đầu tiên sang Úc.

Tham dự sự kiện lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam chính thức được bày bán tại TP.Sydney (Úc) có bà Trần Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney - kiêm Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Úc, cùng ông Lý Hoàng Duy, Việt kiều Úc và là nhà sáng lập Công ty 4Way.

Sự kiện trên đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình mở rộng thị trường đối với trái cây tươi Việt Nam vào một trong những quốc gia có yêu cầu kỹ thuật, kiểm soát an toàn sinh học và tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt hàng đầu thế giới.

Phó tổng lãnh sự Trần Thị Thanh Mỹ tại sự kiện bưởi Việt Nam chính thức được bày bán ở Úc sáng nay ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 13.4, đại diện của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TTBVTV - Bộ NN-MT) và lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp đã có mặt tại sự kiện xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của VN sang Úc.

Để xuất khẩu bưởi Việt Nam sang Úc, cơ quan chức năng và doanh nghiệp hai nước phải phối hợp làm việc suốt 2 năm để xúc tiến quá trình trao đổi kỹ thuật, hoàn thiện báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại và đạt được thỏa thuận cho trái bưởi tươi của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Úc.

Từ giữa năm 2023, Cục TTBVTV (trước đây là Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ NN-PTNT) đã nhận được thông báo từ Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Úc (DAFF) về việc bắt đầu phân tích nguy cơ dịch hại cho trái bưởi của Việt Nam.

Cuối năm 2025, Cục TTBVTV phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức lễ công bố xuất khẩu trái bưởi của Việt Nam sang Úc và trái việt quất của Úc sang Việt Nam. Tuy nhiên, từ đó đến nay phải tiếp tục hoàn thành thêm một số thủ tục. Đến ngày 10.4 vừa qua, bước thủ tục cuối cùng được hoàn thiện khi hệ thống BICON của Úc chính thức ban hành tiêu chuẩn nhập khẩu bưởi của Việt Nam.

Những năm gần đây, diện tích trồng bưởi ở nước ta ngày càng được mở rộng, từ 50.000 ha năm 2015 tăng lên hơn 100.000 ha vào năm 2025 với sản lượng đạt gần 1 triệu tấn mỗi năm. Ước tính, kim ngạch xuất khẩu quả bưởi tươi đạt hơn 70 triệu USD vào năm 2025.