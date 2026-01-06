BV Thống Nhất triển khai hiệu quả mô hình quản lý toàn diện bệnh vảy nến

Do đó, xu hướng điều trị hiện nay không chỉ chú trọng làm lành tổn thương da, mà còn hướng tới một mô hình quản lý toàn diện, nhằm phát hiện sớm và kiểm soát các bệnh đồng mắc, từ đó cải thiện tối ưu chất lượng sống cho người bệnh.

Vảy nến: Bệnh lý toàn thân cần góc nhìn đa chiều

Biểu hiện điển hình của vảy nến là các mảng da đỏ, bong vảy, gây ngứa, đau rát và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, thẩm mỹ. Tuy nhiên, mối lo ngại lớn hơn nằm ở những tổn thương "vô hình". Người mắc vảy nến có nguy cơ cao phải đối mặt với hàng loạt bệnh lý đi kèm như viêm khớp vảy nến, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa và bệnh thận mạn tính. Các bệnh đồng mắc này thường diễn tiến âm thầm và dễ bị bỏ sót nếu chỉ tập trung điều trị triệu chứng ngoài da.

Quản lý toàn diện: Chìa khóa trong điều trị vảy nến hiện đại

Theo các chuyên gia Da liễu, để đạt hiệu quả tối ưu và lâu dài, việc điều trị vảy nến không thể dừng lại ở việc cải thiện triệu chứng da. Người bệnh cần được tầm soát, đánh giá và phối hợp điều trị các bệnh lý liên quan ngay từ sớm.

Trao đổi với chúng tôi, TS-BS Trần Nguyên Ánh Tú - Phụ trách khoa Da liễu - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Thống Nhất nhấn mạnh: "Bệnh vảy nến là bệnh da viêm mạn tính, không chỉ biểu hiện ở da mà còn có nguy cơ tổn thương các cơ quan khác, khiến bệnh nhân có thể mắc các bệnh đồng mắc kèm theo như viêm khớp vảy nến, bệnh thận mạn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường… Chính vì vậy, quản lý bệnh vảy nến một cách toàn diện không chỉ điều trị thương tổn da, mà còn tầm soát và phối hợp điều trị các bệnh kèm theo cho bệnh nhân".

Thế mạnh vượt trội từ mô hình đa chuyên khoa tại Bệnh viện Thống Nhất

TS-BS Trần Nguyên Ánh Tú cho biết thêm, mô hình quản lý toàn diện bệnh nhân vảy nến chính là một thế mạnh nổi bật của khoa, được triển khai hiệu quả nhờ môi trường bệnh viện đa chuyên khoa.

"Đây cũng chính là thế mạnh của khoa chúng tôi khi có mô hình quản lý toàn diện cho bệnh nhân vảy nến trong Bệnh viện đa chuyên khoa. Bởi vì ngay trong cùng lần khám, người bệnh không chỉ được điều trị thương tổn da mà còn được các bác sĩ tầm soát và đánh giá các bệnh lý đồng mắc thường gặp", TS-BS Trần Nguyên Ánh Tú nói.

Điểm ưu việt của mô hình nằm ở sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa như Cơ Xương Khớp, Tim mạch, Nội tiết, Tiêu hóa… ngay trong cùng một hệ thống. Khi phát hiện bất thường, bệnh nhân sẽ được hội chẩn và điều trị phối hợp kịp thời, giúp tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí và tránh tình trạng điều trị manh mún, gián đoạn.

Giảm gánh nặng điều trị, nâng cao hiệu quả lâu dài

Trên thực tế, việc phải điều trị rải rác ở nhiều nơi khiến không ít bệnh nhân vảy nến bỏ lỡ "giai đoạn vàng" trong kiểm soát biến chứng, vừa tốn kém vừa giảm hiệu quả. Với mô hình quản lý toàn diện, bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất được chăm sóc trọn vẹn.…

"Hiện tại các bệnh nhân vảy nến đang được quản lý tại khoa vừa được kiểm soát các thương tổn da, vừa điều trị các bệnh lý viêm khớp vảy nến, viêm gan, tăng huyết áp, đái tháo đường… kèm theo", TS Ánh Tú chia sẻ thêm.

Hiệu quả thực tế và giá trị bền vững

Kết quả triển khai cho thấy, nhiều bệnh nhân được quản lý theo mô hình này đã đạt được hiệu quả điều trị ổn định. Tổn thương da cải thiện rõ rệt, các bệnh lý kèm theo được kiểm soát tốt, giúp người bệnh nâng cao đáng kể chất lượng sống cả về thể chất lẫn tinh thần.

Quan trọng hơn, người bệnh có được sự yên tâm khi được theo dõi sát sao, đồng bộ, giảm thiểu nguy cơ biến chứng nặng. Mô hình không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho bệnh nhân, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của các bệnh viện đa chuyên khoa như Bệnh viện Thống Nhất trong việc chăm sóc tích hợp, hướng tới mục tiêu điều trị an toàn, hiệu quả và bền vững cho các bệnh lý mạn tính.