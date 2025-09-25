BV Quốc tế City ra mắt: Trung tâm Thẩm mỹ - Y học tái tạo, Pk Quốc tế

Sự kiện không chỉ khẳng định định vị Bệnh viện Quốc tế City là điểm đến chuẩn quốc tế - an toàn - hiệu quả, mà còn đánh dấu sự hòa quyện hoàn hảo giữa y khoa tiên tiến và thẩm mỹ hiện đại, nơi sức khỏe được chăm sóc trọn vẹn và vẻ đẹp được tỏa sáng bền vững.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Hoa Lâm, Khu y tế Kỹ thuật cao và Bệnh viện Quốc tế City cùng lên cắt băng khánh thành.

Tại sự kiện, BS.CKII Đặng Quang Thuyết - Phó Giám đốc Y khoa, Phụ trách Trung tâm Thẩm mỹ - Y học tái tạo và ThS.BS Trần Như Hải - Cố vấn chuyên môn, Trưởng Phòng khám Quốc tế, nhận quyết định phụ trách như một lời cam kết về chất lượng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, an toàn, đúng thông điệp: ‘Nghệ thuật của sắc đẹp - Khoa học của niềm tin’.

ThS.BS. Trần Quốc Thành - Giám đốc Điều hành và TS.BS. Tạ Thị Thanh Thủy - Giám đốc Y khoa trao quyết định phụ trách cho BS.CKII. Đặng Quang Thuyết và ThS.BS. Trần Như Hải.

Trung tâm thẩm mỹ và Y học tái tạo: Nghệ thuật của sắc đẹp - Khoa học của niềm tin

Tại Bệnh viện Quốc tế City, Trung tâm Thẩm mỹ & Y học tái tạo không chỉ là nơi kiến tạo nhan sắc mà còn là điểm hẹn của sự tinh tế, chuẩn mực và an toàn tuyệt đối. Ở đây, sắc đẹp được nâng tầm thành một hành trình nghệ thuật, được bảo chứng bởi khoa học và y khoa hiện đại.

Giá trị cốt lõi làm nên uy tín của trung tâm chính là đội ngũ bác sĩ hàng đầu, giàu kinh nghiệm, tận tâm trong từng chi tiết. Mỗi khách hàng bước vào trung tâm được tiếp cận lộ trình thẩm mỹ cá thể hóa, được bác sĩ tư vấn sâu dựa trên chỉ số khuôn mặt, sức khỏe tổng thể và mong muốn cá nhân. Chính sự tinh chỉnh riêng biệt này tạo nên dấu ấn khác biệt - một giải pháp vừa khoa học, vừa an toàn, mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao nhất.

ThS.BS. Trần Quốc Thành - Giám đốc Điều hành BV Quốc tế City phát biểu chào mừng

Điểm nhấn khác biệt của Trung tâm Thẩm mỹ & Y học tái tạo, Bệnh viện Quốc tế City là đơn vị Gây mê - Hồi sức đạt chuẩn quốc tế. Toàn bộ quy trình được kiểm soát chặt chẽ; đội ngũ gây mê giàu kinh nghiệm phối hợp hệ thống giám sát hiện đại, bảo đảm an toàn trong mọi can thiệp.

Trung tâm cung cấp hệ sinh thái dịch vụ đa dạng: phẫu thuật thẩm mỹ, thẩm mỹ nội khoa, y học tái tạo, soi da chuyên sâu và nhiều giải pháp làm đẹp tiên tiến, mang đến không chỉ diện mạo mới mà còn sự tái sinh về sức khỏe lẫn tinh thần.

Với triết lý ‘Nghệ thuật của sắc đẹp - Khoa học của niềm tin’, trung tâm khẳng định vị thế biểu tượng mới của thẩm mỹ y khoa chuẩn quốc tế tại Việt Nam - nơi hội tụ an toàn, vẻ đẹp đích thực và niềm tin.

