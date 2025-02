BYD tung loạt ưu đãi sau Tết: Tặng tiền mặt lẫn phụ kiện, miễn phí trước bạ

Tháng 2.2025 là thời điểm quan trọng đối với khách hàng đang có ý định sở hữu ô tô điện. Đây là tháng cuối cùng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ dành cho xe thuần điện được áp dụng. Theo Nghị định của Chính phủ, từ ngày 1.3.2025, khách hàng mua xe điện sẽ phải nộp lệ phí trước bạ bằng 50% xe dùng động cơ đốt trong cùng loại, tương đương 5-6%, tùy theo địa phương đăng ký.

Để dễ hình dung, một mẫu xe điện phân khúc C có giá bán khoảng 700 triệu đồng nếu mua trước ngày 1.3.2025 chỉ tốn thêm phí biển số, phí đường bộ, bảo hiểm… với tổng chi phí không quá 25 triệu đồng. Tuy nhiên sau 1.3.2025, mẫu xe này phải "gánh" thêm lệ phí trước bạ tương ứng khoảng 35 triệu đồng, khiến tổng chi phí lăn bánh lên đến khoảng 70 triệu đồng.

Toàn bộ dải sản phẩm của BYD đều được hưởng ưu đãi miễn lệ phí trước bạ

Không chỉ được hưởng ưu đãi 0% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, thương hiệu BYD còn tung loạt khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng khi mua các dòng xe BYD DOLPHIN, BYD ATTO 3 Premium và BYD SEAL Performance. Đầu tiên là lì xì đầu năm trị giá lên đến 10 triệu đồng, đây không chỉ là một khoản giảm trực tiếp vào chi phí mua xe mà còn là một lời chúc tốt đẹp mà BYD dành tặng khách hàng nhân dịp năm mới.

BYD còn áp dụng chương trình miễn phí bảo dưỡng trong 6 năm, khách hàng gần như không phải lo lắng về chi phí bảo dưỡng trong suốt thời gian sử dụng xe. Không dừng lại ở đó, BYD còn tặng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất cho khách hàng mua xe trong tháng này. Đây là ưu đãi cực kỳ hữu ích bởi bảo hiểm vật chất giúp giảm thiểu rủi ro tài chính trong trường hợp xe bị sự cố không mong muốn.

Ngoài những ưu đãi về chi phí trực tiếp, BYD còn chú trọng đến sự an toàn và độ bền của xe khi tặng thêm bộ ốp gầm bảo vệ pin cho khách hàng. Với bộ ốp gầm chuyên dụng, khách hàng yên tâm hơn khi vận hành xe trên nhiều địa hình khác nhau mà không lo ảnh hưởng đến độ bền pin.

Khách hàng mua xe BYD nhận được nhiều ưu đãi trong tháng 2

Bên cạnh những ưu đãi về giá bán và quà tặng, BYD còn thu hút khách hàng bằng những giá trị vượt trội, một trong số đó là chi phí vận hành tiết kiệm đáng kể so với xe xăng truyền thống. Với mỗi 100 km di chuyển, BYD M6 chỉ tốn khoảng 4.500 đồng, trong khi xe xăng với quãng đường di chuyển tương tốn khoảng 100.000 đồng.

Ngoài ra, xe điện không cần thay dầu động cơ, giúp giảm đáng kể chi phí bảo dưỡng định kỳ. Điều này đồng nghĩa với việc chủ xe có thể tiết kiệm hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Hãng xe Trung Quốc cũng được đánh giá cao nhờ công nghệ pin Blade Battery độc quyền, nổi tiếng với độ bền và tính an toàn cao, nhiều thương hiệu ô tô khác cũng đang sử dụng loại pin này. So với pin lithium-ion thông thường, Blade Battery có khả năng chống cháy nổ vượt trội, mang lại sự an tâm tối đa cho người sử dụng.

Sau ngày 28.2.2025, chính sách miễn lệ phí trước bạ sẽ chính thức kết thúc và giá lăn bánh xe điện sẽ tăng cao. Đây là thời điểm cuối cùng để khách hàng sở hữu xe điện BYD với mức ưu đãi hấp dẫn, giúp giảm đáng kể chi phí khi mua và sử dụng xe.