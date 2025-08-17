BV thẩm mỹ SaiGon Young khẳng định vị thế với lễ chuyển giao công nghệ Plasma Gold

BS. Dương Văn Tươi - CTHĐ quản trị BVTM Saigon Young và ông Mai Xuân Dưỡng - Founder Mai Hân Group đại diện Plasma Gold đã ký kết chuyển giao công nghệ thành công

Hoàn thiện "mảnh ghép" chăm sóc hậu phẫu chuyên sâu

Sự kiện ký kết và hội thảo chuyên đề "Nâng cao giải pháp quản lý lành thương và ngừa sẹo sau phẫu thuật" đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của ban lãnh đạo hai đơn vị cùng đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia trong ngành.

Trong ngành thẩm mỹ hiện đại, một ca phẫu thuật thành công không chỉ dừng lại ở kết quả tạo hình mà còn phụ thuộc rất lớn vào quá trình hồi phục sau đó. Thấu hiểu điều này, BVTM SaiGon Young đã chủ động tìm kiếm và ứng dụng Plasma Gold như một "mảnh ghép" quan trọng, giúp hoàn thiện quy trình chăm sóc khép kín, nâng cao trải nghiệm và tối ưu hóa kết quả thẩm mỹ lâu dài cho khách hàng.

Tập thể đội ngũ SaiGon Young khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành thẩm mỹ

Một chuyên gia tại Bệnh viện Thẩm mỹ SaiGon Young chia sẻ: "Tại SaiGon Young, chúng tôi tin rằng một ca phẫu thuật thành công phải bao gồm cả quá trình hồi phục hoàn hảo. Việc đưa công nghệ Plasma Gold vào ứng dụng hơn 1 tháng qua bước đầu đã mang lại các tín hiệu tích cực trong giảm viêm và phục hồi hậu phẫu cho bệnh nhân, chúng tôi hy vọng đây sẽ là một giải pháp chiến lược giúp chúng tôi giải quyết bài toán lành thương, giảm thiểu tối đa nỗi lo về sẹo, đảm bảo khách hàng không chỉ đẹp mà còn thực sự an toàn và hài lòng".

Luôn trăn trở về những "điểm chạm" còn bỏ ngỏ trong ngành, SaiGon Young đã mạnh dạn trở thành đơn vị khai phá sâu vào lĩnh vực chăm sóc hậu phẫu và quản lý sẹo - một khâu then chốt nhưng thường chưa được đầu tư đúng mức. Chương trình "Nâng cao giải pháp quản lý lành thương và ngừa sẹo sau phẫu thuật" chính là tuyên ngôn mạnh mẽ cho hướng đi chiến lược này. Đây không chỉ là một sự kiện chuyển giao công nghệ đơn thuần, mà còn là bước đi cụ thể hóa cam kết của SaiGon Young trong việc xóa bỏ rào cản tâm lý và nỗi lo về sẹo, giúp khách hàng tự tin tận hưởng kết quả thẩm mỹ một cách trọn vẹn.

Không khí sôi nổi diễn ra tại sự kiện bàn giao công nghệ Plasma Gold

Công nghệ Plasma Gold - Đa ứng dụng, hiệu quả vượt trội

Tại sự kiện, các khách mời đã có cơ hội trải nghiệm thực tế bộ ba công nghệ Plasma lạnh (Cold Plasma), Fractional Plasma và Single Dot Plasma. Công nghệ đã chứng minh được tiềm năng ứng dụng lâm sàng rộng rãi, từ thẩm mỹ ngoại khoa đến các ứng dụng nội khoa, trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ.

Đặc biệt, công nghệ Plasma lạnh với cơ chế diệt khuẩn, kiểm soát viêm, kích thích tăng sinh tế bào mà không gây tổn thương nhiệt đã mở ra một hướng đi mới trong việc chăm sóc các vết thương hở, vết mổ sau phẫu thuật, và cả các tổn thương da do rạn, mụn.

Ông Mai Xuân Dưỡng - Đại diện Plasma Gold cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự khi hợp tác cùng một đơn vị uy tín và có tầm nhìn như BVTM SaiGon Young. Việc ứng dụng Plasma Gold vào quy trình hậu phẫu không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến kết quả thẩm mỹ toàn diện của khách hàng. Đây là minh chứng cho thấy công nghệ của chúng tôi đang ngày càng khẳng định được giá trị thực tiễn trong ngành y tế thẩm mỹ".

Dấu ấn gắn kết tại sự kiện bàn giao công nghệ Plasma Gold

Giải pháp đột phá từ Plasma Gold tại BVTM SaiGon Young

Thiết bị Plasma Gold tích hợp đa công nghệ mang lại giải pháp toàn diện, tác động hiệu quả trên nhiều phương diện:

1. Trong phẫu thuật và hồi phục:

Đẩy nhanh quá trình lành thương: Kích thích tăng sinh collagen và elastin, giúp vết mổ, vết thương mau lành.

Ngăn ngừa sẹo và giảm viêm nhiễm: Cơ chế Plasma lạnh giúp diệt khuẩn bề mặt, giảm nguy cơ nhiễm trùng, từ đó hạn chế hình thành sẹo xấu.

Tối ưu hóa kết quả thẩm mỹ: Đảm bảo vùng phẫu thuật hồi phục nhanh, phẳng mịn, giữ được vẻ đẹp tự nhiên.

2. Trong chăm sóc và điều trị da - tóc chuyên sâu:

Hỗ trợ hiệu quả trong điều trị mụn, viêm da cơ địa, sẹo rỗ.

Xử lý các vấn đề bề mặt như mụn cóc, mụn ruồi, mụn thịt, u nhú lành tính.

Làm sáng và tái tạo bề mặt da, se khít lỗ chân lông.

Kích thích mọc tóc, hỗ trợ cải thiện tình trạng nang tóc yếu.

Sự hợp tác giữa BVTM SaiGon Young và Plasma Gold được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều dịch vụ mới, không chỉ mang lại giá trị cho khách hàng mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành thẩm mỹ công nghệ cao tại Việt Nam.

Chủ đề “Nâng cao giải pháp quản lý lành thương, ngừa sẹo tại BVTM SaiGon Young

BỆNH VIỆN THẨM MỸ SAIGON YOUNG