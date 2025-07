BV Quốc tế City đạt Top 10 Trung tâm Hỗ trợ sinh sản tốt nhất Việt Nam

Chương trình do Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo phối hợp cùng Liên Hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của các doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng đất nước, hội nhập kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và thế giới.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Center - Bệnh viện Quốc tế City tự hào được vinh danh Top 10 Trung tâm Hỗ trợ sinh sản tốt nhất Việt Nam

"The Best of Vietnam 2025" là một chương trình uy tín, nơi các thương hiệu hàng đầu được đánh giá dựa trên tiêu chí khắt khe từ góc nhìn của người tiêu dùng Việt Nam và quá trình thẩm định chuyên nghiệp của Ban tổ chức. Giải thưởng này là một minh chứng đáng tin cậy cho chất lượng dịch vụ và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Quốc tế City.

Nằm trong hệ sinh thái của Khu Y tế Kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-la, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Center – Bệnh viện Quốc tế City là bệnh viện tiên phong khu vực cửa ngõ phía Tây cung cấp cho các gia đình dịch vụ hỗ trợ sinh sản chất lượng 5 sao với chi phí phù hợp và tối ưu nhất.

Phác đồ cá thể hóa

Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Sản – Bệnh viện Quốc tế City áp dụng các phác đồ điều trị tiên tiến nhất thế giới và linh hoạt phối hợp đa phương thức điều trị cho từng bệnh nhân, hướng tới một chu kì điều trị hiệu quả với chi phí hợp lí nhất. Tỉ lệ thụ tinh bằng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Quốc tế City luôn giữ mức cao và đáng tin cậy.

Công nghệ nuôi phôi timelapse kết hợp AI

Trung tâm được trang bị phòng Lab đạt chuẩn quốc tế ISO 6, đảm bảo môi trường nuôi cấy phôi an toàn và kiểm soát nghiêm ngặt. Nhờ kỹ thuật nuôi cấy chuyên biệt, tỉ lệ tạo phôi luôn duy trì ở mức cao. Nổi bật là công nghệ Timelapse kết hợp AI, giúp theo dõi phôi liên tục trong tủ nuôi cấy. Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đánh giá chất lượng phôi dựa trên hình thái và động học, từ đó, các chuyên gia có thể dự đoán chính xác tỷ lệ làm tổ, lựa chọn phôi có chất lượng tốt nhất, giúp tăng cơ hội đậu thai.

ThS.BS. Trần Quốc Thành – Giám đốc Điều hành đại diện Bệnh viện Quốc tế City nhận giải thưởng

Công nghệ theo dõi phôi và noãn 24/7

Phôi và noãn được trữ đông bằng công nghệ thủy tinh hóa. Sau đó được lưu trữ trong Bình Cryobio 6S với chức năng tự động làm đầy ni-tơ lỏng, có thể theo dõi và cảnh báo 24/7 giúp cho phôi, noãn luôn ở môi trường an toàn -196 độ C. Đến thời điểm chuyển phôi, các chuyên gia sẽ sử dụng kỹ thuật rã phôi Ultra Fast Warming để rã phôi nhanh chỉ trong 1 phút. Nhờ đó, tỉ lệ phôi sống sau rã đông đạt ~100%, đặc biệt hữu ích cho các ca chuyển phôi ngày 5, ngày 6 (phôi nang).

Phối hợp đa phương thức Hỗ trợ sinh sản - Nam khoa – Phụ khoa - Hỗ trợ tâm lý

Trung tâm Hỗ Trợ Sinh Sản – Bệnh viện Quốc tế City hiểu rằng, mỗi hành trình sinh sản đều là những câu chuyện khác biệt, đôi khi hành trình làm IVF cũng có thể đem lại nhiều căng thẳng về mặt tâm lý. Việc hỗ trợ tâm lý sẽ giúp các cặp vợ chồng giải tỏa những khó khăn và căng thẳng trong suốt quá trình điều trị. Với sự phát triển của y học hiện đại, các trường hợp hiếm muộn do nam giới đã được xử lý bằng kỹ thuật phẫu thuật tinh hoàn lấy tinh trùng tiên tiến như TESE hay Micro TESE. Các kỹ thuật này được thực hiện bởi các chuyên gia nam khoa hàng đầu tại khu vực Miền Nam, Việt Nam. Với lợi thế là Bệnh viện đa khoa, Trung tâm linh hoạt đưa ra phác đồ điều trị phối hợp đa phương thức giúp cho các gia đình sớm đón được thiên thần nhỏ.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Quốc tế City cam kết mang đến kết quả viên mãn cho các gia đình trên hành trình tìm con đầy thiêng liêng

Nằm trong hệ sinh thái Khu y tế Kỹ thuật cao, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản đã trở thành nơi khám chữa bệnh đáng tin cậy, giúp cho hàng trăm cặp vợ chồng hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ. Madam Trần Thị Lâm – Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm luôn tâm huyết làm sao để Khu y tế trở thành một nơi chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân TP.HCM, từ một mầm sống nhỏ cho đến người trưởng thành, từ những em bé đến ông bà trong gia đình. Năm 2025, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản đã đánh dấu một bước tiến mới của Bệnh viện trong hành trình phát triển sắp tới, mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

ThS.BS Trần Quốc Thành – Giám đốc Điều hành Bệnh viện Quốc tế City cho biết: "Trong nhịp sống hiện đại, nhiều cặp vợ chồng phải đối mặt với nỗi lo hiếm muộn. Chúng tôi thấu hiểu những áp lực, những hạnh phúc chưa trọn vẹn và hơn ai hết, chúng tôi mong muốn mang đến cho họ cơ hội được chào đón những thiên thần nhỏ bé với mức chi phí hợp lý. Trung tâm Hỗ trợ sinh sản ra đời không chỉ là tâm huyết của chủ đầu tư, ban lãnh đạo hay đội ngũ y bác sĩ mà còn là lời cam kết mang đến hy vọng, kết quả viên mãn bằng những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến hàng đầu thế giới, có tỷ lệ thành công cao cho các gia đình trên hành trình đầy thiêng liêng này".

Bác sĩ Trần Quốc Thành chia sẻ thêm Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Center của Bệnh viện Quốc tế City cam kết sẽ đồng hành cùng các cặp vợ chồng, cung cấp cho các gia đình dịch vụ hỗ trợ sinh sản chất lượng 5 sao với chi phí phù hợp và tối ưu nhất để các cặp đôi có thể chạm đến giấc mơ hạnh phúc trọn vẹn.