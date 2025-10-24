BYD Seal 5 DM-i Super Hybrid định nghĩa lại xe lai điện

BYD Seal 5 là mẫu sedan nằm trong dải sản phẩm "Uy lực thế hệ mới" của BYD - thương hiệu xe năng lượng mới hàng đầu thế giới. Xe được trang bị nền tảng DM-i Dual Mode Intelligent, công nghệ hybrid tiên tiến do BYD tự phát triển, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Seal 5 được xem là biểu tượng cho sự kết hợp hài hòa giữa hiệu suất, công nghệ và thiết kế hiện đại, phù hợp với xu hướng xe xanh - thông minh - bền vững đang được ưa chuộng toàn cầu.

Tham dự sự kiện, khách mời sẽ có cơ hội trải nghiệm cận cảnh BYD Seal 5, tìm hiểu triết lý phát triển "Xanh - Thông minh - Hiệu suất cao" cùng giao lưu với đội ngũ kỹ thuật và chuyên gia BYD để khám phá sâu hơn về nền tảng DM-i. Ngoài ra, chương trình còn có hoạt động bốc thăm trúng thưởng với nhiều quà tặng hấp dẫn như nón, ly giữ nhiệt, xe đẩy camping, voucher du lịch nghỉ dưỡng và loa tháp MX-T70 dành cho khách tham dự.

Với Seal 5, BYD không chỉ giới thiệu thêm một sản phẩm mới, mà còn khẳng định tầm nhìn tiên phong xu hướng điện hóa giao thông. Thông qua sự kiện này, BYD Harmony Sài Gòn tiếp tục thể hiện vai trò đại lý tiên phong trong hành trình mang công nghệ năng lượng mới đến gần hơn với khách hàng Việt, hướng đến tương lai xanh và bền vững cho ngành ô tô trong nước.

BYD Harmony Sài Gòn Địa chỉ: 619 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 15, phường Tân Thuận, TP.HCM

Website: https://bydharmonysaigon.com.vn/

Hotline: 1900.888.980



