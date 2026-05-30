BVĐK Hồng Ngọc đạt chứng nhận ISO về bảo mật và an toàn thông tin y tế

Bảo vệ dữ liệu người bệnh: Yêu cầu tất yếu trong kỷ nguyên y tế số

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu người bệnh trở thành tài sản quan trọng cần được bảo vệ. Từ hồ sơ bệnh án điện tử, kết quả xét nghiệm đến thông tin cá nhân, mọi dữ liệu đều đòi hỏi các tiêu chuẩn quản lý và bảo mật nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn, quyền riêng tư và tính liên tục trong hoạt động khám chữa bệnh.

Với định hướng phát triển mô hình bệnh viện thông minh, lấy người bệnh làm trung tâm, ngày 29.5.2026, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh đã chính thức đạt chứng nhận Hệ thống Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 cho toàn bộ phạm vi khám bệnh, chữa bệnh. Chứng nhận được đánh giá và cấp bởi ISOCERT - Tổ chức Chứng nhận và giám định quốc tế, đơn vị được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp phép hoạt động chứng nhận tiêu chuẩn ISO tại Việt Nam, đồng thời được công nhận và thừa nhận rộng rãi trong khu vực và quốc tế.

Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực quản trị và vận hành hệ thống an toàn thông tin theo chuẩn quốc tế, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số và triển khai bệnh án điện tử tại bệnh viện.

BS.CKII Trần Văn Bàn - Phó giám đốc BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết: "Chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của BVĐK Hồng Ngọc trong lĩnh vực an toàn thông tin mà còn thể hiện cam kết bảo vệ dữ liệu khách hàng một cách an toàn, chuyên nghiệp và bền vững. Bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và AI trên nền tảng quản trị chuẩn hóa nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng".

ISO/IEC 27001:2022 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống Quản lý an toàn thông tin (ISMS - Information Security Management System). Tiêu chuẩn cung cấp một khung quản trị toàn diện giúp tổ chức nhận diện, đánh giá, kiểm soát và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thông tin, dữ liệu và hệ thống công nghệ một cách có hệ thống và liên tục.

Đối với lĩnh vực y tế, nơi lưu trữ và xử lý khối lượng lớn dữ liệu nhạy cảm của người bệnh, ISO/IEC 27001:2022 không chỉ là một tiêu chuẩn về công nghệ mà còn là thước đo năng lực quản trị và quản lý rủi ro. Việc áp dụng tiêu chuẩn giúp đảm bảo ba yếu tố cốt lõi của an toàn thông tin gồm: tính bảo mật (Confidentiality), tính toàn vẹn (Integrity) và tính sẵn sàng (Availability) của dữ liệu trong toàn bộ quá trình khám chữa bệnh.

Để đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022, Hồng Ngọc đã triển khai đồng bộ các giải pháp về công nghệ, quy trình vận hành và đào tạo nhân sự nhằm nâng cao năng lực bảo mật thông tin trong hoạt động khám chữa bệnh. Hệ thống được xây dựng tập trung vào kiểm soát truy cập dữ liệu, bảo vệ thông tin người bệnh, phòng ngừa rủi ro an ninh mạng, đảm bảo khả năng ứng phó sự cố và duy trì vận hành liên tục.

Người bệnh an tâm trải nghiệm dịch vụ y tế số an toàn

Việc đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 không chỉ khẳng định năng lực quản trị của BVĐK Hồng Ngọc mà còn mang lại giá trị thiết thực cho người bệnh trong hành trình chăm sóc sức khỏe số. Hệ thống quản lý an toàn thông tin được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế giúp tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, hồ sơ bệnh án điện tử và thông tin sức khỏe, từ đó nâng cao sự riêng tư và an tâm cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại bệnh viện.

Bên cạnh đó, người bệnh có thể thuận tiện sử dụng các tiện ích số như: đặt lịch trực tuyến, tra cứu kết quả khám chữa bệnh, thanh toán điện tử,... với hệ thống bảo mật được vận hành đồng bộ, ổn định và an toàn. Đây cũng là nền tảng để Hồng Ngọc tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng theo hướng hiện đại, thuận tiện và đáng tin cậy.

Chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bệnh viện thông minh tại BVĐK Hồng Ngọc, nơi công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ được xây dựng trên nền tảng an toàn thông tin theo chuẩn quốc tế. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để bệnh viện tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử và nâng cao trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh.