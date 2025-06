Business Suite thu hút nhà đầu tư bất động sản

Thị trường khan hiếm sản phẩm đa công năng trong nội đô

Theo thống kê từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm 2025, thành phố Hà Nội ước đón 12,77 triệu lượt khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó khách quốc tế đạt 3,16 triệu lượt, tăng 20,2% so với năm 2024. Năm 2025, Hà Nội hướng tới mục tiêu đón 31 triệu lượt khách, trong đó 7,5 triệu là khách quốc tế và ngành đóng góp khoảng 8% vào GRDP.

Cùng với đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Thủ đô cũng tăng trưởng ấn tượng, thể hiện rõ vai trò trung tâm kinh tế và đầu tư của khu vực phía Bắc. Trong 5 tháng đầu năm 2025, Hà Nội thu hút gần 2,88 tỉ USD vốn FDI, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2024, đứng đầu cả nước về thu hút vốn ngoại. Các ngành như công nghệ cao, tài chính, giáo dục quốc tế tiếp tục mở rộng hoạt động tại Thủ đô, kéo theo lượng lớn chuyên gia, giám đốc điều hành, kỹ sư, chuyên viên quốc tế đến làm việc và lưu trú dài hạn.

Với lượng khách du lịch ngày càng gia tăng và dòng vốn đầu tư đổ mạnh vào Hà Nội, nhu cầu về các không gian lưu trú chất lượng cao, tiện nghi và linh hoạt cũng theo đó tăng trưởng mạnh mẽ.

Giá cho thuê căn hộ trên thị trường Hà Nội tính đến quý 1/2025 tăng rõ rệt, đặc biệt ở phân khúc căn hộ cao cấp tại các dự án nội đô và dịch vụ chất lượng cao. Phân khúc Studio, 1 phòng ngủ có mức giá dao động từ 14 triệu đến 25 triệu đồng/tháng; căn hộ 2 phòng ngủ + 1WC dao động từ 20 đến 25 triệu/tháng. Giá cao nhất ghi nhận tại Gloria by Silk Path và Heritage Westlake lên đến 30 triệu đồng/tháng.

Giá thuê văn phòng tại Hà Nội rất đa dạng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí, diện tích, hạng văn phòng và tiện nghi. Các khu vực trung tâm như Ba Đình, Đống Đa thường có giá cao hơn mặt bằng chung của thị trường. Giá thuê có thể dao động từ vài triệu đồng cho một chỗ ngồi làm việc riêng lẻ đến vài chục triệu đồng cho một văn phòng trọn gói.

Nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến mô hình Business Suite tại lõi nội đô

Trong bối cảnh đó, mô hình Business Suite nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khách hàng, nhà đầu tư nhờ tính năng nổi bật: vừa là không gian làm việc chuyên nghiệp, vừa là môi trường sống và làm việc lý tưởng với nhiều tiện ích cao cấp, vừa có thể khai thác cho thuê. Đây là mô hình cho phép tối ưu hóa lợi nhuận trên mỗi m² diện tích. Đáng nói, chi phí đầu tư ban đầu của Business Suite lại cạnh tranh hơn nhiều so với các sản phẩm khác.

Tại Hà Nội, The Ninety Complex là dự án tiên phong mang đến thị trường mô hình Business Suite và đang nhận được sự quan tâm của khách hàng, nhà đầu tư. Sự kiện giới thiệu sản phẩm của The Ninety Complex trong dịp cuối tuần vừa qua đã thu hút đông đảo người tham dự, cho thấy sức hấp dẫn của mô hình này. Trong khi nguồn cung thực sự phù hợp lại vô cùng hạn chế, các sản phẩm Business Suite tại The Ninety Complex trở thành "cơ hội vàng" cho nhà đầu tư lựa chọn.

Business Suite The Ninety Complex: Lợi nhuận kép cho nhà đầu tư

Nằm ngay tại số 90 Đường Láng - tuyến giao thông huyết mạch kết nối xuyên tâm thủ đô, The Ninety Complex không chỉ sở hữu vị trí đắt giá mà còn tạo dựng một phong cách sống khác biệt. Dòng sản phẩm Business Suite tại đây mang đến không gian đa năng, tiện nghi và linh hoạt. Không cần đi đâu xa, dự án tích hợp cáctiện ích cao cấp ưu việt trong tòa nhà để tận hưởng cuộc sống năng động, dễ chịu giữa nhịp sống nhộn nhịp của trung tâm thành phố.

The Ninety Complex mang đến một phong cách sống đẳng cấp giữa nội đô Hà Nội

Toàn bộ tòa nhà sử dụng các vật liệu cao cấp đáp ứng nhu cầu sống hiện đại của các công dân toàn cầu. Kính Low-E 24mm bao phủ toàn bộ tòa tháp giúp cản nhiệt, chống tia bức xạ, đồng thời tiết kiệm năng lượng. The Ninety Complex là biểu tượng của phong cách sống hiện đại, mang đến sự tiện nghi, an toàn và trải nghiệm sống hoàn hảo nhờ tích hợp công nghệ "nhà thông minh" cùng năng lực vận hành chuyên nghiệp của đơn vị quản lý vận hành quốc tế hàng đầu CBRE.

Dự án có các tiện ích đi kèm đa dạng như bể bơi bốn mùa sử dụng công nghệ điện phân muối, phòng xông hơi detox, hệ thống điều hòa multi âm trần, máy lọc không khí... Đặc biệt, công nghệ nhận diện FaceID đảm bảo an ninh 24/7 với 4 lớp bảo mật, cùng với các dịch vụ tiện ích chăm sóc sức khỏe, dọn dẹp định kỳ và dịch vụ đưa đón sân bay.

Đặc biệt, The Ninety Complex với lợi thế nằm ở tọa độ "hot" nhất của thủ đô - tâm điểm của ba tầng kết nối từ lõi nội đô đến các khu vực phụ cận, mức tăng giá trị bất động sản hằng năm kỳ vọng đến 15%, mang lại lợi nhuận vốn hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Hiện The Ninety Complex đang áp dụng chính sách tài chính linh hoạt: chương trình ưu đãi hấp dẫn lên tới hơn 10%, kết hợp gói hỗ trợ vay 50% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong 24 tháng. Đây là một đòn bẩy tài chính hiếm có, giúp nhà đầu tư giải quyết triệt để bài toán dòng tiền, tối ưu hóa vốn ban đầu và khai thác sinh lời. Đặc biệt, dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để sẵn sàng bàn giao vào tháng 7.2025. Nhà đầu tư có thể nhanh chóng đưa sản phẩm vào vận hành khai thác ngay, trong khi vẫn được hưởng trọn vẹn gói ưu đãi lãi suất. Với vị trí đắc địa, thiết kế đẳng cấp và tiềm năng sinh lời cao, The Ninety Complex xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư bất động sản hiện nay.