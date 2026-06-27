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Thế giới

Burkina Faso cắt quan hệ ngoại giao với Pháp

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng

Chính phủ Burkina Faso vừa tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Pháp, cáo buộc Paris liên tục có những hành động đi ngược lại lợi ích của quốc gia châu Phi.

"Chính phủ xin thông báo với người dân trong nước và cộng đồng quốc tế rằng Burkina Faso đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pháp, có hiệu lực kể từ ngày 26.6", AFP dẫn thông báo từ truyền hình Burkina Faso cho hay.

Burkina Faso cắt quan hệ ngoại giao với Pháp - Ảnh 1.

Lãnh đạo chính quyền quân sự Burkina Faso Ibrahim Traore

ẢNH: REUTERS

Ouagadougou cáo buộc Paris "nuôi tham vọng thực dân kiểu mới" bằng cách "hậu thuẫn các mạng lưới lật đổ và phần tử cực đoan, đẩy Burkina Faso cùng toàn khu vực Sahel vào cảnh tang thương".

Pháp gọi đây là động thái mang tính thù địch và vô căn cứ, phản ánh "xu hướng đáng lo ngại của chính quyền Burkina Faso". Giới chức Paris tuyên bố đang xem xét các phương án đáp trả cần thiết.

Chính quyền Burkina Faso lưu ý quyết định "chỉ áp dụng đối với quan hệ ngoại giao", không ảnh hưởng đến những mối liên hệ lịch sử, văn hóa, xã hội và giữa người dân hai nước. Công dân Pháp tại nước châu Phi này vẫn sẽ được bảo vệ theo luật định.

Burkina Faso là thuộc địa cũ của Pháp ở châu Phi. Pháp từng là cường quốc có ảnh hưởng sâu rộng ở châu Phi, song vị thế của Pháp đã suy giảm trong những năm qua.

Burkina Faso từng trải qua hai cuộc đảo chính vào năm 2022, với ông Ibrahim Traore hiện là lãnh đạo đất nước. Hồi tháng 1, chính quyền quân sự đã giải tán các đảng chính trị tại Burkina Faso. Chính quyền này cũng đang phải đối phó với các nhóm vũ trang đang kiểm soát khu vực phía tây, theo Al Jazeera.

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