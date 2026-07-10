BVBank: Trước thềm HoSE, nhìn lại thập kỷ xây nền, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới

Một trong những bước đi trọng tâm của BVBank là kế hoạch nâng vốn điều lệ lên gần 10.000 tỉ đồng và triển khai chuyển niêm yết cổ phiếu BVB sang Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE). Việc chuyển sàn sang HoSE là bước đi chiến lược nhằm tiếp cận các chuẩn mực quản trị cao hơn, tăng tính minh bạch, đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ nhà đầu tư và cơ quan quản lý.

Uy tín và nội lực trước thềm chuyển sàn của ngân hàng còn được khẳng định rõ nét khi Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm của BVBank ở mức B+ với "Triển vọng ổn định" - minh chứng cho nền tảng quản trị rủi ro vững chắc đã dày công tích lũy.

10 năm chuyển mình từ ngân hàng địa phương đến ngân hàng bán lẻ hiện đại

Để có được vị thế chủ động như hiện tại, BVBank đã kiên trì theo đuổi chiến lược bán lẻ từ năm 2015. Thay vì chạy theo quy mô nóng, ngân hàng chọn lối đi chắc chắn: Tập trung vào khách hàng cá nhân, SME, hộ kinh doanh và lấy công nghệ làm động lực vận hành chính (qua hạt nhân Digimi, Open Banking, eKYC). Quá trình tích lũy nền tảng này đã kích hoạt đà tăng trưởng cho các chỉ số tài chính cốt lõi của ngân hàng trong giai đoạn 5 năm gần nhất.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của BVBank bứt phá đạt 133.048 tỉ đồng, tăng tới 118% so với cuối năm 2020. Quy mô tín dụng cho vay khách hàng ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 96%, từ 39.833 tỉ đồng vọt lên 78.240 tỉ đồng. Tổng huy động cũng ghi nhận bước tiến ngoạn mục khi đạt mức 123.253 tỉ đồng, tăng 120% so với năm 2020.

Không chỉ mở rộng về mặt quy mô, hiệu quả hoạt động và năng lực sinh lời của BVBank cũng tăng trưởng tốt sau nửa thập kỷ. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) năm 2025 ghi nhận con số gần 2.910 tỉ đồng, tăng gấp hơn 2 lần mức 1.416 tỉ đồng của năm 2020 nhờ sự đóng góp tích cực từ cả mảng cốt lõi và các nguồn thu ngoài lãi như ngoại hối.

Lợi nhuận trước thuế cũng tăng mạnh từ 201 tỉ đồng (năm 2020) lên tới gần 522 tỉ đồng (năm 2025) - tăng gấp 2,6 lần sau 5 năm. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp BVBank duy trì thành công đà tăng trưởng lợi nhuận trên 30%, khẳng định hiệu quả thực chất của mô hình bán lẻ hiện đại.

Hướng tới chu kỳ tăng trưởng mới

Sau hơn một thập kỷ tập trung tái cấu trúc và xây dựng nền tảng, BVBank chính thức bước sang một giai đoạn phát triển mới, phát huy hiệu quả của những khoản đầu tư dài hạn. Khái niệm "chu kỳ mới" tại BVBank hướng tới một mô hình tăng trưởng thông minh - nơi dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ can thiệp sâu vào việc cá nhân hóa sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hoạt động quản trị chủ động.

Trong chiến lược dài hạn, ngân hàng tiếp tục kiên định với định hướng bán lẻ hiện đại, lấy khách hàng cá nhân, SME và hộ kinh doanh làm trọng tâm. Khác với giai đoạn trước, mục tiêu của BVBank không chỉ là cung cấp các sản phẩm tài chính riêng lẻ, mà là xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ có khả năng đáp ứng toàn diện nhu cầu của khách hàng. Thế mạnh của BVBank cũng chính là sự kết nối với hệ sinh thái bền vững đến từ các đối tác uy tín, trải dài từ lĩnh vực nghỉ dưỡng, hàng tiêu dùng, chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh cho đến các công ty fintech hàng đầu thị trường.

Xu thế cạnh tranh của ngành ngân hàng Việt Nam đang dịch chuyển khốc liệt từ cuộc đua quy mô mạng lưới vật lý sang cuộc chiến về chất lượng dịch vụ, dữ liệu và công nghệ thực chất. Lợi thế dài hạn chắc chắn sẽ thuộc về những định chế tài chính sở hữu nền tảng quản trị vững chắc. Hành trình kiên trì "đi chậm để đi xa" của BVBank đã chứng minh tính đúng đắn. Với bệ phóng nội tại vững vàng và tâm thế sẵn sàng, BVBank hoàn toàn tự tin khẳng định uy tín một ngân hàng bán lẻ hiện đại, hiệu quả và bền vững trên thị trường.

"Sau nhiều năm tập trung vào việc tái cơ cấu và đầu tư mạnh mẽ cho nền tảng công nghệ, BVBank hiện đang dần bước vào giai đoạn tăng trưởng và khẳng định chất lượng hiệu quả, một chu kỳ tăng trưởng mới", ông Lê Anh Tài - Chủ tịch HĐQT BVBank.