Phát ngôn này tạo ra tình thế hoàn toàn mới đối với cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Azerbaijan và Armenia ở vùng Nagorno Karabakh. Xung đột vũ trang đã không ít lần xảy ra giữa hai nước, phủ bóng đen về mất an ninh và ổn định xuống cả vùng Caucasus. Cho tới nay, mọi sứ mệnh ngoại giao trung gian hòa giải được nhiều đối tác bên ngoài đảm trách nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị hòa bình ở đây đều chưa thành công.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan (trái) và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev dự một cuộc họp của nguyên thủ các nước thành viên Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) ở Ashgabat (Turkmenistan) hôm 11.10.2019. REUTERS

Ông Pashinyan gắn nhượng bộ nói trên với điều kiện phía Azerbaijan phải cam kết đảm bảo an toàn và các quyền con người cho người Armenia ở vùng Nagorno Karabakh và tôn trọng chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của Armenia. Trong thực chất, Armenia sẵn sàng nhượng bộ như vậy có nghĩa là sẵn sàng buông bỏ vùng Nagorno Karabakh.

Nguyên do chính xem ra chỉ có thể là Armenia nhận thấy không thể bảo vệ được vùng Nagorno Karabakh trước ưu thế quân sự nổi trội của Azerbaijan với sự hậu thuẫn đắc lực của Thổ Nhĩ Kỳ. Ở Armenia có căn cứ quân sự của Nga và Armenia là thành viên của một vài liên minh quân sự và an ninh do Nga làm trụ cột. Nhưng Nga hiện đang tập trung cho chiến sự ở Ukraine nên gần như không thể sát cánh cùng Armenia trong những cuộc xung đột vũ trang giữa Armenia và Azerbaijan vì vùng Nagorno Karabakh. Armenia cũng không thể dựa cậy vào đối tác bên ngoài nào khác để liên minh, liên kết hay liên thủ trong vấn đề này. Cho nên Armenia dường như buông bỏ để giữ những gì có thể giữ được và ràng buộc các đối tác bên ngoài vào trách nhiệm đảm bảo hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan.