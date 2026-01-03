BYD soán ngôi Tesla, dẫn đầu thị trường xe điện thế giới

Theo số liệu công bố, BYD bán được 2,26 triệu xe điện chạy pin (BEV) trong năm 2025, vượt xa 1,63 triệu xe mà Tesla giao trong cùng kỳ. Đây được xem là cột mốc mang tính biểu tượng, phản ánh sự trỗi dậy mạnh mẽ của các hãng ô tô Trung Quốc trong cuộc chuyển dịch toàn cầu sang xe điện, theo The Guardian ngày 3.1.

Một chiếc BYD Sealion 6 DM-i được trưng bày tại Triển lãm ô tô quốc tế Bangkok 2025 ẢNH: AFP

Những năm gần đây, Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu ô tô, với BYD giữ vai trò dẫn dắt cùng các đối thủ như SAIC và Chery - công ty đứng sau các thương hiệu Omoda và Jaecoo. Các hãng này tận dụng quá trình điện hóa để gia tăng ảnh hưởng trên thị trường toàn cầu.

Dù doanh số xe điện tiếp tục tăng trong 2 năm qua, song đà tăng trưởng đã chậm lại so với kỳ vọng, buộc nhiều nhà sản xuất phải giảm giá sâu. Một số chính phủ cũng điều chỉnh lại lộ trình giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Trong khi đó, doanh số của Tesla chịu nhiều sức ép, trong đó có việc Mỹ thu hẹp các chính sách hỗ trợ xe điện và nới lỏng quy định về khí thải. Hãng xe Mỹ cũng đối mặt với phản ứng trái chiều từ một bộ phận người tiêu dùng sau những phát biểu và lập trường chính trị gây tranh cãi của ông Musk.

Riêng quý cuối năm 2025, Tesla chỉ giao được 418.200 xe, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo trung bình 441.000 xe của các nhà phân tích. Tính cả năm, doanh số Tesla giảm 9% so với năm 2024, đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp lượng xe bán ra suy giảm.

Trước thềm năm 2026, Tesla lần đầu tiên công bố ước tính đồng thuận của riêng mình, động thái được giới quan sát cho là nhằm "đặt lại kỳ vọng" của nhà đầu tư. Giá cổ phiếu Tesla giảm khoảng 1% trong phiên cuối tuần, và đã mất gần 8% kể từ dịp Giáng sinh.

Dù vậy, Tesla vẫn là hãng ô tô có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, ở mức khoảng 1.400 tỉ USD, cao hơn tổng giá trị của 30 nhà sản xuất ô tô tiếp theo cộng lại. Giới đầu tư tiếp tục đặt cược vào chiến lược dài hạn của ông Musk trong các lĩnh vực tự lái, robot và trí tuệ nhân tạo.

Tesla hiện đã triển khai thử nghiệm dịch vụ taxi tự lái tại Austin (bang Texas, Mỹ), song phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt từ các công ty Trung Quốc. BYD gần đây đã trang bị hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến mang tên "God's Eye" (Thiên nhãn) ngay cả trên các mẫu xe giá rẻ.

Doanh số xe điện chạy pin của BYD tăng 28% trong năm 2025, bất chấp kết quả kém tích cực hơn trong tháng 12. Tổng cộng, hãng bán ra 4,55 triệu xe trong năm, bao gồm cả xe hybrid và xe thương mại.

Doanh số xe hybrid cắm điện của BYD giảm 8%, còn 2,29 triệu chiếc trong bối cảnh người tiêu dùng tại một số thị trường tỏ ra dè dặt với khả năng sạc pin. Ngược lại, mảng xe buýt và xe tải điện tăng trưởng mạnh, với doanh số hơn 57.000 chiếc, tăng hơn gấp đôi so với năm 2024.

BYD được thành lập năm 1995 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Hãng xe này từng nhiều lần vượt Tesla trong từng quý, nhưng năm 2025 là lần đầu tiên BYD chính thức vươn lên dẫn đầu thế giới về sản lượng xe điện chạy pin trong cả năm.