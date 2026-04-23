BV Phương Nam bóc tách nhân xơ phức tạp trong tử cung to như thai 5 tháng

Đa nhân xơ, phân bố nhiều vị trí với kích thước lớn

Khai thác bệnh sử, ghi nhận trước đó bệnh nhân thường xuyên bị đau bụng âm ỉ kéo dài, mệt mỏi. Những triệu chứng âm ỉ này, không chỉ gây khó chịu mà còn khiến cuộc sống bị đảo lộn, sức khỏe suy giảm rõ rệt. Tuy nhiên đến khi tình trạng ngày càng nặng, chị nhập viện trong tình đau bụng dữ dội, ra huyết âm đạo, mệt lả.

Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Tài - Bác sĩ Sản Phụ khoa Bệnh viện Phương Nam (Thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) cho biết, qua thăm khám lâm sàng, ghi nhận tử cung của bệnh nhân to bất thường, tương đương thai gần 20 tuần, lệch về bên trái. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy đây không phải là một khối u đơn lẻ mà là đa nhân xơ, phân bố nhiều vị trí với kích thước lớn.

"Trong đó, khối u chính tại đáy tử cung lệch trái và nhiều khối u phụ nằm rải rác ở mặt trước, mặt sau và vùng thân eo tử cung. Chính cấu trúc "ma trận" u xơ này khiến ca phẫu thuật phức tạp hơn gấp nhiều lần so với những trường hợp u xơ đơn lẻ", bác sĩ Tài phân tích.

Ê-kíp Bệnh viện Phương Nam trong phòng mổ

Thách thức vừa loại bỏ 4 khối u xơ vừa giữ tử cung

Theo bác sĩ Tài, ca phẫu thuật là một bài toán khó về kỹ thuật lẫn tâm lý. Bởi tử cung bệnh nhân không còn giữ được hình thái bình thường mà biến dạng, lệch trục do hệ thống đa nhân xơ phân bổ phức tạp. Quá trình bóc tách đa vị trí tiềm ẩn rủi ro chảy máu ồ ạt, đòi hỏi kỹ năng cầm máu tốt và tập trung cao độ. Bên cạnh đó, tình trạng mô tử cung kém đàn hồi càng làm tăng nguy cơ tổn thương diện rộng.

"Áp lực lớn nhất là làm sao bóc tách được hết các khối u nhưng vẫn giữ được tử cung, đồng thời kiểm soát chảy máu ở mức tối thiểu", bác sĩ Tài bày tỏ.

Ca mổ đòi hỏi tay nghề và kiểm soát chính xác

Bóc tách ma trận u xơ tại các vị trí hiểm yếu

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Phương Nam quyết định thực hiện phương án bóc tách toàn bộ 4 khối nhân xơ trong một ca phẫu thuật. Sau khi tiếp cận ổ bụng thuận lợi, các phẫu thuật viên nhanh chóng xác định tọa độ của từng vị trí khối u để tiến hành bóc tách lần lượt tại các vị trí hiểm yếu: đáy, mặt trước, mặt sau và thân tử cung.

Quá trình này đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối; chỉ cần một sai lệch nhỏ về độ sâu hay mức độ xâm lấn cũng dẫn đến nguy cơ chảy máu ồ ạt. Với sự khéo léo và tập trung cao độ, ê-kíp đã kiểm soát thành công các diện bóc tách, sau đó khâu phục hồi cơ tử cung bằng chỉ chuyên dụng để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ cao. Ca mổ diễn ra thành công, ê-kíp loại bỏ khối u thành công và bảo tồn vẹn nguyên tử cung cho người bệnh.

4 khối u được bóc tách trọn vẹn

Bảo tồn thiên chức làm mẹ: Ý nghĩa nhân văn sau ca đại phẫu phức tạp

Thành công của ca đại phẫu không chỉ dừng lại ở việc loại bỏ hoàn toàn các khối u "khủng", mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi bảo tồn vẹn nguyên khả năng sinh sản cho người bệnh. Việc giữ lại tử cung giúp bệnh nhân tránh được những sang chấn tâm lý nặng nề và đảm bảo chất lượng cuộc sống bền vững sau điều trị.

Chia sẻ về lý do quyết định thực hiện ca đại phẫu này tại Bệnh viện Phương Nam, chị H. cho biết mình vốn là khách hàng từng thăm khám tại nhiều chi nhánh thuộc Hệ thống Y tế Phương Châu. Chính sự am hiểu về năng lực chuyên môn và sự chăm sóc chu đáo của đội ngũ y bác sĩ trong toàn hệ thống đã giúp chị hoàn toàn tin tưởng đội ngũ Bệnh viện Phương Nam (TP.HCM).

Trên thực tế, bảo tồn tử cung trong các ca đa nhân xơ luôn là một thách thức nghiệt ngã, phụ thuộc lớn vào số lượng, vị trí khối u và khả năng kiểm soát xuất huyết của ê-kíp. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của y học hiện đại, những ca bệnh tưởng chừng bất khả thi nay đã tìm thấy hy vọng mới. Tại Trung tâm Phẫu thuật Nội soi Phụ khoa - Bệnh viện Phương Nam, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm đã và đang hiện thực hóa mục tiêu điều trị bảo tồn, ngay cả với những ca đa nhân xơ phức tạp nhất.

Theo bác sĩ Tài, ca bệnh này là hồi chuông cảnh báo u xơ tử cung thường âm thầm xâm lấn mà không có triệu chứng rõ rệt. Đến khi phát hiện, bệnh thường đã bước vào giai đoạn biến chứng, đe dọa trực tiếp đến thiên chức làm mẹ. Do đó, việc thăm khám phụ khoa định kỳ là "chìa khóa vàng" để phát hiện sớm, theo dõi sát sao và can thiệp kịp thời, bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của phái đẹp.

Chị H. hoàn toàn hồi phục sau ca phẫu thuật

