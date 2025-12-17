BUV và Trung tâm Dịch vụ Trao đổi Học thuật Trung Quốc hợp tác chiến lược

Thỏa thuận này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Trung Quốc, mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên, các cơ sở đào tạo và các chương trình trao đổi học thuật giữa hai quốc gia.

Lễ ký kết được thực hiện bởi Giáo sư Rick Bennett, Phó hiệu trưởng BUV, và ông XIA Jianhui, Phó giám đốc CSCSE.

Tham dự và chứng kiến lễ ký kết có bà Khiếu Thị Nhàn, Phó trưởng phòng Giáo dục Quốc tế, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Dato' Dr. Teo Tong Kooi, Giáo sư Danh dự của BUV; bà Nguyễn Thị Vĩnh Thúy, Giám đốc Điều hành của BUV; bà LIU Danhua, Phó Giám đốc Văn phòng Du học Trung Quốc, CSCSE; và ông SONG Kanglu, Phó giám đốc Phòng Hợp tác Quốc tế, CSCSE.

Mở rộng lộ trình giáo dục xuyên biên giới trong khu vực

Thỏa thuận mở ra quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên, hướng tới tăng cường trao đổi quốc tế và củng cố hệ thống hỗ trợ du học tại châu Á. Hai bên đặt mục tiêu làm sâu sắc hợp tác học thuật, tăng cường kết nối song phương và mở rộng cơ hội cho sinh viên, các cơ sở giáo dục và đối tác tại Việt Nam, Trung Quốc và toàn khu vực.

Đối với CSCSE, hợp tác này mang đến một điểm đến giáo dục chuẩn Anh quốc chất lượng cao ngay tại Đông Nam Á, mở rộng các lựa chọn uy tín cho sinh viên mong muốn trải nghiệm quốc tế gần với quê hương.

Đối với BUV, hợp tác với CSCSE củng cố vị thế của một trung tâm giáo dục xuyên quốc gia đang phát triển mạnh tại châu Á, đồng thời tạo cơ hội tiếp cận lượng sinh viên lớn từ Trung Quốc và khu vực.

Ông XIA Jianhui, Phó giám đốc CSCSE cho biết: "Việt Nam đang trở thành điểm đến quan trọng đối với sinh viên Trung Quốc tìm kiếm các chương trình giáo dục quốc tế chất lượng trong khu vực. Thông qua hợp tác với BUV, chúng tôi mang đến cho sinh viên một lộ trình tin cậy để tiếp cận chương trình chuẩn Anh quốc, đồng thời thúc đẩy hơn nữa quan hệ giáo dục giữa Việt Nam và Trung Quốc".

Giáo sư Rick Bennett, Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch BUV, chia sẻ: "Hợp tác với CSCSE là một cột mốc quan trọng trong hành trình quốc tế hóa của BUV. Bằng cách kết hợp mạng lưới và kinh nghiệm sâu rộng của CSCSE trong lĩnh vực hỗ trợ du học với nền giáo dục chuẩn Anh quốc của BUV, chúng tôi đang mở ra những lộ trình thiết thực và giá trị cho sinh viên trong khu vực. Chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm học tập vượt trội, giúp sinh viên sẵn sàng thành công trong một thế giới toàn cầu hóa".

Củng cố chất lượng thông qua công nhận quốc tế

Trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, CSCSE đóng vai trò trung tâm trong hỗ trợ trao đổi học thuật, xác minh bằng cấp và cung cấp dịch vụ du học cho sinh viên Trung Quốc.

Trước đó, BUV đã được Bộ Giáo dục Trung Quốc chính thức công nhận là trường đại học nước ngoài đạt chuẩn và được liệt kê trên website của CSCSE, đồng nghĩa bằng cấp do BUV cấp được phê duyệt và công nhận tại Trung Quốc.

Điều này giúp cho người nước ngoài sở hữu bằng BUV dễ dàng xác thực văn bằng khi làm việc hoặc học tập tại Trung Quốc, đồng thời tạo thuận lợi cho nhà tuyển dụng, cơ quan và các tổ chức giáo dục trong quá trình kiểm tra bằng cấp. Các hoạt động hợp tác học thuật, liên kết đào tạo và trao đổi sinh viên với các trường Trung Quốc cũng trở nên thuận lợi hơn.

Thỏa thuận đánh dấu bước tiến quan trọng, nâng quan hệ từ công nhận chính thức lên hợp tác chiến lược, tạo ra giá trị kép: Việc xác thực đảm bảo chất lượng học thuật và bằng cấp của BUV được tin cậy tại Trung Quốc, đồng thời thỏa thuận mở ra các lộ trình hợp tác, tăng cường hỗ trợ sinh viên toàn diện. Sự công nhận này cũng củng cố Khung Đảm bảo Chất lượng Ba Tầng (Triple Quality Assurance Framework) của BUV, đánh giá chất lượng giáo dục theo các chuẩn mực địa phương, quốc gia và toàn cầu.

