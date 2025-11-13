BYD Gia Định ra mắt BYD SEAL 5 - Sedan hạng C tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt diễn ra tại showroom BYD Gia Định - đại lý chính hãng và Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền thứ 4.000 đạt chuẩn toàn cầu của BYD, sở hữu không gian trưng bày hiện đại cùng hệ thống dịch vụ chuẩn quốc tế.

BYD SEAL 5 gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và nội thất tiện nghi với màn hình trung tâm 12.8 inch, sạc không dây, camera 360 độ nhìn xuyên gầm và công nghệ V2L.

Được trang bị nền tảng DM-i Super Hybrid kết hợp động cơ xăng 1.5 lít và mô-tơ điện hiệu năng cao, SEAL 5 cho công suất 209 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm, tăng tốc 0 - 100 km/h chỉ trong 7.5 giây. Xe có thể di chuyển 120 km thuần điện và đạt tổng quãng đường hơn 1.200 km, với mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng chỉ 3.8 lít/100 km.

BYD SEAL 5 sở hữu công nghệ an toàn hàng đầu như pin Blade siêu an toàn, 6 túi khí và 16 hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến. Xe có ba màu lựa chọn: Xám Atlantis Grey, Trắng Snow White và Đen Cosmos Black, giá niêm yết 696.000.000 VNĐ.

BYD Gia Định sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trải nghiệm và đặt cọc xe BYD SEAL 5.

Địa chỉ: 144/1 Đỗ Mười, Thới An, TP.HCM – 0936 78 79 38