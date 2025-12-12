Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long ký kết hợp tác với Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Hoàng Xuân
Hoàng Xuân
12/12/2025 19:07 GMT+7

Ngày 12.12, BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long và Trường ĐH Y Dược Cần Thơ chính thức ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học giai đoạn 2025 - 2030.

BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long ký kết hợp tác với Trường ĐH Y Dược Cần Thơ- Ảnh 1.

ẢNH: HOÀNG XUÂN

Trước đó trong giai đoạn 2020 - 2025, hai đơn vị đã hợp tác mang lại nhiều kết quả nổi bật, bao gồm mở rộng cơ sở thực hành cho sinh viên, triển khai đào tạo liên tục, tổ chức các khóa chuyên ngành, phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật.

Giai đoạn 2025 - 2030, hai đơn vị tiếp tục mở rộng hợp tác với các nội dung trọng tâm: đào tạo đại học - sau đại học; triển khai đào tạo liên tục, các khóa bồi dưỡng ngắn hạn và cấp chứng chỉ chuyên môn; hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển đề tài các cấp, công bố bài báo khoa học và chuyển giao công nghệ; tăng cường môi trường thực hành lâm sàng cho sinh viên và học viên sau đại học tại BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long; trao đổi giảng viên - chuyên gia; tổ chức hội thảo khoa học, lớp phương pháp sư phạm y học và phương pháp nghiên cứu; phối hợp xây dựng các chương trình phát triển chuyên môn, hướng đến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ThS-BS Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác với Trường ĐH Y Dược Cần Thơ là hướng đi chiến lược nhằm phát triển đội ngũ chuyên môn chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật mới để phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân ĐBSCL.

GS-TS-BS Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đánh giá cao sự phối hợp của hai đơn vị thời gian qua và mong mỏi những đột phá mới trong giai đoạn 2025 - 2030 giữa BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long với Trường ĐH Y Dược Cần Thơ. Sự hợp tác này sẽ góp phần thúc đẩy công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến lên một tầm cao mới.

Khám phá thêm chủ đề

BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long trường đh y dược cần thơ ký kết hợp tác đào tạo Hoàn Mỹ Cửu Long
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận