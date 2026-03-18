BYD Việt Nam mở rộng hệ thống nhà phân phối và ra mắt thêm 4 mẫu xe

Sau thành công bước đầu với doanh số đạt hơn 5.000 xe chỉ sau chưa đầy 2 năm gia nhập thị trường Việt Nam, BYD mới đây tiếp tục cho thấy tham vọng khi công bố mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. Trong đó, đáng chú ý có kế hoạch đa dạng hóa dải sản phẩm với ít nhất 4 mẫu mã xe mới sắp trình làng khách Việt; đồng thời mở rộng hệ thống phân phối với mục tiêu nâng tổng số đại lý lên hơn 40 điểm trên toàn quốc trong năm 2026.

Thông tin này được đại diện BYD Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị Nhà phân phối 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của các đối tác và đại lý trên cả nước. Theo đó, hãng xe Trung Quốc dự kiến sẽ tung thêm khoảng 4 mẫu xe mới tại thị trường Việt Nam trong năm nay. Các sản phẩm này sẽ trải rộng ở nhiều phân khúc khác nhau, nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng, đồng thời bổ sung vào danh mục xe điện và xe hybrid mà hãng đang phát triển tại Việt Nam.

Việc mở rộng danh mục sản phẩm được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của BYD tại thị trường Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các giải pháp di chuyển tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, các dòng xe điện và xe hybrid đang dần nhận được nhiều sự chú ý hơn.

Bên cạnh kế hoạch ra mắt sản phẩm mới, hội nghị cũng là dịp để BYD cập nhật những định hướng công nghệ mà hãng đang theo đuổi trên phạm vi toàn cầu. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc giới thiệu thế hệ pin Blade thế hệ 2 (Blade 2.0) với những cải tiến đột phá, như thời gian sạc từ 10 - 97% chỉ trong 9 phút, phạm vi di chuyển hơn 1.000 km hay mật độ năng lượng tăng thêm 5%. Đặc biệt, hãng cũng triển khai kết hợp công nghệ sạc siêu nhanh 1.500 kW, kỳ vọng sẽ giải quyết nỗi lo sạc chậm và hiệu suất thấp ở nhiệt độ âm, đánh dấu bước tiến lớn trong công nghệ xe điện.

Theo đại diện BYD Việt Nam, công nghệ pin tiếp tục đóng vai trò cốt lõi trong chiến lược phát triển xe năng lượng mới của BYD. Việc không ngừng cải tiến công nghệ năng lượng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định và an toàn hơn cho người dùng.

Song song với kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm, BYD Việt Nam cũng đặt mục tiêu gia tăng độ phủ của hệ thống phân phối. Theo kế hoạch, hãng dự kiến khai trương thêm 5 đại lý mới trong thời gian tới, nâng tổng số đại lý lên khoảng 37 vào giữa năm 2026 và mục tiêu đạt khoảng 44 đại lý trên toàn quốc vào cuối năm. Việc gia tăng số lượng điểm bán và trung tâm dịch vụ là nỗ lực giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm cũng như các dịch vụ hậu mãi của hãng.

Chưa hết, BYD còn lên kế hoạch triển khai khoảng 100 sự kiện tri ân và chăm sóc khách hàng trên toàn quốc, bắt đầu từ tháng 3 năm nay. Các hoạt động này nhằm tăng cường kết nối với cộng đồng người dùng, đồng thời mang đến nhiều trải nghiệm thực tế hơn đối với các dòng xe điện và xe hybrid của hãng tại Việt Nam.

Liên quan đến một số thông tin về việc việc điều chỉnh mô hình hoạt động tại một vài đại lý BYD, đại diện hãng cho biết, đây là một phần trong quá trình đánh giá và cân đối về mọi mặt theo kết quả kinh doanh thực tế sau 2 năm. BYD Việt Nam mong muốn ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất và bán hàng tại hệ thống nhà phân phối, nhằm đảm bảo luôn nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng.

BYD khẳng định việc tối ưu hệ thống đại lý không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng hiện hữu. Các dịch vụ hậu mãi, bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng chính hãng cũng như hệ thống hỗ trợ người dùng vẫn đang được duy trì bình thường trong toàn hệ thống.

Theo số liệu công bố mới nhất, trong năm 2025, BYD đã bán ra hơn 4.000 xe tại Việt Nam. Nếu tính cộng gộp từ khi gia nhập thị trường, doanh số tích lũy của hãng đã đạt hơn 5.000 xe. Kết quả này giúp "ông lớn" xe năng lượng mới này trở thành một trong số ít thương hiệu ô tô Trung Quốc thành công tại Việt Nam.