BV Phương Nam phẫu thuật nội soi treo tử cung cho bệnh nhân sa tạng chậu nặng

Nỗi niềm "khó nói" suốt 2 năm ròng

Khai thác bệnh sử, cô T. cho biết, suốt gần 2 năm, cô phải sống chung với cảm giác khó chịu âm ỉ ở vùng kín. Ban đầu chỉ là những lần đi tiểu lắt nhắt, tiểu không hết, phải thức dậy nhiều lần trong đêm. Cô nghĩ đó chỉ là dấu hiệu tuổi tác nên cố gắng chịu đựng và tự thích nghi với cơ thể mình.

"Lúc đầu tôi chỉ thấy hơi khó chịu, đi tiểu nhiều lần nhưng nghĩ chắc do lớn tuổi nên cố gắng chịu đựng, nói ra thì thấy ngại. Sau này thấy khối sa lộ rõ hơn, đi đứng hay sinh hoạt đều vướng víu nên mới quyết định đi khám", cô T. chia sẻ.

Khi đến Bệnh viện Phương Nam, TP.HCM (thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) thăm khám, các bác sĩ xác định cô bị sa bàng quang độ III kèm sa tử cung độ II trên nền nhiều bệnh lý nội khoa như tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và từng phẫu thuật tuyến giáp trước đó.

Theo các bác sĩ, đây là bệnh lý không hiếm gặp ở phụ nữ sinh thường nhiều lần và đã mãn kinh lâu năm. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là không phải trường hợp nào cũng bắt buộc cắt bỏ tử cung để điều trị.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau ca phẫu thuật, bảo tồn tử cung

Phẫu thuật nội soi treo bàng quang - tử cung theo theo kỹ thuật Pectopexy

Sau khi đánh giá toàn diện mức độ sa cơ quan vùng chậu, tình trạng sức khỏe cũng như các nguy cơ đi kèm, bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Phụng Thống cùng ê-kíp Bệnh viện Phương Nam đã quyết định lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi treo bàng quang - tử cung theo kỹ thuật Pectopexy kết hợp phục hồi thành sau âm đạo, với mục tiêu vừa cải thiện triệu chứng vừa bảo tồn tử cung khi còn phù hợp.

Trong ca mổ, ê-kíp tiến hành bóc tách hệ thống nâng đỡ vùng chậu, bộc lộ dây chằng lược hai bên và đặt mảnh ghép cố định nhằm đưa tử cung cùng bàng quang trở về đúng vị trí giải phẫu tự nhiên.

Nhờ được đánh giá kỹ lưỡng trước phẫu thuật và thực hiện bằng kỹ thuật nội soi ít xâm lấn, toàn bộ ca mổ diễn ra an toàn, hạn chế mất máu và hỗ trợ người bệnh hồi phục thuận lợi hơn sau điều trị.

Các bác sĩ trong ca phẫu thuật với tiêu chí bảo tồn tối đa cho người bệnh

Kỹ thuật Pectopexy - Bước tiến mới trong điều trị sa tạng chậu

Theo các chuyên gia, kỹ thuật Pectopexy là bước tiến mới trong điều trị sa tạng chậu với nhiều ưu điểm vượt trội:

Bảo tồn cơ quan: Giúp người bệnh giữ được tử cung, tránh những tác động tâm lý và sinh lý sau phẫu thuật.

Tối ưu hóa giải phẫu: Sử dụng mảnh ghép cố định để đưa tử cung và bàng quang về đúng vị trí tự nhiên, đảm bảo độ bền vững cao.

Hồi phục nhanh: Kỹ thuật nội soi ít xâm lấn giúp hạn chế mất máu, giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian nằm viện.

Đối với nhiều phụ nữ, tử cung không đơn thuần là một cơ quan sinh học mà còn gắn liền với thiên chức làm mẹ và những giá trị rất riêng của người phụ nữ trong từng chặng đường cuộc sống. Đặc biệt, ở những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nội khoa đi kèm, việc ưu tiên các phương pháp phẫu thuật nội soi ít xâm lấn mang ý nghĩa quan trọng, giúp giảm nguy cơ trong mổ, hạn chế mất máu và tạo điều kiện hồi phục nhanh, nhẹ nhàng hơn sau phẫu thuật.

Với định hướng hạn chế xâm lấn, mỗi can thiệp tại Trung tâm Phẫu thuật Nội soi Phụ khoa chuyên sâu - Xâm lấn tối thiểu Bệnh viện Phương Nam được thực hiện chính xác, giúp ít mất máu, giảm đau sau phẫu thuật, hạn chế biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục và đảm bảo tính thẩm mỹ. Đồng thời, ưu tiên bảo tồn chức năng sinh sản trong những trường hợp phù hợp.