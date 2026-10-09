BUV và Manchester Metropolitan mở rộng hợp tác đào tạo gắn thực tiễn

Ngày 7.10, BUV và Đại học Manchester Metropolitan ký kết thỏa thuận mở rộng hợp tác tại Dinh thự Đại sứ Anh ở Hà Nội.

BUV và Đại học Manchester Metropolitan chính thức ký kết thỏa thuận mở rộng quan hệ đối tác

Thỏa thuận được ký kết bởi giáo sư Rick Bennett, Phó hiệu trưởng BUV và giáo sư Jenny Watling, Phó hiệu trưởng phụ trách quốc tế, Đại học Manchester Metropolitan, tại Dinh thự Đại sứ Anh ở Hà Nội vào ngày 7.10.2026. Lễ ký kết có sự chứng kiến của Nữ Nam tước Jacqueline Smith, Quốc vụ khanh, Bộ Giáo dục Vương quốc Anh; giáo sư Steve Smith, Đại sứ giáo dục quốc tế của Chính phủ Anh; Iain Frew, Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam.

Trọng tâm của hợp tác lần này là tăng cường khả năng ứng dụng kiến thức và chuẩn bị năng lực làm việc cho sinh viên ngay từ giảng đường.

Theo thỏa thuận, BUV và Manchester Metropolitan sẽ phối hợp thiết kế các dự án xuất phát từ bài toán thực tế của doanh nghiệp, tích hợp vào học phần và phương thức đánh giá. Hai trường dự kiến khai thác mạng lưới hơn 500 đối tác doanh nghiệp của BUV tại Việt Nam, kết hợp mạng lưới đối tác quốc tế của Manchester Metropolitan để giúp sinh viên tiếp cận yêu cầu thực tế của môi trường nghề nghiệp.

Đại diện Manchester Metropolitan chụp ảnh cùng sinh viên theo học chương trình của Manchester Metropolitan tại BUV năm 2026

Bên cạnh đó, hai trường sẽ thúc đẩy trao đổi sinh viên theo học kỳ, nghiên cứu tổ chức chương trình hè tại Anh và triển khai các dự án tốt nghiệp chung. Hoạt động trao đổi giảng viên, phát triển học liệu và đổi mới phương pháp đánh giá cũng được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Đánh giá cao việc mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai trường, Nữ Nam tước Jacqueline Smith, Quốc vụ khanh, Bộ Giáo dục Vương quốc Anh chia sẻ: "Chúng tôi tự hào về quan hệ hợp tác với Việt Nam, và lễ ký kết hôm nay tiếp tục cho thấy sự gắn kết ngày càng sâu rộng giữa hai quốc gia trong lĩnh vực giáo dục và phát triển kỹ năng".

Định hướng này gắn với chiến lược phát triển năng lực việc làm của BUV, trong đó có sáng kiến "Hộ chiếu Năng lực nghề nghiệp toàn cầu". Sinh viên dự kiến được cấp bằng tốt nghiệp cùng với các giấy tờ ghi nhận kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng cá nhân và trải nghiệm quốc tế mà sinh viên tích lũy trong quá trình học, tạo thêm minh chứng về năng lực khi gia nhập thị trường lao động.

Giáo sư Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng BUV, cho biết quan hệ hợp tác giữa hai trường nhằm đưa đào tạo học thuật đến gần hơn với yêu cầu của thị trường lao động, đồng thời phát triển các chương trình đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao.

"Chúng tôi hướng tới cùng phát triển những chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời nuôi dưỡng những thế hệ sinh viên tử tế, tự tin và có năng lực nghề nghiệp cao, sẵn sàng đóng góp tích cực cho xã hội và nền kinh tế Việt Nam", ông nói.

Quan hệ hợp tác giữa BUV và Đại học Manchester Metropolitan bắt đầu từ tháng 11.2024, với các hoạt động trao đổi sinh viên, xây dựng lộ trình chuyển tiếp và kết nối doanh nghiệp.

Năm 2025, Manchester Metropolitan trở thành đối tác cấp bằng của BUV. Đến tháng 9/2026, hơn 200 sinh viên khóa đầu tiên theo học năm chương trình đại học và sau đại học do Manchester Metropolitan cấp bằng tại BUV, thuộc các lĩnh vực kinh doanh, tài chính, công nghệ và công nghiệp sáng tạo.

Từ tháng 10.2026, hai trường tiếp tục triển khai 10 chương trình song bằng mới ở bậc đại học và sau đại học, mở rộng sang các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ máy tính, quản lý, khách sạn - du lịch, kinh doanh bền vững và giáo dục.

Trên nền tảng này, thỏa thuận mới hướng tới tăng cường yếu tố thực tiễn trong tổng cộng 15 chương trình đào tạo, đồng thời mở rộng cơ hội học tập quốc tế và phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên.

Bên cạnh học thuật, BUV mong muốn trang bị sinh viên năng lực cần thiết để sẵn sàng cho thị trường lao động

Giáo sư Jenny Watling, Phó hiệu trưởng phụ trách quốc tế, Đại học Manchester Metropolitan, nhận định việc kết hợp thế mạnh của hai trường sẽ tạo thêm cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức vào môi trường nghề nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối giữa đội ngũ giảng viên và cộng đồng học thuật hai bên.

Thỏa thuận hướng tới nâng tầm nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam

Thỏa thuận cũng góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh được thiết lập vào tháng 10.2025.

Thông qua việc kết hợp chương trình đào tạo quốc tế, mạng lưới doanh nghiệp và các hoạt động học tập ứng dụng, hai trường kỳ vọng góp phần đào tạo lực lượng lao động có chuyên môn, kỹ năng thực tiễn và khả năng thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu.

Thành lập năm 2009, Trường đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) triển khai các chương trình đào tạo cấp bằng của Vương quốc Anh, kết hợp kiến thức học thuật với trải nghiệm thực tiễn và mạng lưới doanh nghiệp. BUV là trường đại học hàng đầu tại Việt Nam đạt chứng nhận QS 5 sao, đồng thời là một trong những trường đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ Cơ quan Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Vương quốc Anh (QAA).

Tìm hiểu thêm về BUV tại: https://www.buv.edu.vn/en/

Đại học Manchester Metropolitan tọa lạc tại thành phố Manchester (Anh), có cộng đồng hơn 44.000 sinh viên, nổi bật với các chương trình đào tạo kết hợp học thuật và thực tiễn nghề nghiệp. Trường được The Times và Sunday Times Good University Guide vinh danh là "Đại học Hiện đại của Năm" trong hai năm liên tiếp và đạt xếp hạng Vàng trong Khung đánh giá chất lượng giảng dạy (TEF) của Anh.

Tìm hiểu thêm về Manchester Metropolitan tại: www.mmu.ac.uk



