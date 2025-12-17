Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục Chọn nghề - Chọn trường

BUV vinh danh hơn 600 tân khoa đạt ba cấp độ chuẩn chất lượng

Nguồn: BUV
17/12/2025 13:00 GMT+7

Trường đại học Anh quốc Việt Nam vừa tổ chức Lễ tốt nghiệp tháng 12, đánh dấu sự trưởng thành của một thế hệ bản lĩnh mang tầm quốc tế - những 'trái tim sư tử' sẵn sàng đóng góp vào nguồn lực chất lượng cao của Việt Nam.

Thế hệ định hình chuẩn chất lượng mới

Nối tiếp Lễ tốt nghiệp tháng tư, Lễ tốt nghiệp tháng 12 năm 2025 của Trường đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) được tổ chức trong khuôn viên chuẩn QS 5 sao, vinh danh hơn 600 tân cử nhân và thạc sĩ.

Các tân khoa đến từ 13 chương trình đào tạo, bao gồm Tài chính được cấp bằng bởi Đại học London; Quản trị Kinh doanh, Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Quản trị Marketing, Kế toán và Tài chính, Tài chính và Kinh tế, Thiết kế và Lập trình Game, Ứng dụng Sáng tạo Đương đại, Khoa học Máy tính, Quản lý Tổ chức sự kiện, Quản trị Du lịch được cấp bằng bởi Đại học Staffordshire; Quản trị Khách sạn, Kế Toán và Tài chính được cấp bằng bởi BUV.

BUV vinh danh hơn 600 tân khoa đạt ba cấp độ chuẩn chất lượng- Ảnh 1.

Thế hệ tân cử nhân năm nay đặc biệt nổi bật với phong độ ổn định, chiều sâu học thuật và năng lực nghiên cứu tốt

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc đạt khoảng 30%, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, sánh ngang với tỷ lệ trung bình tại Anh theo Cơ quan Thống kê Giáo dục Đại học Anh quốc.

Khoảng 20% sinh viên tiếp tục theo đuổi các chương trình sau đại học tại những cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới như Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), Đại học St. Andrews, Đại học Monash, Đại học Sydney… Gần 50% sinh viên có việc làm trước khi chính thức nhận bằng, gia nhập các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Song song, hơn 20% sinh viên theo đuổi con đường khởi nghiệp. Nhiều dự án đã được hình thành và phát triển nhiều năm, tiêu biểu như Young Vitality - hệ thống "phòng tập kiến thức" về dinh dưỡng khoa học, vận động thông minh và lối sống lành mạnh; hay 204 Production - agency truyền thông chuyên về nhiếp ảnh và video. Các dự án được phát triển thông qua quá trình xây dựng sản phẩm, triển khai dự án thực tế và thử nghiệm mô hình kinh doanh trong môi trường học tập giàu tính ứng dụng của BUV.

BUV vinh danh hơn 600 tân khoa đạt ba cấp độ chuẩn chất lượng- Ảnh 2.

Những "trái tim sư tử" sẵn sàng đóng góp vào nguồn lực chất lượng cao của Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, thủ khoa cử nhân Kế toán và Tài chính Đoàn Thùy Dương khẳng định: "Điều quý giá nhất chúng em nhận được từ BUV không chỉ là tấm bằng Anh quốc mà là cách tư duy, giải quyết vấn đề và sự tự tin để bước vào môi trường đầy cạnh tranh. Mỗi chúng em có một hành trình khác nhau, nhưng đều chung một tinh thần: không ngừng vươn lên và tạo ra giá trị thực".

Gửi lời chúc tới các tân khoa BUV, Ngài Iain Frew - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Anh - nhấn mạnh vai trò nòng cốt của BUV trong hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia, một lĩnh vực được xem là nền tảng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh. Ông tin tưởng những sinh viên tốt nghiệp năm nay "sẽ tiếp tục trở thành cầu nối giữa hai nền giáo dục, mang những giá trị, tri thức và tinh thần cầu tiến mà các em đã được trang bị tại BUV để đóng góp cho cộng đồng, cho Việt Nam và cho mối quan hệ gắn kết giữa hai quốc gia".

Hậu thuẫn vững chắc

Những thành tựu của lứa tốt nghiệp năm 2025 tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo của BUV - đơn vị giáo dục hàng đầu tại Việt Nam xây dựng thành công mô hình Chuẩn chất lượng Ba cấp độ (Triple Quality Assurance).

Ở cấp độ chuẩn chất lượng Việt Nam, BUV là trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận đạt kiểm định quốc tế. Ở cấp độ chuẩn Anh quốc, với vai trò đại diện cho giáo dục đại học Anh quốc tại Việt Nam, BUV là trường tiên phong tại Việt Nam và ASEAN đạt chứng nhận toàn diện của QAA (Cơ quan Đảm bảo Chất lượng giáo dục Đại học của Anh quốc), đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng Anh quốc và châu Âu. Trên bình diện chuẩn quốc tế, BUV tiếp tục duy trì chứng nhận QS 5 Sao trên tất cả hạng mục trọng yếu trong 6 năm liên tiếp.

BUV vinh danh hơn 600 tân khoa đạt ba cấp độ chuẩn chất lượng- Ảnh 3.

Những thành tựu của lứa tốt nghiệp năm 2025 tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo của BUV

Giáo sư Raymond Gordon - Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch BUV, khẳng định giá trị nổi trội của tấm bằng Anh quốc mà sinh viên nhận được tại Việt Nam: "Các em bước vào thị trường lao động với lợi thế rõ nét: Nền tảng học thuật chuẩn Anh, khả năng tiếng Anh học thuật vượt trội, và tư duy toàn cầu - những phẩm chất mà các nhà tuyển dụng trên thế giới tìm kiếm".

Giáo sư Phil Allmendinger - Phó hiệu trưởng (Học thuật) Đại học London - ghi nhận nỗ lực bền bỉ của sinh viên BUV trong chương trình đào tạo được kiểm định nghiêm ngặt của Anh quốc. Ông khẳng định: "Thế giới ngày nay cần những tân khoa như các em - biết tư duy phản biện, hành động có trách nhiệm và dẫn dắt bằng tầm nhìn".

BUV vinh danh hơn 600 tân khoa đạt ba cấp độ chuẩn chất lượng- Ảnh 4.

Khuôn viên chuẩn 5 sao của BUV trong lễ tốt nghiệp

Thành tựu của các tân khoa BUV cũng phản ánh nỗ lực bền bỉ của nhà trường trong việc nâng tầm chất lượng giáo dục tại Việt Nam. Trên hành trình hướng tới mục tiêu được định vị là trường đại học hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, tiến đến nhóm 100 đại học tốt nhất châu Á, BUV tiếp tục khẳng định sứ mệnh trang bị cho thế hệ trẻ nền tảng tri thức, trải nghiệm thực tiễn và tư duy toàn cầu thông qua giáo dục Anh quốc chuẩn quốc tế.

Trường đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) là trường đại học tiên phong tại Việt Nam đạt chứng nhận 5 sao của Quacquarelli Symonds (QS), đồng thời là trường đại học hàng đầu tại Việt Nam và ASEAN được nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA, Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học của Vương quốc Anh. Đây là hai trong những cơ quan kiểm định uy tín nhất trên toàn thế giới. Chương trình học của BUV được thiết kế bài bản, luôn cập nhật xu hướng mới nhất của ngành, chú trọng tích hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành.

Xem thêm chi tiết tại: https://www.buv.edu.vn/

Khám phá thêm chủ đề

BUV Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam lễ tốt nghiệp trái tim sư tử
