BVĐK Tâm Anh sẵn sàng nguồn lực tham gia mạng lưới ghép tạng quốc gia từ 2026

Đăng cai diễn đàn quốc tế thúc đẩy phát triển hiến - ghép tạng

Hội nghị Quốc tế về Hiến, Ghép tạng tại Việt Nam năm 2026 (VIO DTC 2026) do Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Hội Ghép tạng Việt Nam và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (BVĐK Tâm Anh) đồng tổ chức diễn ra từ ngày 9 - 10.1.2026 tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội.

Hội nghị quy tụ hơn 250 đại biểu là các nhà quản lý y tế, chuyên gia đầu ngành, bác sĩ lâm sàng, điều phối viên hiến tạng trong nước và quốc tế. Trong đó, khoảng hai phần ba đại biểu là các chuyên gia hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực hiến tạng, đến từ các quốc gia có hệ thống hiến - ghép tạng phát triển như Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan…

Phía Việt Nam có sự tham gia của TS-BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế); PGS-TS Đồng Văn Hệ - Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia; GS-TS Phạm Gia Khánh - Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam, và nhiều chuyên gia đầu ngành đến từ các bệnh viện lớn.

Hội nghị quốc tế về hiến, ghép tạng lần thứ 3 tại Việt Nam được tổ chức tại BVĐK Tâm Anh thu hút hàng trăm đại biểu, chuyên gia và bác sĩ đầu ngành về lĩnh vực ghép tạng, y học tái tạo và điều phối hiến mô, tạng trong nước và quốc tế Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Theo PGS-TS Đồng Văn Hệ - Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, các bài báo cáo trong hội nghị mang đến những kinh nghiệm thực tiễn có giá trị, được đúc rút từ các mô hình hiến - ghép tạng thành công tại các quốc gia. Các chuyên gia cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm xây dựng, vận hành hệ thống hiến - ghép tạng hiệu quả, minh bạch và bền vững, đồng thời thảo luận các vấn đề then chốt liên quan đến pháp lý, đạo đức y học và công tác điều phối tạng. Từ đó làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện khung chính sách phù hợp với thực tiễn trong nước.

Phát biểu tại Hội nghị, TS-BS Hà Anh Đức cho biết, hiến - ghép tạng là lĩnh vực được Bộ Y tế quan tâm, nhất là sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào vận động hiến tạng. Về phía cơ quan quản lý, Bộ Y tế xác định nhiệm vụ hoàn thiện hành lang pháp lý, mở rộng mạng lưới các cơ sở tham gia hiến, ghép tạng và sửa đổi Luật Hiến, Ghép tạng theo hướng bảo đảm an toàn, chất lượng và công bằng, dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10.2026.

PGS-TS Đồng Văn Hệ - Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia phát biểu tại Hội nghị Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Hệ thống BVĐK Tâm Anh đầu tư đồng bộ nguồn lực, sẵn sàng gia nhập "bản đồ" ghép tạng

Song song với vai trò đồng tổ chức diễn đàn học thuật quốc tế, đơn vị này cũng công bố kế hoạch triển khai ghép tạng. Theo TTƯT-PGS-TS Triệu Triều Dương, Giám đốc khối Ngoại, Hệ thống BVĐK Tâm Anh Hà Nội, cho biết ghép tạng là một trong những chiến lược phát triển chuyên môn trọng điểm của hệ thống trong thời gian tới. Trước mắt, hoạt động ghép tạng tại BVĐK Tâm Anh sẽ khởi đầu bằng ghép thận, sau đó sẽ từng bước mở rộng sang các kỹ thuật ghép phức tạp hơn như ghép gan, ghép tim - phổi…

Để sẵn sàng tham gia mạng lưới ghép tạng quốc gia, BVĐK Tâm Anh đã đầu tư đồng bộ và chuyên sâu về hạ tầng kỹ thuật. Trong đó có hệ thống labo, phòng xét nghiệm miễn dịch - sinh học phân tử tiên tiến, phòng mổ vô khuẩn hiện đại cùng hệ thống hồi sức tích cực và kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt.

Phòng mổ và khu hồi sức sau mổ tại BVĐK Tâm Anh được đầu tư đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn vô khuẩn và hồi sức cho các kỹ thuật phẫu thuật chuyên sâu trong ghép tạng Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Song song, hệ thống cũng chú trọng phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao, gồm nhiều giáo sư, bác sĩ giữ vai trò lãnh đạo các hội chuyên ngành, giàu kinh nghiệm đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và tham gia xây dựng chính sách ghép tạng tại Việt Nam. Những năm qua, bệnh viện liên tục cử bác sĩ đào tạo tại các trung tâm ghép tạng uy tín trong và ngoài nước, làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, công nghệ hiện đại. Điều này góp phần nâng cao độ chính xác trong phẫu thuật, giảm biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao mức độ an toàn cho cả người hiến và người nhận.

Không chỉ dừng lại ở phẫu thuật, BVĐK Tâm Anh còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái ghép tạng toàn diện khép kín, bao gồm đánh giá và chuẩn bị thể trạng, tâm lý trước hiến - ghép, phẫu thuật, hồi sức - chăm sóc hậu phẫu và theo dõi lâu dài sau hiến - ghép.

Ê kíp bác sĩ Khoa Tiết niệu - Nam học, BVĐK Tâm Anh Hà Nội làm chủ kỹ thuật ghép thận, sẵn sàng triển khai ghép thận theo chuẩn mực quốc tế Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Theo thống kê, cả nước mới có 31 cơ sở đủ điều kiện thực hiện ghép tạng, chủ yếu tập trung ở các bệnh viện tuyến trung ương. Trong khi đó, số bệnh nhân chờ ghép ngày càng tăng và nguồn tạng hiến còn rất hạn chế, khiến nhiều người phải chờ đợi kéo dài, đối mặt nguy cơ biến chứng nặng hoặc tử vong.

GS-TS Phạm Gia Khánh - Chủ tịch Hội ghép tạng Việt Nam nhận định, việc các bệnh viện ngoài công lập có tiềm lực như Hệ thống BVĐK Tâm Anh tham gia ghép tạng góp phần mở rộng mạng lưới ghép tạng quốc gia, giảm áp lực cho các bệnh viện công lập, rút ngắn thời gian chờ ghép và mở rộng cơ hội sống cho nhiều người bệnh.