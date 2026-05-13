BV Phương Nam phát triển Trung tâm Thẩm mỹ và Sàn chậu chuyên sâu cho phụ nữ

Sau khi đến thăm khám tại Trung tâm Thẩm mỹ & Sàn chậu Bệnh viện Phương Nam, TP.HCM (Thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu), chị được điều trị theo phác đồ cá thể hóa: Kết hợp vật lý trị liệu bằng máy phản hồi sinh học để phục hồi nhóm cơ suy yếu và dùng công nghệ Laser trẻ hóa mô niêm mạc. Kết quả sau liệu trình, chị H. không chỉ kiểm soát hoàn toàn việc tiểu tiện mà còn tìm lại được sự tự tin, thăng hoa trong đời sống lứa đôi.

"Việc phục hồi đúng cách đã giúp tôi trút bỏ gánh nặng tâm lý bấy lâu, cảm giác như mình được hồi sinh lần thứ hai để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn, yêu đời hơn", chị H. chia sẻ.

Các bác sĩ trong một ca phẫu thuật

Khi sức khỏe sàn chậu bị lãng quên

Theo chuyên gia, sàn chậu đóng vai trò như một "giỏ đỡ" quan trọng, giữ cho các cơ quan như tử cung, bàng quang và trực tràng nằm đúng vị trí. Tuy nhiên, sau quá trình mang thai, sinh nở hoặc do lão hóa tự nhiên, hệ thống này thường bị suy yếu.

Thực tế tại Việt Nam, nhiều phụ nữ vẫn còn tâm lý e ngại, coi các vấn đề như són tiểu, sa tử cung hay sự thay đổi về thẩm mỹ vùng kín là "chuyện hiển nhiên" của tuổi tác. Họ âm thầm chịu đựng sự bất tiện trong sinh hoạt và sự rạn nứt trong đời sống lứa đôi.

Thấu hiểu điều đó, Trung tâm Thẩm mỹ & Sàn chậu chuyên sâu tại Bệnh viện Phương Nam ra đời với sứ mệnh: Không chỉ chữa lành bệnh lý, mà còn phục hồi chất lượng sống và sự tự tin trọn vẹn cho phụ nữ.

Phục hồi sàn chậu, thẩm mỹ phụ khoa, công nghệ năng lượng

Không còn nỗi lo "dở khóc dở cười" vì són tiểu khi cười lớn hay hắt hơi. Trung tâm ứng dụng máy phản hồi sinh học (Biofeedback) kết hợp với vật lý trị liệu chuyên sâu. Phương pháp này giúp người bệnh cảm nhận và điều khiển lại nhóm cơ sàn chậu một cách chính xác, mang lại hiệu quả bền vững mà không cần dùng thuốc hay dao kéo.

Thẩm mỹ vùng kín (thay bằng thẩm mỹ phụ khoa) tại Bệnh viện Phương Nam không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bên ngoài. Đó là sự kết hợp giữa tạo hình thẩm mỹ (tái tạo vùng kín) và phục hồi chức năng cơ vòng, giúp cải thiện cảm giác và sự tự tin trong đời sống vợ chồng. Mỗi ca tiểu phẫu đều được thực hiện trong môi trường vô trùng tuyệt đối, đảm bảo tính thẩm mỹ cao và độ an toàn tối đa.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng ứng dụng các dòng máy Laser và sóng RF (Radio Frequency) hiện đại bậc nhất, mang đến giải pháp điều trị khô hạn, trẻ hóa mô vùng kín và cải thiện sắc tố một cách nhẹ nhàng. Nhiệt lượng thông minh kích thích sản sinh collagen và elastin tự nhiên, giúp niêm mạc dày hơn, ẩm mượt hơn và đàn hồi hơn chỉ sau vài liệu trình ngắn.

Phục hồi đúng cách - Hạn chế xâm lấn - Tự tin trọn vẹn

Tại Bệnh viện Phương Nam, Trung tâm Thẩm mỹ & Sàn chậu không chỉ là nơi điều trị, mà là điểm tựa chuyên sâu giúp phụ nữ tái định nghĩa sự tự tin. Mỗi liệu trình tại đây đều được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về cơ thể phái đẹp. Chúng tôi ưu tiên tối đa các phương pháp phục hồi sàn chậu không phẫu thuật, kết hợp nhịp nhàng giữa vật lý trị liệu và công nghệ máy phản hồi sinh học hiện đại.

Định hướng "can thiệp đúng mức" giúp loại bỏ nỗi lo đau đớn hay biến chứng, mở ra hành trình hồi phục nhẹ nhàng. Đó không chỉ là sự cải thiện về sức khỏe hay thẩm mỹ, mà là chìa khóa để mỗi người phụ nữ nhanh chóng trở lại nhịp sống thường nhật với tâm thế thoải mái, chủ động và tràn đầy kiêu hãnh.

Gói trọn tâm tình trong hành trình nâng niu phái đẹp

Trung tâm Thẩm mỹ & Sàn chậu chuyên sâu tại Bệnh viện Phương Nam được định vị là người đồng hành tin cậy, nơi mỗi người phụ nữ đều được lắng nghe và thấu hiểu những nỗi niềm khó gọi tên nhất. Tại đây, hành trình phục hồi không chỉ dừng lại ở việc cải thiện sức khỏe thể chất mà còn là quá trình khơi dậy sự tự tin và bản lĩnh vốn có của phái đẹp.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa đội ngũ chuyên gia đầu ngành tâm huyết cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, vận hành theo quy trình đạt chuẩn quốc tế chính là bảo chứng cho chất lượng tại Trung tâm. Mỗi dịch vụ, mỗi phác đồ điều trị đều được xây dựng giúp chị em an tâm tuyệt đối để tận hưởng cuộc sống rạng rỡ và trọn vẹn nhất theo cách riêng của mình.