Ở cấp độ chuẩn Anh quốc, với vai trò đại diện cho giáo dục đại học Anh quốc tại Việt Nam, BUV là trường đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN đạt chứng nhận toàn diện của QAA (Cơ quan Đảm bảo Chất lượng giáo dục Đại học của Anh quốc), đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng Anh quốc và châu Âu.

Trên bình diện chuẩn quốc tế, BUV là trường đại học hàng đầu tại Việt Nam duy trì đánh giá QS 5 sao toàn diện trong sáu năm liên tiếp (2022–2028).

Mới đây, BUV nhận chứng nhận QS 5 Sao giai đoạn 2025 - 2028 tại Hội nghị Thượng đỉnh QS châu Á - Thái Bình Dương 2025 ở Seoul, khẳng định chất lượng quốc tế của đơn vị

Lộ trình đáng tin cậy tới giáo dục chuẩn Anh

Quan hệ hợp tác diễn ra trong bối cảnh xu hướng du học toàn cầu đang thay đổi mạnh, đặc biệt với sinh viên Trung Quốc. Nhiều gia đình vì vậy ưu tiên các mô hình giáo dục xuyên quốc gia trong khu vực, như BUV tại Việt Nam, nơi cung cấp bằng cấp chuẩn Anh quốc với chi phí hợp lý.

Khi lựa chọn điểm đến du học quốc tế, sinh viên Trung Quốc luôn ưu tiên hai yếu tố: sự công nhận bằng cấp và chất lượng học thuật được đảm bảo. Với kiểm định của QAA (Anh quốc), cùng việc được CSCSE chính thức phê duyệt và sự hợp tác chặt chẽ giữa hai đơn vị, sinh viên Trung Quốc có thể hoàn toàn tin tưởng xem BUV như một điểm đến học tập uy tín ngay trong khu vực châu Á.

Thành lập năm 2009 với vốn đầu tư nước ngoài và tổng vốn dự kiến 165 triệu USD, BUV thể hiện cam kết lâu dài của Vương quốc Anh tại Việt Nam. BUV hợp tác với các đại học Anh quốc để cấp bằng chuẩn quốc tế, trong đó có các chương trình của Đại học London (UoL) với định hướng học thuật từ Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE) - xếp hạng 56 thế giới theo Bảng xếp hạng các trường đại học QS 2026 và là Đại học của năm 2025 theo The Times & The Sunday Times. Tháng 4.2025, BUV trở thành "Đối tác toàn cầu" của UoL, thuộc nhóm đối tác cao nhất toàn cầu.

Sinh viên theo học các chương trình này nhận bằng UoL danh giá, được công nhận tại các trung tâm kinh tế lớn như Thượng Hải và Bắc Kinh, giúp tăng lợi thế nghề nghiệp và cơ hội định cư.

Đặc biệt, sinh viên có thể tiếp cận giáo dục Anh đẳng cấp với chi phí thấp hơn đáng kể, học cùng chương trình tại BUV chỉ bằng khoảng một phần ba. Kết hợp học bổng quốc tế và chi phí sinh hoạt thấp tại Việt Nam, đây là lựa chọn có giá trị vượt trội cho sinh viên muốn theo đuổi giáo dục chuẩn Anh ngay tại châu Á.

Yinglu Guo, sinh viên đến từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đang theo học tại BUV, chia sẻ: "Tôi từng nghĩ để có bằng Anh quốc thì phải sang Anh học. Nhưng tại BUV ở Việt Nam, tôi nhận ra mình có thể học chương trình chuẩn Anh, tiêu chuẩn quốc tế, sống thoải mái và không quá xa nhà".

Với cam kết về chất lượng và trải nghiệm sinh viên, BUV đã lọt vào Top 3 trường đại học toàn cầu về Quy trình tuyển sinh (Global Student Satisfaction Awards 2025) và Top 5 trường được sinh viên quốc tế yêu thích nhất tại Việt Nam (EduOpinions).

Với định hướng liên tục đổi mới chương trình, mở rộng hợp tác với các trường đại học hàng đầu Anh quốc và đầu tư bền vững vào hạ tầng đạt chuẩn quốc tế, BUV tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc đưa giáo dục chuẩn Anh quốc đến Việt Nam, hướng tới tầm nhìn trở thành trường đại học quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.