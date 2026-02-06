BYD và bước ngoặt của ngành xe điện toàn cầu

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của ngành công nghiệp ô tô điện khi BYD chính thức trở thành hãng xe top đầu thế giới về doanh số xe thuần điện (BEV) đồng thời giữ vị trí tuyệt đối ở mảng xe năng lượng mới (NEV). Kết quả này không chỉ là câu chuyện về thị phần, mà phản ánh chiều sâu năng lực sản xuất, nghiên cứu, phát triển và chiến lược toàn cầu hóa của BYD trong suốt hơn hai thập kỷ theo đuổi công nghệ năng lượng mới.

Không đơn thuần bán xe

Theo các số liệu từ Reuters, BBC, CNBC hay Guardian công bố đầu năm 2026, doanh số xe thuần điện toàn cầu năm 2025 ghi nhận sự đảo chiều giữa 2 đại diện từ châu Mỹ và châu Á. BYD đạt xấp xỉ 2,26 triệu xe thuần điện, tăng 27% so với năm 2024. Nếu tính tổng xe năng lượng mới (bao gồm BEV và hybrid cắm sạc), BYD đạt gần 4,54 triệu xe trong năm 2025, tiếp tục duy trì vị thế toàn cầu ở mảng NEV.

BYD đạt doanh số hơn 4,6 triệu xe năng lượng mới trên toàn cầu trong năm 2025

Quy mô sản xuất là nền tảng của lợi thế này. Đến cuối năm 2025, BYD có hơn 30 cơ sở sản xuất trên toàn cầu, trải dài từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản đến tận Brazil. Với số lượng nhà máy hiện tại, BYD dễ dàng đáp ứng nhu cầu nội địa lẫn mở rộng xuất khẩu sang hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Không giống phần lớn hãng xe phụ thuộc nhà cung cấp pin và linh kiện điện, BYD tự chủ gần như hoàn toàn, từ bộ khung, đèn chiếu sáng, ghế ngồi cho đến pin, động cơ điện, bộ điều khiển công suất… Chính điều này đã tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho BYD về giá bán.

Theo số liệu từ CarNewsChina, BYD đã chi 43,75 tỉ nhân dân tệ (khoảng 6,14 tỉ USD) trong 3 quý đầu năm 2025 cho việc nghiên cứu và phát triển (R&D), con số này tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. BYD hiện sở hữu 11 viện công nghệ, hơn 65.000 bằng sáng chế và hơn 12.000 nhân viên R&D. Chính nền tảng khoa học - kỹ thuật này giúp BYD không chỉ chạy đua về số lượng, mà còn giữ được nhịp đổi mới sản phẩm liên tục.

Thấy gì ở BYD Việt Nam?

Tại Việt Nam, BYD cũng đang đi theo triết lý phát triển dựa trên quy mô và tính hệ thống. Chỉ trong chưa đầy hai năm gia nhập thị trường, BYD đã giới thiệu 10 mẫu xe năng lượng mới, gồm 7 xe thuần điện và 3 mẫu DM-i Super Hybrid. Đây là danh mục sản phẩm hiếm thấy đối với một thương hiệu mới, bao phủ từ sedan, SUV đến MPV, từ phổ thông đến cao cấp, phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Những mẫu xe bán tại Việt Nam đều nằm trong danh mục sản phẩm chiến lược của hãng, được sản xuất trên cùng nền tảng kỹ thuật với các thị trường lớn. Điều này giúp người tiêu dùng trong nước tiếp cận trực tiếp công nghệ mới nhất của BYD, thay vì chỉ nhận các phiên bản "đi sau".

BYD Sealion 6 và BYD M6 là 2 mẫu xe chủ lực của thương hiệu tại Việt Nam

Theo công bố từ hãng, hai mẫu xe chủ lực hiện nay là BYD M6 và BYD Sealion 6. M6 đảm nhiệm vai trò MPV hướng đến khách hàng gia đình và dịch vụ vận chuyển, trong khi Sealion 6 DM-i Super Hybrid tập trung vào nhóm khách hàng muốn trải nghiệm công nghệ hybrid cắm sạc với nhiều điểm vượt trội về trải nghiệm vận hành lẫn tiết kiệm nhiên liệu. Cấu trúc danh mục này phản ánh cách BYD chọn những phân khúc có nhu cầu thực tế, thay vì chỉ tập trung vào một phân khúc nhất định.

Về hạ tầng phân phối, đến đầu năm 2026, BYD đã xây dựng được mạng lưới 38 showroom và đại lý ủy quyền trên toàn quốc. Con số này cho thấy tốc độ mở rộng rất nhanh so với mặt bằng chung của các thương hiệu mới tại Việt Nam, đặc biệt là nhóm thương hiệu xe Trung Quốc. Song song đó, BYD Việt Nam ký kết hợp tác với hơn 10 đối tác trong các lĩnh vực trạm sạc, bảo hiểm và ngân hàng. Các thỏa thuận này tạo thành một hệ sinh thái mở, nơi khách hàng không chỉ mua xe mà còn được hỗ trợ về tài chính, bảo hiểm và hạ tầng sạc.

BYD Việt Nam tích cực hợp tác với các đơn vị trạm sạc, bảo hiểm, ngân hàng

Khi BYD đứng top đầu thế giới về doanh số xe thuần điện và xe năng lượng mới, điều đó không chỉ mang ý nghĩa một trong những hãng xe bán được nhiều nhất, mà còn cho thấy xu hướng điện hóa đã bước sang giai đoạn phổ cập. Trong bức tranh ấy, Việt Nam trở thành một phần của dòng chảy chung, nơi BYD đang từng bước hiện thực hóa tham vọng dài hạn trong việc mang đến những sản phẩm đúng giá trị cho khách hàng.

