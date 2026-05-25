Bưu cục J&T Cargo thích ứng ra sao với bài toán giao hàng nặng?

Đây cũng là lý do nhiều bưu cục giao hàng nặng phải xây dựng mô hình vận hành riêng thay vì áp dụng cách giao nhận thông thường như hàng nhỏ lẻ.

Hiện nay gạo, sữa, hàng gia dụng cồng kềnh được mua sắm trên các kênh thương mại điện tử

Hàng nặng không thể vận hành như hàng nhỏ

Theo các doanh nghiệp logistics, khác với chuyển phát nhỏ lẻ thông thường, giao hàng nặng và hàng cồng kềnh đòi hỏi mô hình vận hành đáp ứng được phương tiện, tuyến giao và xử lý hàng hóa.

Nhiều đơn hàng hàng kiện lớn cần xe tải phù hợp, trung chuyển nhiều chặng và thời gian xử lý dài hơn do phải bốc xếp, điều phối riêng. Đặc biệt tại các đô thị lớn, việc giao hàng vào hẻm nhỏ hoặc khu dân cư đông đúc cần được sắp xếp hợp lý.

Đây cũng là lý do nhiều đơn vị logistics bắt đầu phát triển mô hình vận hành chuyên biệt dành cho hàng nặng thay vì sử dụng chung hệ thống giao nhận vốn được tối ưu cho hàng nhỏ và giao nhanh.

Vận hành hàng nặng cần linh hoạt theo đặc trưng địa phương

Các bưu cục J&T Cargo thích ứng với bài toán vận hành

Trong bối cảnh logistics hàng nặng đòi hỏi nhiều yêu cầu khác biệt về vận hành, không ít bưu cục giao nhận hàng cồng kềnh đang phải linh hoạt thích ứng với điều kiện thực tế tại từng địa phương để duy trì hiệu suất xử lý đơn hàng.

Bưu cục J&T Cargo Khánh Hội (TP.HCM) là một trong những điểm vận hành có điều kiện giao nhận khá đặc thù khi khu vực phụ trách có nhiều hẻm nhỏ, mật độ dân cư cao và xe tải khó tiếp cận. Điều này khiến việc giao hàng nặng, đặc biệt với các mặt hàng cồng kềnh hoặc hàng kiện lớn cần có cách triển khai phù hợp.

Anh Nguyễn Trung Kiên, chủ Bưu cục J&T Cargo Khánh Hội và vợ nhận bằng khen bưu cục xuất sắc

"Có những tuyến xe tải không thể đi sâu vào khu dân cư nên nếu vận hành theo cách thông thường sẽ mất rất nhiều thời gian quay đầu và trung chuyển", quản lý bưu cục chia sẻ.

Để tối ưu vận hành, đơn vị này đã sử dụng xe van làm điểm trung chuyển hàng hóa, hỗ trợ shipper linh hoạt giao hàng mà không cần quay lại bưu cục quá nhiều lần.

Theo đơn vị vận hành, mô hình này giúp rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng, tối ưu quãng đường di chuyển và tăng khả năng giao hàng tại các khu vực có hạ tầng giao thông phức tạp.

Sự chủ động thích ứng với điều kiện thực tế tại địa phương được xem là một trong những yếu tố giúp nhiều bưu cục J&T Cargo duy trì hiệu quả vận hành trong mảng giao hàng nặng và hàng cồng kềnh.

Vừa qua, J&T Cargo đã tổ chức vinh danh và trao thưởng cho các bưu cục hoạt động xuất sắc tại khu vực miền Nam trong các tháng đầu năm 2026.

Theo đó, ba bưu cục có thành tích vận hành nổi bật về chỉ số xử lý đơn hàng, tỷ lệ giao hàng thành công và chất lượng vận hành gồm: Bưu cục Xuân Thới Sơn, Bưu cục Tân Hưng (đồng hạng 1) và Bưu cục Khánh Hội (hạng 2).

Theo số liệu công bố, Bưu cục Xuân Thới Sơn đạt tỷ lệ lấy hàng đúng hạn gần 100%, tỷ lệ giao hàng lần đầu thành công hơn 98% và duy trì tỷ lệ hoàn hàng ở mức thấp. Trong khi đó, Bưu cục Tân Hưng nổi bật ở khả năng xử lý sản lượng lớn với hơn 2.200 đơn giao nhận nhưng vẫn duy trì tỷ lệ giao hàng đúng hạn và chất lượng vận hành ổn định.

Đáng chú ý, dù hoạt động tại khu vực có điều kiện giao thông phức tạp, Bưu cục Khánh Hội vẫn duy trì tỷ lệ lấy hàng đúng hạn 100%, tỷ lệ giao hàng lần đầu thành công gần 100%.

Theo tìm hiểu, J&T Cargo hiện phát triển mạng lưới dịch vụ tại nhiều tỉnh thành thông qua mô hình hợp tác với các đối tác địa phương để mở các điểm cung cấp dịch vụ giao nhận hàng nặng và hàng kiện lớn.

Mô hình này được đánh giá phù hợp với đặc thù của logistics hàng cồng kềnh khi nhiều đơn hàng cần xử lý theo điều kiện vận hành thực tế tại từng địa phương.

Theo giới chuyên môn, cùng với nhu cầu giao hàng nặng tăng lên, năng lực vận hành thực tế của các bưu cục địa phương sẽ trở thành yếu tố quan trọng trong mô hình logistics hàng cồng kềnh. Đây cũng được xem là một trong những hướng phát triển đáng chú ý của thị trường logistics Việt Nam trong thời gian tới.