BYD M6 - Lựa chọn 'xanh' cho gia đình 'xanh'

Sân chơi MPV "nóng" trở lại

Khoảng 5 năm trước, nhắc đến MPV, nhiều người vẫn thường liên tưởng đến những mẫu xe chạy dịch vụ phổ biến. Những chiếc MPV khi đó được đánh giá cao về sự bền bỉ và khả năng chuyên chở, nhưng lại thiếu sự sang trọng cũng như những công nghệ cao cấp để thu hút khách hàng gia đình. Tuy nhiên ở hiện tại, mọi thứ đã thay đổi. Các hãng dần nhận ra tiềm năng từ nhóm khách hàng gia đình - những người vẫn luôn tìm kiếm chiếc xe có thể chở cả gia đình, đưa con đi học, đi làm hằng ngày, nhưng đồng thời cũng có thể phục vụ những chuyến du lịch dài ngày với không gian rộng rãi.

Các hãng xe nhanh chóng nắm bắt xu hướng này và tung ra hàng loạt mẫu MPV hiện đại hơn, với thiết kế bắt mắt, nhiều tiện nghi cao cấp…. Theo báo cáo từ VAMA, doanh số trung bình phân khúc MPV trong 3 năm gần nhất (2022, 2023 và 2024) đạt gần 53.700 xe, tăng hơn 78% so với giai đoạn 3 năm trước đó (2019, 2020 và 2021).

MPV dần được nhiều gia đình trẻ ưa chuộng





Khi giá xăng dầu liên tục biến động và vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm, khách hàng dần kỳ vọng nhiều hơn vào những phương tiện của mình. Không ít người tiêu dùng dần chuyển sang các mẫu xe "xanh" để tiết kiệm chi phí cũng như giảm phát thải.

Trong năm 2024, BYD M6 được xem là "làn gió mới" tạo được nhiều ấn tượng nhất trên thị trường Việt Nam. Một trong những thế mạnh của BYD M6 đến từ hệ truyền động thuần điện, giải đáp được bài toán về một chiếc xe không chỉ rộng rãi, tiện nghi mà còn tiết kiệm chi phí vận hành lẫn bảo vệ môi trường.

BYD M6 - món hời cho gia đình trẻ

M6 không phải là mẫu xe đầu tiên BYD mang đến cho khách hàng Việt Nam, tuy nhiên đây lại là mẫu xe nhận được nhiều lời bàn tán từ người tiêu dùng bởi nhiều điều đặc biệt về trang bị, tính năng, giá bán…

Không ít người từng e ngại MPV là dòng xe thực dụng nhưng lại thiếu tính thẩm mỹ, tuy nhiên đối với BYD M6 hoàn toàn khác. Mẫu xe nhà BYD mang kiểu dáng bên ngoài trẻ trung, mềm mại tạo cảm giác hiện đại nhưng vẫn đảm bảo tính khí động học. Những điểm nhấn ngoại thất của BYD M6 có thể kể đến như mặt ca-lăng tạo hình Dragon Face kết hợp cùng cụm đèn LED pha lê lạ mắt, la-zăng 17 inch 2 tone màu, những đường gân tạo cảm giác cứng cáp, chắc chắn ở phần hông, gương chiếu hậu đặt trên cửa giúp mở rộng tầm quan sát…

BYD M6 sở hữu nhiều lợi thế so với các đối thủ cùng phân khúc

Một trong những đặc điểm nổi bật của xe MPV được khách hàng yêu thích là không gian rộng rãi. Đối với BYD M6, mẫu xe này không đơn thuần là một chiếc xe có nội thất lớn mà còn là một không gian thực sự thoải mái và tiện nghi. Sở hữu chiều dài cơ sở lên đến 2.800 mm cùng chiều rộng 1.810 mm, không gian nội thất của BYD M6 giúp cả người lái và hành khách luôn có đủ không gian để tận hưởng chuyến đi. Dù là những chuyến đi ngắn trong phố hay hành trình dài ngày, mọi vị trí trên xe đều mang lại sự dễ chịu, không bị gò bó.

Ghế ngồi trên BYD M6 được thiết kế thông minh, hàng ghế thứ 2 có thể điều chỉnh trượt lên xuống 270 mm và ngả lưng lên đến 110 độ. Trong khi đó hàng ghế thứ 3 sở hữu khu vực để chân thoải mái cùng tựa lưng có thể điều chỉnh - điều hiếm hoi trong phân khúc MPV cùng tầm giá.

Điểm đặc biệt nhất của BYD M6 chính là yếu tố "xanh". Nhưng BYD không đơn thuần sản xuất một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu, hãng còn tạo ra một giải pháp toàn diện để giúp người dùng có trải nghiệm vận hành tối ưu từ với việc tự chủ gần như toàn bộ quy trình sản xuất giúp đảm bảo được chất lượng sản phẩm, công nghệ sạc nhanh lẫn sạc tiêu chuẩn tiện dụng…

Một chiếc MPV tốt ngoài yếu tố rộng rãi còn phải mang lại trải nghiệm thoải mái nhất cho cả gia đình. BYD M6 đi kèm với hàng loạt công nghệ tiện ích như màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch xoay linh hoạt, điều hòa đa vùng, cửa gió cả 3 hàng ghế…

Khi mua xe cho gia đình, yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. BYD M6 được trang bị các tính năng an toàn tiên tiến như kiểm soát hành trình, camera toàn cảnh với tính năng nhìn xuyên gầm, đèn chiếu sáng tự động… Những trang bị này giúp những chuyến hành trình cùng gia đình trở nên thoải mái và an toàn hơn bao giờ hết.

BYD M6 có khả năng di chuyển tối đa 420 km sau mỗi lần sạc đầy

Với hàng loạt lợi thế khi đặt cạnh các đối thủ trong phân khúc, không quá để nói BYD M6 là lựa chọn xứng đáng cho những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc MPV không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển mà còn mang lại trải nghiệm tiện nghi, kinh tế và bền vững.