Phòng khám Quốc tế: Nâng tầm trải nghiệm chăm sóc sức khỏe chuẩn 5 sao

Phòng khám Quốc tế tại Bệnh viện Quốc tế City được xem là ‘biểu tượng mới’ của y tế cao cấp, mang đến trải nghiệm vượt trội cho khách hàng trong và ngoài nước. Điểm nhấn khác biệt là mô hình ‘trợ lý y tế cá nhân’, đồng hành từ khâu tiếp đón, thăm khám đến hoàn tất quy trình, mang lại sự an tâm, thoải mái như ở một ‘khách sạn y tế’ chuẩn 5 sao

Phòng khám Quốc tế Bệnh viện Quốc tế City sẽ mang đến trải nghiệm vượt trội, khác biệt dành cho khách hàng nước ngoài

Phòng khám Quốc tế được thiết kế sang trọng, hiện đại với không gian nghỉ ngơi riêng biệt, mang đến cảm giác thư thái cho khách hàng. Kết hợp đội ngũ y bác sĩ giỏi, trang thiết bị tiên tiến và dịch vụ chăm sóc chuẩn 5 sao, phòng khám khẳng định vị thế điểm đến y tế đẳng cấp quốc tế.

Khẳng định uy tín bằng nhiều giải thưởng danh giá

Bệnh viện Quốc tế City liên tục khẳng định vị thế trên bản đồ y tế quốc tế. Năm 2023, bệnh viện là đơn vị hiếm hoi tại Việt Nam đạt chứng nhận AACI của Hoa Kỳ - chuẩn mực hàng đầu về chất lượng và an toàn người bệnh. Đến 2025, Bệnh viện tiếp tục được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu xuất sắc Châu Á nhờ dịch vụ chất lượng, uy tín thương hiệu và đóng góp cộng đồng.

Cam kết: Hội tụ y khoa tiên tiến và công nghệ tái tạo hiện đại

Điểm nhấn đặc biệt của Trung tâm Thẩm mỹ - Y học tái tạo và Phòng khám Quốc tế là thông điệp ‘khỏe đẹp toàn diện’. Tại đây, y khoa hiện đại được kết hợp hài hòa với công nghệ tái tạo, mang lại giải pháp chăm sóc trọn vẹn: từ cải thiện sức khỏe bên trong đến tôn vinh vẻ đẹp bên ngoài. Mỗi khách hàng không chỉ được trải nghiệm dịch vụ khám chữa bệnh đẳng cấp, mà còn cảm nhận sự thoải mái về tinh thần, tái tạo sắc đẹp và sự tự tin.

ThS.BS. Trần Quốc Thành - Giám đốc Điều hành chia sẻ:’Chúng tôi cam kết xây dựng Trung tâm Thẩm mỹ - Y học tái tạo và Phòng khám Quốc tế thành nơi hội tụ giữa y khoa và thẩm mỹ, giữa chuẩn mực quốc tế và sự tận tâm trong chăm sóc. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc điều trị, mà còn là giúp khách hàng được trải nghiệm dịch vụ khám chữa bệnh đẳng cấp, đồng thời luôn tự tin, rạng ngời vẻ đẹp tươi trẻ từ bên ngoài. Đây chính là giá trị cốt lõi mà chúng tôi luôn hướng đến’.

Luôn đặt khách hàng ở trung tâm, Trung tâm Thẩm mỹ - Y học tái tạo và Phòng khám Quốc tế của Bệnh viện Quốc tế City xây dựng hệ sinh thái dịch vụ khép kín, đa dạng và an toàn, từ khám tổng quát, chuyên khoa, phẫu thuật đến thẩm mỹ tiên tiến. Với chiến lược dài hạn, các trung tâm của bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức y khoa uy tín, cập nhật công nghệ tiên tiến và xây dựng đội ngũ nhân lực đạt chuẩn quốc tế.

Bệnh viện Quốc tế City Số 3, Đường 17A, Phường An Lạc, TP.HCM

Fanpage: https://www.facebook.com/BenhVienQuocTeCity




