BV Phương Nam 2025: Dấu ấn chuyên môn qua hợp tác quốc tế, diễn đàn khoa học

Bên cạnh việc duy trì các hoạt động đào tạo nội bộ, bệnh viện đã thực hiện thành công chuỗi Hội nghị khoa học thường niên (PAF) và mở rộng hợp tác quốc tế, với điểm nhấn là chuyến thăm và làm việc của đoàn Đại học Wonkwang - Hàn Quốc vào dịp cuối năm.

Kỳ vọng mở rộng hợp tác quốc tế với Đại học Wonkwang Hàn Quốc

Bệnh viện Phương Nam đã đón đoàn Đại học Wonkwang - Hàn Quốc sang thăm và làm việc tại bệnh viện

Trong chiến lược phát triển chuyên môn sâu và đa dạng hóa dịch vụ y tế, Bệnh viện Phương Nam đặc biệt chú trọng đến việc kết nối với các nền y học tiên tiến. Sự kiện diễn ra vào ngày 5.12.2025 là việc bệnh viện đón tiếp đoàn Đại học Wonkwang - Hàn Quốc sang thăm và làm việc.

Đoàn công tác bao gồm các bác sĩ trong Ban điều hành và các chuyên gia thuộc lĩnh vực Sản phụ khoa, Nhi khoa, Ung thư của Đại học Wonkwang. Bệnh viện Đại học Wonkwang vốn được biết đến là cơ sở y tế lớn tại Hàn Quốc với các thế mạnh mũi nhọn như: Y tế cấp cứu, chấn thương, ứng dụng robot trong phẫu thuật và điều trị ung thư.

Cuộc gặp gỡ này mở ra nhiều triển vọng hợp tác về liên kết điều trị và chăm sóc y tế giữa hai bên trong tương lai. Đặc biệt, với vị trí đắc địa tại trung tâm Phú Mỹ Hưng (TP.HCM), nơi tập trung đông đảo cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống và làm việc – sự kết hợp này còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho cộng đồng cư dân này.

Khẳng định vị thế qua chuỗi diễn đàn học thuật uy tín PAF

PAF 2025 chuyên đề “Cập nhật tiến bộ trong điều trị bệnh lý phụ khoa” với phiên truyền hình trực tiếp ca phẫu thuật nội soi buồng tử cung để điều trị khuyết sẹo mổ lấy thai, kết nối từ phòng mổ chuẩn quốc tế JCI Enterprise của Bệnh viện Phương Nam

Song song với hoạt động đối ngoại, năng lực nội tại của Bệnh viện Phương Nam được củng cố thông qua chuỗi Hội nghị khoa học thường niên - Phuong Nam Hospital Academic Forum (PAF). Đây là hoạt động chuyên môn tạo dấu ấn đậm nét trong năm 2025.

Chỉ trong một năm, Bệnh viện Phương Nam đã tổ chức thành công 3 Hội nghị khoa học, thu hút gần 1.000 bác sĩ từ các Bệnh viện trong nước tham gia. Các chủ đề được lựa chọn đều mang tính thời sự và chuyên sâu, được phối hợp tổ chức cùng các Hội chuyên ngành uy tín tại TP.HCM:

Tháng 5.2025 (Nhi khoa): Phối hợp cùng Hội Chu Sinh và Sơ Sinh TP.HCM tổ chức Hội thảo "Cập nhật tiến bộ trong chăm sóc chu sinh và sơ sinh".

Tháng 8.2025 (Sản Phụ khoa): Phối hợp cùng Hội Y học Bà mẹ và Thai nhi TP.HCM tổ chức PAF chuyên đề "Cập nhật tiến bộ trong điều trị bệnh lý phụ khoa".

Tháng 11.2025 (Hỗ trợ sinh sản): IVF Phương Châu Sài Gòn - Bệnh viện Phương Nam phối hợp cùng Hội Sản Phụ khoa TP.HCM tổ chức PAF chuyên đề "Những thử thách trong bảo tồn chức năng sinh sản của người phụ nữ".

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hoàng Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Phương Nam chia sẻ, chuỗi diễn đàn PAF được kỳ vọng trở thành môi trường học thuật nghiêm túc, nơi các chuyên gia đầu ngành trao đổi và cập nhật kiến thức mới. "Với nền tảng chuyên môn đã được xây dựng hơn 13 năm từ Tập đoàn Y tế Phương Châu, Bệnh viện Phương Nam hướng đến duy trì diễn đàn thường xuyên nhằm góp phần nâng cao năng lực điều trị cho đội ngũ bác sĩ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người bệnh", bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.

Đoàn các bác sĩ tham gia PAF 2025 chuyên đề “Những thử thách trong bảo tồn chức năng sinh sản của người phụ nữ” tham gia LAB IVF Phương Châu Sài Gòn

Thừa hưởng tầm nhìn chiến lược từ Tập đoàn Y tế Phương Châu

Những bước tiến của Bệnh viện Phương Nam nằm trong định hướng chiến lược xuyên suốt của Tập đoàn Y tế Phương Châu: Không ngừng kết nối, hội nhập quốc tế để đưa các tiêu chuẩn điều trị an toàn, hiện đại.

Tập đoàn đã có bề dày hợp tác lâu dài với Nhật Bản trong lĩnh vực Sản khoa và IVF, đồng thời duy trì kết nối về hợp tác chuyên môn với Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Nổi bật nhất trong nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn toàn hệ thống là Hội nghị khoa học thường niên ACP.

Được xem là bản sắc của Phương Châu, ACP là diễn đàn khoa học uy tín quy tụ các nhà khoa học, bác sĩ, chuyên gia quản lý chất lượng trong và ngoài nước. Tính đến năm 2025, đã có 9 kỳ Hội nghị ACP được tổ chức, trung bình thu hút gần 1.000 đại biểu mỗi kỳ.

ACP 2025 lần thứ 9 với chủ đề "JCI & JCI Enterprise – Bản giao hưởng trong vận hành y tế" diễn ra tại Cần Thơ

Gần đây nhất, Hội nghị ACP 2025 lần thứ 9 với chủ đề "JCI & JCI Enterprise – Bản giao hưởng trong vận hành y tế" đã tiếp tục khẳng định vị thế của tập đoàn trong việc định hình các tiêu chuẩn chăm sóc y tế chất lượng cao và quản lý chất lượng theo chuẩn mực quốc tế JCI. Đặc biệt khi Tập đoàn Y tế Phương Châu đã chính thức trở thành một trong 10 tập đoàn y tế toàn cầu và đầu tiên tại Đông Nam Á được JCI - Ủy ban Thẩm định quốc tế (Hoa Kỳ) trao chứng nhận danh giá JCI Enterprise (JCI Hệ thống).

Sự cộng hưởng giữa các hoạt động hợp tác quốc tế như chuyến thăm của Đại học Wonkwang và các diễn đàn khoa học chuyên sâu như PAF, ACP cho thấy nỗ lực liên tục của Bệnh viện Phương Nam và Tập đoàn Y tế Phương Châu về cam kết chuyên môn và an toàn trong y tế và phụng sự sức khỏe cộng đồng.