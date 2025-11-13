Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
BYD Gia Định ra mắt BYD SEAL 5 - Sedan hạng C tại Việt Nam

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
13/11/2025 15:30 GMT+7

TP.HCM, ngày 8.11.2025 - Công ty cổ phần Ô tô Năng lượng Xanh Gia Định (BYD Gia Định) chính thức giới thiệu BYD SEAL 5, mẫu sedan hạng C đầu tiên thuộc thương hiệu BYD tại Việt Nam, được trang bị công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến.

Sự kiện ra mắt diễn ra tại showroom BYD Gia Định - đại lý chính hãng và Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền thứ 4.000 đạt chuẩn toàn cầu của BYD, sở hữu không gian trưng bày hiện đại cùng hệ thống dịch vụ chuẩn quốc tế.

BYD Gia Định ra mắt BYD SEAL 5 - Sedan hạng C tại Việt Nam- Ảnh 1.

BYD SEAL 5 gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và nội thất tiện nghi với màn hình trung tâm 12.8 inch, sạc không dây, camera 360 độ nhìn xuyên gầm và công nghệ V2L.

Được trang bị nền tảng DM-i Super Hybrid kết hợp động cơ xăng 1.5 lít và mô-tơ điện hiệu năng cao, SEAL 5 cho công suất 209 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm, tăng tốc 0 - 100 km/h chỉ trong 7.5 giây. Xe có thể di chuyển 120 km thuần điện và đạt tổng quãng đường hơn 1.200 km, với mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng chỉ 3.8 lít/100 km.

BYD SEAL 5 sở hữu công nghệ an toàn hàng đầu như pin Blade siêu an toàn, 6 túi khí và 16 hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến. Xe có ba màu lựa chọn: Xám Atlantis Grey, Trắng Snow White và Đen Cosmos Black, giá niêm yết 696.000.000 VNĐ.

BYD Gia Định sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trải nghiệm và đặt cọc xe BYD SEAL 5.

Địa chỉ: 144/1 Đỗ Mười, Thới An, TP.HCM – 0936 78 79 38

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
