BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long ký kết hợp tác với Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

ẢNH: HOÀNG XUÂN

Trước đó trong giai đoạn 2020 - 2025, hai đơn vị đã hợp tác mang lại nhiều kết quả nổi bật, bao gồm mở rộng cơ sở thực hành cho sinh viên, triển khai đào tạo liên tục, tổ chức các khóa chuyên ngành, phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật.

Giai đoạn 2025 - 2030, hai đơn vị tiếp tục mở rộng hợp tác với các nội dung trọng tâm: đào tạo đại học - sau đại học; triển khai đào tạo liên tục, các khóa bồi dưỡng ngắn hạn và cấp chứng chỉ chuyên môn; hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển đề tài các cấp, công bố bài báo khoa học và chuyển giao công nghệ; tăng cường môi trường thực hành lâm sàng cho sinh viên và học viên sau đại học tại BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long; trao đổi giảng viên - chuyên gia; tổ chức hội thảo khoa học, lớp phương pháp sư phạm y học và phương pháp nghiên cứu; phối hợp xây dựng các chương trình phát triển chuyên môn, hướng đến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ThS-BS Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác với Trường ĐH Y Dược Cần Thơ là hướng đi chiến lược nhằm phát triển đội ngũ chuyên môn chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật mới để phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân ĐBSCL.

GS-TS-BS Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đánh giá cao sự phối hợp của hai đơn vị thời gian qua và mong mỏi những đột phá mới trong giai đoạn 2025 - 2030 giữa BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long với Trường ĐH Y Dược Cần Thơ. Sự hợp tác này sẽ góp phần thúc đẩy công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến lên một tầm cao mới.